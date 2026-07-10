Тошкент метросида поезд тўхтаб қолди: Йўловчилар шошилинч туширилди

·22·Жамият
Тошкент метросида поезд тўхтаб қолди: Йўловчилар шошилинч туширилди

9 июль куни кечқурун Тошкент метрополитенининг Чилонзор йўналишида техник носозлик сабабли поездлар ҳаракатида қисқа муддатли узилиш кузатилди. Ҳодиса оқибатида носоз поезддаги йўловчилар хавфсизлик талабларига мувофиқ вагонлардан туширилди.

«Тошкент метрополитени» маълумотига кўра, воқеа соат тахминан 20:02 да «Халқлар дўстлиги» ва «Пахтакор» бекатлари оралиғида содир бўлган. Ҳаракатланаётган поездда техник носозлик аниқлангач, хавфсизлик чоралари зудлик билан амалга оширилди.

Қайд этилишича, носозлик 1985 йилда ишлаб чиқарилган 16-сонли эски турдаги ҳаракат таркибида юзага келган. Йўриқнома талабларига мувофиқ, поезддаги барча йўловчилар хавфсиз тарзда туширилиб, носоз таркиб ортидан келаётган бошқа поезд ёрдамида техник кўрик ҳудудига олиб кетилган.

Ушбу ҳолат сабаб Чилонзор йўналишида поездлар ҳаракати тахминан 8 дақиқага кечиккан. Кейинчалик носозлик бартараф этилиб, барча йўналишларда қатнов одатий жадвал асосида тикланган.

Метрополитен маъмурияти юзага келган вақтинчалик ноқулайлик учун йўловчилардан узр сўраб, ҳаракат хавфсизлиги ҳар доим устувор вазифа бўлиб қолишини таъкидлади.

Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг 28 март куни ҳам Тошкент метросида 1984 йилда ишлаб чиқарилган поездда техник носозлик кузатилган эди. Ўшанда ҳам йўловчилар хавфсиз тарзда туширилган, метро маъмурияти эса ижтимоий тармоқларда тарқалган поездлар тўқнашуви ҳақидаги хабарларни рад этганди.

Тошкент метрополитениЧилонзорХалқлар дўстлигиПахтакор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Берунийда яна битта ноқонуний қурилма буздирилдиБерунийда яна битта ноқонуний қурилма буздирилдиКеча, 19:28Болаларни ҳимоя қилиш бўйича янги қоидалар: жиддий чеклов киритилмоқдаБолаларни ҳимоя қилиш бўйича янги қоидалар: жиддий чеклов киритилмоқдаКеча, 18:21Ноқонуний қурилмаларга муроса йўқ: суд қарори билан бузиш ишлари давом этмоқдаНоқонуний қурилмаларга муроса йўқ: суд қарори билан бузиш ишлари давом этмоқдаКеча, 17:14“Ёзишмаларни эрингга юбораман”: аёлни шантаж қилган йигитга ҳукм ўқилди“Ёзишмаларни эрингга юбораман”: аёлни шантаж қилган йигитга ҳукм ўқилдиКеча, 16:28Ҳисорда ноёб қор қоплони фотоқопқонга тушдиҲисорда ноёб қор қоплони фотоқопқонга тушдиКеча, 16:17Тошкентда каналда икки киши чўкиб кетдиТошкентда каналда икки киши чўкиб кетдиКеча, 15:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди