Ител A300+: нархи 100 долларлик ва сунъий йўлдош алоқали арзон смартфон

·24·Техно
Ител A300+: нархи 100 долларлик ва сунъий йўлдош алоқали арзон смартфон
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ител компанияси сунъий йўлдош орқали мулоқот қилиш имкониятига эга бўлган Ител A300+ номли янги смартфонини тақдим этди.
  • Ушбу қурилма ўз нарх сегменти учун ноёб бўлган икки томонлама сунъий йўлдош хабарларини алмашиш функсиясини қўллаб-қувватлайди, аммо унинг ишлаши учун махсус СИМ-карта ва оператор тарифлари талаб этилади.

Арзон нархли мобил қурилмалар бозори яна бир ғайриоддий гаджет билан тўлдирилди. Ител компанияси ўзининг янги Ител A300+ смартфонини расман тақдим этди. Ташқи кўринишидан оддий бюджет синфи вакилини эслатувчи мазкур қурилма ўз нарх сегменти учун мутлақо кутилмаган функциялар, жумладан, сунъий йўлдош орқали мулоқот қилиш имконияти билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ноёб имкониятлар ва техник хусусиятлар

ixbt.com маълумотига кўра, Ител A300+ модели ўз туркумида икки томонлама сунъий йўлдош хабарларини алмашишни қўллаб-қувватлайдиган илк бренд қурилмаси бўлиши кутилмоқда. Ушбу функциянинг ишлаши учун махсус мос келувчи СИМ-карта ва алоқа операторининг махсус тарифи талаб этилади. Янги хизматни жорий йилнинг октябрь ойида ишга тушириш режалаштирилган, бироқ ишлаб чиқарувчи ҳозирча қайси сунъий йўлдош тармоқларидан фойдаланилиши ва технология қайси мамлакатларда амал қилишини очиқлагани йўқ.

Смартфоннинг қолган техник имкониятлари ўз синфига мос равишда соддароқ тарзда тузилган. Қурилма асосида MediaTek Ҳелио G81 Ултимате процессори ётади. Оператив хотира ҳажми модификациясига қараб 3 дан 6 GB гача, ички доимий хотира эса 64 дан 128 GB гача бўлиши таъминланган. Шунингдек, хотирани кенгайтириш имкониятлари ҳам мавжуд.

Олд қисмида 6,78 дюймли ИПС дисплей жойлашган бўлиб, у 720×1576 пиксел аниқликни ҳамда 120 Hz частота янгиланишини намойиш этади. Бу бюджет туркумидаги қурилмалар учун анча юқори кўрсаткич ҳисобланади. Энг қизиқарлиси шундаки, смартфоннинг орқа панелида 2,01 дюймли қўшимча иккинчи экран ҳам ўрнатилган бўлиб, у турли билдиришномалар ва маълумотларни кўрсатишга мўлжалланган.

Автономлик ва қўшимча имкониятлар

Гаджетнинг энг кучли томонларидан бири унинг батареясидир. Ител A300+ ҳажми 7000 мА•ч бўлган улкан аккумулятор билан жиҳозланган. Узоқ муддатли автоном иш фаолиятини таъминловчи ушбу қувват манбаи 22,5 ватт қувват олиш тезлигини қўллаб-қувватлайди. Бу эса бундай сиғимли аккумуляторни қисқа вақт ичида тўлдириш имконини беради.

Суратга олиш имкониятларига келсак, смартфон 13 мегапикселли асосий камера ва 8 мегапикселли олд камера билан таъминланган. Кундалик вазифалар учун етарли бўлган бу камералар оддий кадрларни муваффақиятли муҳрлашга ёрдам беради. Қўшимча имкониятлар қаторига замонавий NFC модули ҳам киритилган бўлиб, у контактсиз тўловларни амалга оширишни осонлаштиради.

Қурилманинг корпуси IP65 стандарти бўйича чанг ва намликдан ҳимояланган. Барча ушбу илғор технологиялар ва ғайриоддий функцияларни ўз ичига олган Ител A300+ смартфонининг нархи тахминан 100 АҚШ долларини ташкил этади. Бу эса уни харидорлар учун янада жозибадор қилади.

ИтелСмартфонТехнологияЯнгиликларГаджетлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ител компанияси ноутбукларни қувватлай оладиган ихчам Zenо ташқи аккумуляторини тақдим этдиител компанияси ноутбукларни қувватлай оладиган ихчам Zenо ташқи аккумуляторини тақдим этди17 июл 19:50Vivo X500 Pro Max флагмани: 144 Hz экран ва ноёб камера имкониятлариVivo X500 Pro Max флагмани: 144 Hz экран ва ноёб камера имкониятлари2 сентябр 12:50Xiaomi чойни тескари дамлайдиган янги термосини тақдим этдиXiaomi чойни тескари дамлайдиган янги термосини тақдим этди30 сентябр 09:23Ител компанияси мустаҳкам ва арзон Zenо 100 Pro смартфонини тақдим этдиИтел компанияси мустаҳкам ва арзон Zenо 100 Pro смартфонини тақдим этди28 июл 00:59Huawei Мате 90 Pro Max тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлайдиган илк смартфон бўлдиHuawei Мате 90 Pro Max тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлайдиган илк смартфон бўлдиБугун 10:51Huawei Мате 90 Pro Max флагмани тақдим этилди ва модулли камера олдиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани тақдим этилди ва модулли камера олдиКеча 14:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди