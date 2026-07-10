Арсенал кутилмаган трансферни амалга оширди: Иллан Меслиер Лондон клубига ўтди

·40·Спорт
Арсенал кутилмаган трансферни амалга оширди: Иллан Меслиер Лондон клубига ўтди

Лондоннинг Арсенал жамоаси ёзги трансфер ойнасидаги навбатдаги кутилмаган юришини амалга оширди. Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони собиқ Лидс Юнайтед дарвозабони Иллан Меслиер билан шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Франциялик посбон "канонирлар" сафига эркин агент мақомида келиб қўшилди ва бу трансфер мутахассислар учун кутилмаган янгилик бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум қилинишича, 26 ёшли дарвозабон Лондон клуби билан икки йиллик шартнома имзолаган. Келишувга кўра, томонлар ўзаро розилик билан ҳамкорликни яна бир йилга узайтиришлари ҳам мумкин. Меслиернинг Лидс билан шартномаси якунига етгани сабабли, Арсенал уни текинга қўлга киритди, бу эса клуб раҳбариятининг молиявий жиҳатдан самарали операцияси сифатида баҳоланмоқда.

Goal.com нашри хабарига кўра, Иллан Меслиер Арсенал сафига тажрибали захира дарвозабони сифатида жалб этилган. Ҳозирда жамоанинг асосий посбони Давид Рая ҳисобланса-да, таркибдаги яна бир дарвозабон Кепа Арризабалага атрофидаги ноаниқликлар Меслиернинг жамоа иерархиясида иккинчи рақамли посбонга айланиши эҳтимолини оширмоқда. Меслиер Англия футболида жами 215 та ўйин ўтказган бўлиб, бу Микел Артета жамоаси учун муҳим тажриба манбаи бўлади.

Янги чақирув ва мақсадлар

Янги жамоага қўшилганидан сўнг Меслиер ўз ҳаяжонини яширмади. "Мен жуда бахтлиман. Бу мен учун ажойиб кун, чунки мен чемпионлар сафига қўшилдим. Мен учун Арсенал — Англиянинг энг буюк клуби. Ушбу логотипга бўлган муҳаббатимни кўрсатишни ва жамоа билан янги совринларни қўлга киритишни интизорлик билан кутаман", — дея таъкидлади дарвозабон клуб расмий сайтига берган интервюсида.

Франциялик посбон Арсенал таркибида 30-рақам остида ҳаракат қиладиган бўлди. У аллақачон жамоанинг Собҳа Реалтй машғулот марказида ўқув-машғулот йиғинларига қўшилган. Меслиернинг келиши жамоа ичидаги рақобатни кучайтириши билан бирга, ёш иқтидорларнинг ўсишига ҳам йўл очади.

BBC Sport нашрининг қўшимча қилишича, ушбу трансфер ортидан 20 ёшли дарвозабон Томмй Сетфорд кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиши учун бошқа клубга ижарага бериб юборилади. Бу эса Арсенал дарвозабонлар штабини янада мустаҳкам ва мувозанатли кўринишга келтиради.

Микел Артета бошчилигидаги жамоа келаси мавсумда нафақат ички чемпионатда ўз гегемонлигини сақлаб қолишни, балки Чемпионлар лигасида ҳам юқори чўққиларни забт этишни мақсад қилган. Бундай тиғиз тақвимда Меслиер каби тажрибали дарвозабоннинг таркибда бўлиши мураббийлар штаби учун қўшимча ишонч бағишлайди.

АрсеналИллан МеслиерТрансферларАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн фаолиятининг энг юқори чўққисида: Англиялик тўпурар муваффақияти сирлариГарри Кейн фаолиятининг энг юқори чўққисида: Англиялик тўпурар муваффақияти сирлариБугун, 12:12Барселона ва Испаниянинг янги даври: Пау Кубарси Ламине Ямал соясидан чиқмоқдаБарселона ва Испаниянинг янги даври: Пау Кубарси Ламине Ямал соясидан чиқмоқдаБугун, 12:11«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньюдан чиққан«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньюдан чиққанБугун, 12:00Барселона трансферлар учун 210 миллион евро миқдорида кредит сўрадиБарселона трансферлар учун 210 миллион евро миқдорида кредит сўрадиБугун, 11:59 Вильям Салиба атрофида трансфер ўйини: «Арсенал»нинг шарти оғир... Вильям Салиба атрофида трансфер ўйини: «Арсенал»нинг шарти оғир...Бугун, 09:31Клоппга Германиядан катта таклиф тушди: маош рақамлари ҳам ошкор бўлдиКлоппга Германиядан катта таклиф тушди: маош рақамлари ҳам ошкор бўлдиБугун, 09:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди