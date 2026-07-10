Арсенал кутилмаган трансферни амалга оширди: Иллан Меслиер Лондон клубига ўтди
Лондоннинг Арсенал жамоаси ёзги трансфер ойнасидаги навбатдаги кутилмаган юришини амалга оширди. Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони собиқ Лидс Юнайтед дарвозабони Иллан Меслиер билан шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Франциялик посбон "канонирлар" сафига эркин агент мақомида келиб қўшилди ва бу трансфер мутахассислар учун кутилмаган янгилик бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум қилинишича, 26 ёшли дарвозабон Лондон клуби билан икки йиллик шартнома имзолаган. Келишувга кўра, томонлар ўзаро розилик билан ҳамкорликни яна бир йилга узайтиришлари ҳам мумкин. Меслиернинг Лидс билан шартномаси якунига етгани сабабли, Арсенал уни текинга қўлга киритди, бу эса клуб раҳбариятининг молиявий жиҳатдан самарали операцияси сифатида баҳоланмоқда.
Goal.com нашри хабарига кўра, Иллан Меслиер Арсенал сафига тажрибали захира дарвозабони сифатида жалб этилган. Ҳозирда жамоанинг асосий посбони Давид Рая ҳисобланса-да, таркибдаги яна бир дарвозабон Кепа Арризабалага атрофидаги ноаниқликлар Меслиернинг жамоа иерархиясида иккинчи рақамли посбонга айланиши эҳтимолини оширмоқда. Меслиер Англия футболида жами 215 та ўйин ўтказган бўлиб, бу Микел Артета жамоаси учун муҳим тажриба манбаи бўлади.
Янги чақирув ва мақсадларЯнги жамоага қўшилганидан сўнг Меслиер ўз ҳаяжонини яширмади. "Мен жуда бахтлиман. Бу мен учун ажойиб кун, чунки мен чемпионлар сафига қўшилдим. Мен учун Арсенал — Англиянинг энг буюк клуби. Ушбу логотипга бўлган муҳаббатимни кўрсатишни ва жамоа билан янги совринларни қўлга киритишни интизорлик билан кутаман", — дея таъкидлади дарвозабон клуб расмий сайтига берган интервюсида.
Франциялик посбон Арсенал таркибида 30-рақам остида ҳаракат қиладиган бўлди. У аллақачон жамоанинг Собҳа Реалтй машғулот марказида ўқув-машғулот йиғинларига қўшилган. Меслиернинг келиши жамоа ичидаги рақобатни кучайтириши билан бирга, ёш иқтидорларнинг ўсишига ҳам йўл очади.
BBC Sport нашрининг қўшимча қилишича, ушбу трансфер ортидан 20 ёшли дарвозабон Томмй Сетфорд кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиши учун бошқа клубга ижарага бериб юборилади. Бу эса Арсенал дарвозабонлар штабини янада мустаҳкам ва мувозанатли кўринишга келтиради.
Микел Артета бошчилигидаги жамоа келаси мавсумда нафақат ички чемпионатда ўз гегемонлигини сақлаб қолишни, балки Чемпионлар лигасида ҳам юқори чўққиларни забт этишни мақсад қилган. Бундай тиғиз тақвимда Меслиер каби тажрибали дарвозабоннинг таркибда бўлиши мураббийлар штаби учун қўшимча ишонч бағишлайди.
…