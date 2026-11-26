«Манчестер Сити»нинг янги оловранг либоси нега АПЛ ўйинларида тақиқланди?
«Этихад» стадионида «Наполи»га қарши ўйин олдидан намойиш этилган «Манчестер Сити»нинг янги, тўртинчи «оловранг» либоси мухлислар ва мутахассислар орасида катта қизиқиш уйғотди. Ёрқин ранглари ва замонавий дизайни учун юқори баҳоланган ушбу форма расман сотувга чиқарилганига қарамай, Англия Премьер-лигаси баҳсларида қўлланилмайди.
АПЛ қоидалари тўртинчи либосдан фойдаланишга рухсат бермайди
Қатъий регламент: Англия Премьер-лигаси қоидаларига кўра, ҳар бир клуб мавсум давомида расман фақат уч хил асосий форма тўпламини (уй, сафар ва учинчи захира либоси) рўйхатдан ўтказиш ҳуқуқига эга.
Чемпионатдаги тақиқ: Тўртинчи вариантдаги либосдан АПЛ ўйинлари доирасида фойдаланиш тақиқланган ва шу сабабли янги оловранг футболка лиганинг тасдиқланган рўйхатига киритилмаган.
Футболчилар учун чеклов: Натижада ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов ва унинг жамоадошлари Англия чемпионати учрашувларида ушбу янги дизайндаги либосда майдонга туша олишмайди.
Либос ҳақида қисқача маълумот
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Тақдимот жойи
«Этихад» стадиони («Наполи»га қарши ўйин олдидан)
Либос мақоми
Клубнинг тўртинчи махсус тўплами (оловранг дизайн)
Сотув ҳолати
Мухлислар учун расман сотувга чиқарилган
АПЛдаги мақоми
Тақиқланган (регламент бўйича фақат 3 та тўпламга рухсат берилган)
Сизнингча, «Манчестер Сити»нинг янги оловранг дизайни клубнинг аввалги либосларидан кўра жозибалироқ чиққанми ва АПЛ бу борадаги эски қоидаларини юмшатиши керакми?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Абдуқодир Ҳусанов ҳамда «шаҳарликлар» мухлисларига ушбу қизиқарли маълумотни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…