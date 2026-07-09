10 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
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• Asia Alliance Bank — 12 000 сўм.
• Asakabank — 12 040 сўм.
10 июль куни амал қиладиган доллар курси 5–6 сўм атрофида ошиши кутилмоқда. Бу ҳақда Bankir Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Asia Alliance Bank — 12 000 сўм.
• MKBank — 12 000 сўм.
• NBU — 11 990 сўм.
• Asakabank — 11 990 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Asakabank — 12 040 сўм.
• Octobank — 12 040 сўм.
• Hayotbank — 12 050 сўм.
• Davr bank — 12 050 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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