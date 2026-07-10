Ўзбекистонга кондиционер олиб кириш 11,5 фоизга кўпайди

·0·Иқтисодиёт
Ўзбекистонга кондиционер олиб кириш 11,5 фоизга кўпайди

2026 йилнинг дастлабки беш ойида Ўзбекистонга 19,7 млн АҚШ долларлик кондиционерлар олиб кирилди. Миллий статистика қўмитаси маълумотига кўра, импорт қилинган кондиционерлар сони 132 691 донани ташкил этган.

Бу кўрсаткич 2025 йилнинг январь-май ойларига нисбатан 13,7 минг донага кўп. Фоиз ҳисобида ўсиш 11,5 фоиз бўлган.

Асосий етказиб берувчи давлат Хитой бўлди. Беш ойда ушбу мамлакатдан 128 021 дона кондиционер келтирилган.

Қозоғистондан 4 644 дона, Туркиядан 17 дона кондиционер импорт қилинган. Яна 9 дона кондиционер бошқа давлатлардан олиб кирилган.

Маълумотлардан кўринишича, Ўзбекистон кондиционер импортида асосан Хитой маҳсулотларига таянмоқда. Бошқа давлатлар улуши эса анча кичик.

КондиционерИмпортЎзбекистонХитойҚозоғистонМиллий статистика қўмитаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон банки Ўзбекистонга миллиардлаб доллар олиб келувчи 3 та соҳани маълум қилдиЖаҳон банки Ўзбекистонга миллиардлаб доллар олиб келувчи 3 та соҳани маълум қилдиБугун, 11:1313 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда13 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқдаБугун, 10:40BYD заводи кенгайтирилади: Blade аккумуляторлари ва электр автобуслар ишлаб чиқариладиBYD заводи кенгайтирилади: Blade аккумуляторлари ва электр автобуслар ишлаб чиқариладиКеча, 21:40Солиқ қўмитаси кешбэк бекор қилинмаслигини маълум қилдиСолиқ қўмитаси кешбэк бекор қилинмаслигини маълум қилдиКеча, 17:2410 июль учун валюта курслари эълон қилинди10 июль учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 16:10Ўзбекистонда оммавий солиқ кешбеги бекор қилиниши мумкинЎзбекистонда оммавий солиқ кешбеги бекор қилиниши мумкинКеча, 15:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
11 июн учун валюта курслари эълон қилинди
11 июн учун валюта курслари эълон қилинди