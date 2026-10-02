Ител A300+: нархи 100 долларлик ва сунъий йўлдош алоқали арзон смартфон
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ител компанияси сунъий йўлдош орқали мулоқот қилиш имкониятига эга бўлган Ител A300+ номли янги смартфонини тақдим этди.
- Ушбу қурилма ўз нарх сегменти учун ноёб бўлган икки томонлама сунъий йўлдош хабарларини алмашиш функсиясини қўллаб-қувватлайди, аммо унинг ишлаши учун махсус СИМ-карта ва оператор тарифлари талаб этилади.
Арзон нархли мобил қурилмалар бозори яна бир ғайриоддий гаджет билан тўлдирилди. Ител компанияси ўзининг янги Ител A300+ смартфонини расман тақдим этди. Ташқи кўринишидан оддий бюджет синфи вакилини эслатувчи мазкур қурилма ўз нарх сегменти учун мутлақо кутилмаган функциялар, жумладан, сунъий йўлдош орқали мулоқот қилиш имконияти билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ноёб имкониятлар ва техник хусусиятларixbt.com маълумотига кўра, Ител A300+ модели ўз туркумида икки томонлама сунъий йўлдош хабарларини алмашишни қўллаб-қувватлайдиган илк бренд қурилмаси бўлиши кутилмоқда. Ушбу функциянинг ишлаши учун махсус мос келувчи СИМ-карта ва алоқа операторининг махсус тарифи талаб этилади. Янги хизматни жорий йилнинг октябрь ойида ишга тушириш режалаштирилган, бироқ ишлаб чиқарувчи ҳозирча қайси сунъий йўлдош тармоқларидан фойдаланилиши ва технология қайси мамлакатларда амал қилишини очиқлагани йўқ.
Смартфоннинг қолган техник имкониятлари ўз синфига мос равишда соддароқ тарзда тузилган. Қурилма асосида MediaTek Ҳелио G81 Ултимате процессори ётади. Оператив хотира ҳажми модификациясига қараб 3 дан 6 GB гача, ички доимий хотира эса 64 дан 128 GB гача бўлиши таъминланган. Шунингдек, хотирани кенгайтириш имкониятлари ҳам мавжуд.
Олд қисмида 6,78 дюймли ИПС дисплей жойлашган бўлиб, у 720×1576 пиксел аниқликни ҳамда 120 Hz частота янгиланишини намойиш этади. Бу бюджет туркумидаги қурилмалар учун анча юқори кўрсаткич ҳисобланади. Энг қизиқарлиси шундаки, смартфоннинг орқа панелида 2,01 дюймли қўшимча иккинчи экран ҳам ўрнатилган бўлиб, у турли билдиришномалар ва маълумотларни кўрсатишга мўлжалланган.
Автономлик ва қўшимча имкониятларГаджетнинг энг кучли томонларидан бири унинг батареясидир. Ител A300+ ҳажми 7000 мА•ч бўлган улкан аккумулятор билан жиҳозланган. Узоқ муддатли автоном иш фаолиятини таъминловчи ушбу қувват манбаи 22,5 ватт қувват олиш тезлигини қўллаб-қувватлайди. Бу эса бундай сиғимли аккумуляторни қисқа вақт ичида тўлдириш имконини беради.
Суратга олиш имкониятларига келсак, смартфон 13 мегапикселли асосий камера ва 8 мегапикселли олд камера билан таъминланган. Кундалик вазифалар учун етарли бўлган бу камералар оддий кадрларни муваффақиятли муҳрлашга ёрдам беради. Қўшимча имкониятлар қаторига замонавий NFC модули ҳам киритилган бўлиб, у контактсиз тўловларни амалга оширишни осонлаштиради.
Қурилманинг корпуси IP65 стандарти бўйича чанг ва намликдан ҳимояланган. Барча ушбу илғор технологиялар ва ғайриоддий функцияларни ўз ичига олган Ител A300+ смартфонининг нархи тахминан 100 АҚШ долларини ташкил этади. Бу эса уни харидорлар учун янада жозибадор қилади.
Изоҳлар 0
…