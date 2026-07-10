«Газчилар» ови: Водийда фирибгар масъуллар бирин-кетин қўлга тушди...

·0·Жамият
«Газчилар» ови: Водийда фирибгар масъуллар бирин-кетин қўлга тушди...

Фарғона, Наманган ва Андижон вилоятларида табиий газ тармоғига ноқонуний улаш, янги абонент ҳисоб рақамини расмийлаштириш ҳамда газдан бўлган йирик қарздорликларни камайтириб беришни ваъда қилган бир қатор соҳа масъуллари фош этилди. Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент томонидан ўтказилган тезкор тадбирларда улар ашёвий далиллар билан ушланган. Zamin.uz ушбу жиноят ишларининг тафсилотларини тақдим этади.

Фарғона: Ҳужжат пуллари шахсий эҳтиёжларга сарфланган

Департаментнинг Риштон тумани бўлими томонидан ўтказилган терговга қадар текширувда «Риштон тумангаз» газ таъминоти бўлими ходимлари С.Ш. ва М.О.нинг қилмишлари аниқланди. Маълум бўлишича, улар фуқаро Ҳ.У.нинг хонадонини табиий газ тармоғига улаш ва тегишли ҳужжатларини расмийлаштириб беришни ваъда қилишган. Бунинг эвазига 5,2 миллион сўм пулни фирибгарлик йўли билан олиб, ўзларининг шахсий эҳтиёжлари учун ишлатиб юборишган.

Наманган: Хизмат хонасида ва қоровул орқали пул олган муҳандислар

Наманган вилоятининг иккита туманида газ таъминоти корхоналарининг етакчи муҳандислари жиноят устида қўлга олинди:

  • Уйчи туманида: «Уйчитумангаз» бўлими етакчи муҳандиси Б.Д. фуқаронинг хонадонини газ тармоғига улаш ва ҳисоблагич ўрнатиб бериш эвазига ўз хизмат хонасида 4,5 миллион сўм олаётган вақтида ушланган.

  • Чортоқ туманида: «Янгиқўрғонтумангаз» бўлими етакчи муҳандиси А.А. эса фуқаронинг уйини тармоққа улаш ва янги абонент ҳисоб рақами очиб бериш учун воситачи сифатида филиал қоровулидан фойдаланган. У қоровул орқали 4,8 миллион сўм олган вақтида тезкор ходимлар томонидан қўлга тушган.

Андижон: 76 миллионлик қарзни «камайтириш» баҳоси — 500 доллар

Андижон вилоятининг Избоскан туманида эса тадбиркорни алдаб, катта миқдордаги маблағни ўзлаштирмоқчи бўлган собиқ мутасаддилар фош этилди. «Ҳудудгаз Андижон» газ таъминоти филилалининг собиқ бўлим бошлиқлари А.И. ва К.Ю. бир тадбиркорнинг ишончига кирган. Улар тадбиркорга тизим орқали ҳисобланган 76 миллион сўмлик қарздорликни камайтириб беришни ваъда қилиб, 500 АҚШ доллари талаб қилишган. Улар ушбу пулнинг бир қисми — 2,3 миллион сўмни тадбиркорга қайтариб бераётган вақтида ашёвий далиллар билан қўлга олинган.

Тезкор тадбирлар натижалари: Ким, қаерда ва қанча пул билан ушланди?

Вазиятни янада аниқроқ тасаввур қилиш учун Бош прокуратура департаменти томонидан тақдим этилган маълумотлар жадвали билан танишинг:

Вилоят ва туман

Масъул шахс ва лавозими

Ваъда қилинган «хизмат»

Ноқонуний олинган сумма

Фарғона (Риштон)

С.Ш. ва М.О. (Бўлим ходимлари)

Газга улаш ва ҳужжатларни расмийлаштириш

5,2 миллион сўм

Наманган (Уйчи)

Б.Д. (Етакчи муҳандис)

Тармоққа улаш ва ҳисоблагич ўрнатиш

4,5 миллион сўм

Наманган (Чортоқ)

А.А. (Етакчи муҳандис)

Газга улаш ва янги абонент рақами очиш

4,8 миллион сўм (қоровул орқали)

Андижон (Избоскан)

А.И. ва К.Ю. (Собиқ бўлим бошлиқлари)

Тадбиркорнинг 76 млн сўмлик қарзини камайтириш

500 АҚШ доллари

Расмий баёнот: Бош прокуратура матбуот хизматининг маълум қилишича, мазкур ҳолатларнинг барчаси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят ишлари қўзғатилган. Ҳозирда ушбу шахсларга нисбатан тергов ҳаракатлари изчил давом эттирилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бектемирда крипто-ботлар орқали наркосавдо қилган фуқаро ушландиБектемирда крипто-ботлар орқали наркосавдо қилган фуқаро ушландиБугун, 11:10Олий таълимда етишмовчилик: Бир ўқитувчига 200 нафаргача талаба тўғри келмоқдаОлий таълимда етишмовчилик: Бир ўқитувчига 200 нафаргача талаба тўғри келмоқдаБугун, 11:0510 июль куни Тошкентда газ ўчади: рўйхатда икки маҳалла бор10 июль куни Тошкентда газ ўчади: рўйхатда икки маҳалла борБугун, 10:57Собиқ давлат хизматчилари учун янги тартиб: ишга қабул қилишда нима керак бўлади?Собиқ давлат хизматчилари учун янги тартиб: ишга қабул қилишда нима керак бўлади?Бугун, 10:11APK ортидаги тузоқ: 21 киши 336 миллион сўмидан айрилдиAPK ортидаги тузоқ: 21 киши 336 миллион сўмидан айрилдиБугун, 09:53Деновда 22 нафар болага ноқонуний диний сабоқ берилгани аниқландиДеновда 22 нафар болага ноқонуний диний сабоқ берилгани аниқландиБугун, 09:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди