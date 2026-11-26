Хитойда дунёдаги энг катта муз ва қор шаҳарчаси қурилмоқда
Хитойнинг Харбин шаҳрида 28-Халқаро муз ва қор олами барпо этилмоқда. 2026–2027 йилги мавсумда очилиши режалаштирилган мазкур мажмуа майдони рекорд даражага — 1 миллион 250 минг квадрат метрга етади. Бу ҳақда Хитойнинг Хэйлунцзян провинцияси Маданият ва туризм департаменти маълум қилди.
Улкан муз шаҳарчасини қуриш учун жами 400 минг куб метр муз ва қордан фойдаланиш режалаштирилган. Бу кўрсаткич мажмуанинг аввалги мавсумларига нисбатан янги рекорд ҳисобланади.
Бу йилги асосий янгиликлардан бири Disney билан ҳамкорликда яратиладиган «Муз юрак» (Frozen) мультфильми мавзусидаги ҳудуд бўлади. Унда машҳур қаҳрамонлар — Эльза, Анна ва Олафнинг муздан ясалган ҳайкаллари намойиш этилади. Шунингдек, ташриф буюрувчилар учун махсус дўконлар ҳам ташкил этилади.
Маълум қилинишича, муз шаҳарчасини барпо этиш ишлари бошланиш арафасида. 24 ноябрь куни мажмуа учун олдиндан тайёрлаб қўйилган муз захиралари ҳам ишлатишга топширилган.
28-Харбин муз ва қор оламининг очилиши 2026 йил декабрь ойи ўрталарига режалаштирилган. Аниқ очилиш санаси ҳозирча эълон қилинмаган.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…