1 кг майиз тайёрлаш учун қанча узум керак бўлади ва унинг кунлик меъёри қанча?
Майиз — дастурхонимизда кўп учрайдиган, ширинлиги ва фойдали хусусиятлари билан қадрланадиган қуритилган мева. Аммо 1 килограмм майиз олиш учун қанча узум кераклиги ва уни кунига қанча истеъмол қилиш мақсадга мувофиқлигини кўпчилик билмайди.
1 килограмм майиз учун қанча узум сарфланади?
1 килограмм майиз тайёрлаш учун ўртача 4–5 килограмм янги узум керак бўлади. Чунки қуритиш жараёнида узум таркибидаги сувнинг катта қисми буғланиб кетади, табиий шакар ва бошқа моддалар эса сақланиб қолади.
Узумнинг нави, пишганлик даражаси ва қуритиш усулига қараб бу нисбат ўзгариши мумкин. Шунинг учун айрим узумлардан кўпроқ, бошқаларидан эса камроқ майиз олинади.
Кунига қанча майиз ейиш мумкин?
Майиз таркибида тола, калий ва антиоксидантлар мавжуд. У енгил газак сифатида ёки бўтқа, салат ва бошқа таомларга қўшиб истеъмол қилиниши мумкин.
Бироқ майизда анча табиий шакар ва калориялар жамланган. Шу сабабли кунига тахминан 30–40 грамм, яъни кичик бир ҳовуч майиз истеъмол қилиш етарли бўлиши мумкин. Бу қатъий тиббий меъёр эмас, балки порцияни назорат қилиш учун амалий миқдор. 30–40 грамм майизда тахминан 90–120 килокалория (ккал) бор. Бу миқдор майизнинг нави ва таркибига қараб бироз фарқ қилиши мумкин.
Майизни меъёрида истеъмол қилиш ва уни бошқа мева, ёнғоқ ҳамда турли озиқ-овқатлар билан мувозанатли рационга қўшиш мақсадга мувофиқ.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…