21 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда

·31·Иқтисодиёт
21 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
Қисқача

21 август куни амал қиладиган доллар курси 45–46 сўмга кўтарилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир телеграм канали хабар берди. Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курс Асиа Аллиансе Банкда — 11 795 сўм, Anor Банк, Инвест Финансе Банк, НБУ ва УниверсалБанкда эса 11 790 сўмни ташкил этмоқда. Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курс Anor Банк, Инвест Финансе Банк, УниверсалБанк ва КапиталБанкда 11 850 сўм бўлиб, кун давомида курс ўзгариши мумкин.

21 август куни амал қиладиган доллар курси 45–46 сўмга кўтарилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Bankir телеграм канали хабар берди.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

• Asia Alliance Bank — 11 795 сўм.
• Anor Bank — 11 790 сўм.
• Invest Finance Bank — 11 790 сўм.
• NBU — 11 790 сўм.
• UniversalBank — 11 790 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

• Anor Bank — 11 850 сўм.
• Invest Finance Bank — 11 850 сўм.
• UniversalBank — 11 850 сўм.
• KapitalBank — 11 850 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

Азия Альянс БанкАнор БанкИнвест Финанс БанкКапиталбанкУниверсалбанк
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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