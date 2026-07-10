«Газчилар» ови: Водийда фирибгар масъуллар бирин-кетин қўлга тушди...
Фарғона, Наманган ва Андижон вилоятларида табиий газ тармоғига ноқонуний улаш, янги абонент ҳисоб рақамини расмийлаштириш ҳамда газдан бўлган йирик қарздорликларни камайтириб беришни ваъда қилган бир қатор соҳа масъуллари фош этилди. Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент томонидан ўтказилган тезкор тадбирларда улар ашёвий далиллар билан ушланган. Zamin.uz ушбу жиноят ишларининг тафсилотларини тақдим этади.
Фарғона: Ҳужжат пуллари шахсий эҳтиёжларга сарфланган
Департаментнинг Риштон тумани бўлими томонидан ўтказилган терговга қадар текширувда «Риштон тумангаз» газ таъминоти бўлими ходимлари С.Ш. ва М.О.нинг қилмишлари аниқланди. Маълум бўлишича, улар фуқаро Ҳ.У.нинг хонадонини табиий газ тармоғига улаш ва тегишли ҳужжатларини расмийлаштириб беришни ваъда қилишган. Бунинг эвазига 5,2 миллион сўм пулни фирибгарлик йўли билан олиб, ўзларининг шахсий эҳтиёжлари учун ишлатиб юборишган.
Наманган: Хизмат хонасида ва қоровул орқали пул олган муҳандислар
Наманган вилоятининг иккита туманида газ таъминоти корхоналарининг етакчи муҳандислари жиноят устида қўлга олинди:
Уйчи туманида: «Уйчитумангаз» бўлими етакчи муҳандиси Б.Д. фуқаронинг хонадонини газ тармоғига улаш ва ҳисоблагич ўрнатиб бериш эвазига ўз хизмат хонасида 4,5 миллион сўм олаётган вақтида ушланган.
Чортоқ туманида: «Янгиқўрғонтумангаз» бўлими етакчи муҳандиси А.А. эса фуқаронинг уйини тармоққа улаш ва янги абонент ҳисоб рақами очиб бериш учун воситачи сифатида филиал қоровулидан фойдаланган. У қоровул орқали 4,8 миллион сўм олган вақтида тезкор ходимлар томонидан қўлга тушган.
Андижон: 76 миллионлик қарзни «камайтириш» баҳоси — 500 доллар
Андижон вилоятининг Избоскан туманида эса тадбиркорни алдаб, катта миқдордаги маблағни ўзлаштирмоқчи бўлган собиқ мутасаддилар фош этилди. «Ҳудудгаз Андижон» газ таъминоти филилалининг собиқ бўлим бошлиқлари А.И. ва К.Ю. бир тадбиркорнинг ишончига кирган. Улар тадбиркорга тизим орқали ҳисобланган 76 миллион сўмлик қарздорликни камайтириб беришни ваъда қилиб, 500 АҚШ доллари талаб қилишган. Улар ушбу пулнинг бир қисми — 2,3 миллион сўмни тадбиркорга қайтариб бераётган вақтида ашёвий далиллар билан қўлга олинган.
Тезкор тадбирлар натижалари: Ким, қаерда ва қанча пул билан ушланди?
Вазиятни янада аниқроқ тасаввур қилиш учун Бош прокуратура департаменти томонидан тақдим этилган маълумотлар жадвали билан танишинг:
Вилоят ва туман
Масъул шахс ва лавозими
Ваъда қилинган «хизмат»
Ноқонуний олинган сумма
Фарғона (Риштон)
С.Ш. ва М.О. (Бўлим ходимлари)
Газга улаш ва ҳужжатларни расмийлаштириш
5,2 миллион сўм
Наманган (Уйчи)
Б.Д. (Етакчи муҳандис)
Тармоққа улаш ва ҳисоблагич ўрнатиш
4,5 миллион сўм
Наманган (Чортоқ)
А.А. (Етакчи муҳандис)
Газга улаш ва янги абонент рақами очиш
4,8 миллион сўм (қоровул орқали)
Андижон (Избоскан)
А.И. ва К.Ю. (Собиқ бўлим бошлиқлари)
Тадбиркорнинг 76 млн сўмлик қарзини камайтириш
500 АҚШ доллари
Расмий баёнот: Бош прокуратура матбуот хизматининг маълум қилишича, мазкур ҳолатларнинг барчаси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят ишлари қўзғатилган. Ҳозирда ушбу шахсларга нисбатан тергов ҳаракатлари изчил давом эттирилмоқда.
…