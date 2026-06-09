10 июнь куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
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• NBU — 12 000 сўм.
• Anorbank — 12 020 сўм.
10 июнь куни амал қиладиган доллар курси 21–22 сўм атрофида ошиши прогноз қилинмоқда. Бу ҳақда Bankir Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• NBU — 12 000 сўм.
• Asakabank — 11 990 сўм.
• MKBank — 11 990 сўм.
• Agrobank — 11 980 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Anorbank — 12 020 сўм.
• Apexbank — 12 020 сўм.
• Tengebank — 12 020 сўм.
• Octobank — 12 040 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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