Қозоғистонда пора ҳақида хабар берганларга 17,5 миллион тенгегача мукофот берилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қозоғистонда коррупсиявий ҳуқуқбузарликлар ҳақида хабар берган фуқароларга ҳуқуқбузарликнинг оғирлик даражасига қараб 17,5 миллион тенгегача пул мукофоти тўланади.
- Мукофот миқдори маъмурий ҳуқуқбузарликлар учун 30 ойлик ҳисоб-китоб кўрсаткичидан бошланиб, етказилган зарар 1 000 МҲКдан ошган ҳолларда ушбу сумманинг 10 фоизини ташкил этади.
Қозоғистонда пора ёки коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар ҳақида хабар берган фуқароларга 17,5 миллион тенгегача пул мукофоти берилиши мумкин. Бу ҳақда мамлакат Миллий хавфсизлик қўмитасининг коррупцияга қарши кураш хизмати маълум қилди.
Мукофот миқдори ҳуқуқбузарликнинг оғирлик даражасига қараб белгиланади. Жумладан:
маъмурий ҳуқуқбузарлик учун — 30 ойлик ҳисоб-китоб кўрсаткичи (129 750 тенге);
енгил жиноят учун — 40 МҲК (173 000 тенге);
ўртача оғирликдаги жиноят учун — 50 МҲК (216 250 тенге);
оғир жиноят учун — 70 МҲК (302 750 тенге);
ўта оғир жиноят учун — 100 МҲК (432 500 тенге).
Агар пора ёки жиноят туфайли етказилган зарар миқдори 1 000 МҲКдан (4 миллион 325 минг тенге) ошса, хабар берган шахсга ушбу сумманинг 10 фоизи миқдорида мукофот берилади. Бироқ тўлов миқдори 400 МҲКдан, яъни 17 миллион 300 минг тенгедан ошмаслиги белгиланган.
Мукофотни олиш учун қандай шартлар бажарилиши керак?
Мукофот олиш учун фуқаро коррупциявий ҳуқуқбузарлик, пора бериш ёки пора талаб қилиш ҳолати ҳақида тегишли органга хабар бериши керак. Шунингдек:
суд ҳукми ёки қарорининг қонуний кучга киришини кутиш;
ариза топшириш;
аризага шахсни тасдиқловчи ҳужжат ва тенгеда ҳисоб очилган банк ҳисоб рақами мавжудлиги ҳақида маълумотномани илова қилиш талаб этилади.
Мукофот тўлаш бўйича комиссия қарори 15 иш кунигача бўлган муддатда қабул қилинади. Пул тегишли буйруқ чиқарилганидан кейин бир ой ичида фуқаронинг банк ҳисоб рақамига ўтказилади.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…