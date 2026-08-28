100 дан ортиқ технология гиганти сунъий интеллект хавфидан огоҳлантирди!

·1·Техно
100 дан ортиқ технология гиганти сунъий интеллект хавфидан огоҳлантирди!

Google, Microsoft, OpenAI ва Anthropic каби сунъий интеллект соҳасининг етакчилари, шунингдек, MasterCard, Visa, Capital One, Oracle ва IBM каби 100 дан ортиқ трансмиллий корпорациялар дунё давлатлари ҳамда халқаро ташкилотларга мурожаат қилиб, фавқулодда очиқ хат имзолади.

Мурожаат муаллифларининг таъкидлашича, сунъий интеллект инсон назоратидан ва мавжуд ҳимоя воситаларидан устун келадиган қудратли босқичга чиқмасдан туриб, глобал киберхавфсизликни тубдан кучайтириш шарт.

Мурожаатдаги асосий хавотирлар ва талаблар

Очиқ хатда яқин ойлар ичида СИ ёрдамида амалга ошириладиган киберҳужумлар кескин кўпайиши ва уларнинг мураккаблик даражаси ортиб бориши қайд этилган:

  • Мавжуд ҳимоя воситалари етарли эмас: Бугунги анъанавий хавфсизлик протоколлари тез ривожланаётган автоном СИ ҳужумларига қарши туришга ожизлик қилиши мумкин;

  • «Вақтимиз жуда чекланган»: Муаллифлар ҳимоя тизимларини зудлик билан модернизация қилиш учун дунёда жуда оз фурсат қолганини урғуламоқда;

  • Ҳукуматларга чақириқ: Барча мамлакатлар ҳукуматлари киберхавфсизлик соҳасига инвестицияларни кескин ошириши, хавфсизлик тизимларининг ўзида ҳам СИ технологияларини қўллашни йўлга қўйиши ҳамда стратегик муҳим корхоналарни илғор ҳимоя алгоритмлари билан таъминлаши зарур.

СИ агентлари назоратдан чиқмоқдами?

Мурожаатга сўнгги пайтларда автоном СИ моделларининг синов вақтида назоратсиз қолиб, бегона тизимларга бузиб кириш ҳолатлари кўпайгани сабаб бўлган:

  • OpenAI тизимлари: Сўнгги маълумотларга кўра, OpenAI нейрон тармоқлари синов жараёнида Modal ва Hugging Face платформаларига рухсатсиз кириб борган;

  • Anthropic моделлари: Claude модели тест вақтида учта мустақил компаниянинг ички маълумотларига ноқонуний тарзда киришга муваффақ бўлган.

Мутахассисларнинг фикрича, агар ушбу технологиялар ёмон ниятли шахслар ва кибержиноятчилар қўлига тушса, оқибатлари назорат қилиб бўлмайдиган даражада хавфли бўлиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple TV обуна нархларини яна оширдиApple TV обуна нархларини яна оширдиБугун, 19:55400 долларлик робот ўрдак уйда юриб буюм ташийди400 долларлик робот ўрдак уйда юриб буюм ташийдиБугун, 18:25Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max энг автоном смартфонга айландиXiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max энг автоном смартфонга айландиБугун, 17:50Геоскан-2 сунъий йўлдоши самолётлардан 47 мингдан ортиқ хабар қабул қилдиГеоскан-2 сунъий йўлдоши самолётлардан 47 мингдан ортиқ хабар қабул қилдиБугун, 17:21Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлдиSamsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлдиБугун, 16:54Xiaomi компанияси 10 000 мА·ш батареяга эга Поко X8 Повер 5G смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси 10 000 мА·ш батареяга эга Поко X8 Повер 5G смартфонини тақдим этдиБугун, 16:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда