CIES U-23 рейтинги: Ўзбекистон дунёнинг энг кучли 50 та мамлакати қаторидан жой олди
Халқаро спорт тадқиқотлари маркази (CIES) 23 ёшдан ошмаган (U-23) футболчилар савияси бўйича миллий жамоаларнинг янгиланган глобал рейтингини эълон қилди. Ушбу таҳлил натижаларига кўра, Ўзбекистон 66,3 балл тўплаган ҳолда дунё бўйича 47-ўринни эгаллади.
Рейтинг қандай мезонлар асосида тузилган?
CIES мутахассислари мамлакатларнинг ёшлар салоҳиятини баҳолашда қуйидаги асосий омилларни ҳисобга олишган:
Танлов қамрови: Ҳар бир мамлакатнинг 23 ёшдан ошмаган энг яхши 20 нафар футболчисининг ўртача кўрсаткичлари асос қилиб олинган.
Ўйин амалиёти ва даража: Футболчиларнинг сўнгги бир йил давомида катталар даражасидаги расмий баҳсларда ўтказган дақиқалари сони ҳамда ушбу мусобақаларнинг спорт даражаси таҳлил қилинган.
Дунёнинг энг кучли 10 та мамлакати ва бошқа жамоалар
Рейтингда 84,2 балл билан Испания мутлақ пешқадамга айланди. Испан ёшлари орасида энг юқори индивидуал кўрсаткич Ламин Ямалга (97,4 балл) тегишли бўлди. Ҳали катта ёшдаги миллий жамоада дебют қилмаган футболчилар орасида эса испаниялик Хакобо Рамон 83,6 балл билан энг юқори натижани қайд этди.
Ўрин
Мамлакат
Тўпланган балл
1
Испания
84,2
2
Франция
81,0
3
Англия
80,9
4
Аргентина
80,2
5
Италия
79,9
6
Бразилия
79,1
7
Германия
79,0
8
Бельгия
78,7
9
Португалия
78,2
10
Нидерландия
77,4
...
...
...
27
Украина
70,6
29
Россия
70,4
47
Ўзбекистон
66,3
Сизнингча, ўзбекистонлик U-23 футболчиларининг Европа кучли чемпионатларига кўчиб ўтиши яқин йилларда мамлакатимизни ушбу рейтингда кучли 20 таликка олиб чиқа оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи келажагига бефарқ бўлмаган яқинларингизга ушбу қизиқарли статистикани дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…