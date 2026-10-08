Ўзбекистонликлар нима учун энг кўп кредит олмоқда? Марказий банк таҳлили

·47·Иқтисодиёт
Ўзбекистонликлар нима учун энг кўп кредит олмоқда? Марказий банк таҳлили
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Марказий банки таҳлилига кўра, 3 миллиондан 10 миллион сўмгача даромадли аҳолининг 57–59 фоизи келгусида қўшимча кредит маблағларига эҳтиёж сезишини билдирган.
  • Юқори даромадли (20 миллион сўмдан юқори) қатламнинг ҳам 53 фоизи кредит олиш истагини билдирган.
  • Фуқаролар олинаётган кредитларни асосан уй-жой таъмирлаш, таълим харажатлари ва бошқа кундалик зарур эҳтиёжлар учун сарфлашни режалаштирмоқда.

Ўзбекистонда аҳолининг қарз маблағларига бўлган талаби юқори даражада сақланиб қолмоқда. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан эълон қилинган жорий йилнинг II чораги якунларига бағишланган таҳлилий шарҳда фуқароларнинг кредит олиш тенденциялари, даромад даражаси ва маблағлар қайси мақсадларга кўпроқ йўналтирилаётгани ҳақида муҳим маълумотлар очиқланди.

Ҳисобот натижалари шуни кўрсатмоқдаки, қарз олиш истаги нафақат ўрта даромадли, балки юқори даромадга эга бўлган қатлам орасида ҳам сезиларли даражада ошган.

Энг юқори эҳтиёж кимларда? Даромадлар бўйича статистика

Марказий банк сўровномалари аҳолининг турли даромад гуруҳлари бўйича кредитга бўлган эҳтиёжини аниқ рақамларда кўрсатиб берди:

  • 3 миллиондан 10 миллион сўмгача даромад эгалари: Бу гуруҳда қарзга бўлган талаб энг юқори кўрсаткични қайд этди — респондентларнинг 57–59 фоизи яқин истиқболда қўшимча қарз маблағларига эҳтиёж ортишини билдирган;

  • 15 миллиондан 20 миллион сўмгача даромад топувчилар: Ушбу тоифадаги фуқаролар орасида қарз олиш эҳтиёжининг ўсишини кутаётганлар улуши 44 фоизни ташкил этди;

  • 20 миллион сўмдан юқори даромад эгалари: Юқори даромадли қатлам орасида ҳам кўрсаткич анча баланд — сўралганларнинг 53 фоизи кредит маблағларига эҳтиёж сезаётганини маълум қилган.

Кредит маблағлари қаерга йўналтирилмоқда?

Фуқаролар олинаётган кредитларни асосан ҳаётий зарур харажатларни қоплаш ва ижтимоий эҳтиёжлар учун сарфлашни режалаштирмоқда:

  • Асосий йўналишлар: Аҳоли кредит маблағларини, биринчи навбатда, уй-жойни таъмирлаш (ремонт), таълим харажатлари ва бошқа кундалик зарур эҳтиёжларга сарфлашни кўзда тутган;

  • Анъанавий харажатлар барқарор: Тўй маросимларини ўтказиш, автомашина харид қилиш ҳамда даволаниш билан боғлиқ сарф-харажатлар барча даромад гуруҳларида бир хил даражада муҳим бўлиб, кредит маблағлари йўналтириладиган асосий тармоқлар қаторида қолмоқда.

Марказий банкнинг мазкур таҳлили мамлакатда аҳолининг истеъмол фаоллиги сақланиб қолаётганини, бироқ таълим, уй-жой қурилиши ва тиббиёт каби соҳаларда молиявий кўмакка бўлган эҳтиёж ҳамон устувор аҳамиятга эга эканини кўрсатмоқда.

Марказий банкқарз олиш тенденциялариқўшимча қарз талаблари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?15 июл 21:45Ҳар бешинчи ўзбекистонлик қарздор: Марказий банк кредит бўйича шов-шувли рақамларни очдиҲар бешинчи ўзбекистонлик қарздор: Марказий банк кредит бўйича шов-шувли рақамларни очди27 август 16:24Банклар энди «кичик хато» билан қутула олмайдиБанклар энди «кичик хато» билан қутула олмайди6 август 09:09Исломий молияда янги босқич: Марказий банк янги кенгаш туздиИсломий молияда янги босқич: Марказий банк янги кенгаш тузди15 июл 20:408 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди8 октябрь учун валюта курслари эълон қилиндиКеча 18:11«Док-1 Макс» жабрланувчиларига 16,7 млрд сўм ундирилди«Док-1 Макс» жабрланувчиларига 16,7 млрд сўм ундирилдиКеча 13:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

14 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди