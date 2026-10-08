Ўзбекистонликлар нима учун энг кўп кредит олмоқда? Марказий банк таҳлили
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Марказий банки таҳлилига кўра, 3 миллиондан 10 миллион сўмгача даромадли аҳолининг 57–59 фоизи келгусида қўшимча кредит маблағларига эҳтиёж сезишини билдирган.
- Юқори даромадли (20 миллион сўмдан юқори) қатламнинг ҳам 53 фоизи кредит олиш истагини билдирган.
- Фуқаролар олинаётган кредитларни асосан уй-жой таъмирлаш, таълим харажатлари ва бошқа кундалик зарур эҳтиёжлар учун сарфлашни режалаштирмоқда.
Ўзбекистонда аҳолининг қарз маблағларига бўлган талаби юқори даражада сақланиб қолмоқда. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан эълон қилинган жорий йилнинг II чораги якунларига бағишланган таҳлилий шарҳда фуқароларнинг кредит олиш тенденциялари, даромад даражаси ва маблағлар қайси мақсадларга кўпроқ йўналтирилаётгани ҳақида муҳим маълумотлар очиқланди.
Ҳисобот натижалари шуни кўрсатмоқдаки, қарз олиш истаги нафақат ўрта даромадли, балки юқори даромадга эга бўлган қатлам орасида ҳам сезиларли даражада ошган.
Энг юқори эҳтиёж кимларда? Даромадлар бўйича статистика
Марказий банк сўровномалари аҳолининг турли даромад гуруҳлари бўйича кредитга бўлган эҳтиёжини аниқ рақамларда кўрсатиб берди:
3 миллиондан 10 миллион сўмгача даромад эгалари: Бу гуруҳда қарзга бўлган талаб энг юқори кўрсаткични қайд этди — респондентларнинг 57–59 фоизи яқин истиқболда қўшимча қарз маблағларига эҳтиёж ортишини билдирган;
15 миллиондан 20 миллион сўмгача даромад топувчилар: Ушбу тоифадаги фуқаролар орасида қарз олиш эҳтиёжининг ўсишини кутаётганлар улуши 44 фоизни ташкил этди;
20 миллион сўмдан юқори даромад эгалари: Юқори даромадли қатлам орасида ҳам кўрсаткич анча баланд — сўралганларнинг 53 фоизи кредит маблағларига эҳтиёж сезаётганини маълум қилган.
Кредит маблағлари қаерга йўналтирилмоқда?
Фуқаролар олинаётган кредитларни асосан ҳаётий зарур харажатларни қоплаш ва ижтимоий эҳтиёжлар учун сарфлашни режалаштирмоқда:
Асосий йўналишлар: Аҳоли кредит маблағларини, биринчи навбатда, уй-жойни таъмирлаш (ремонт), таълим харажатлари ва бошқа кундалик зарур эҳтиёжларга сарфлашни кўзда тутган;
Анъанавий харажатлар барқарор: Тўй маросимларини ўтказиш, автомашина харид қилиш ҳамда даволаниш билан боғлиқ сарф-харажатлар барча даромад гуруҳларида бир хил даражада муҳим бўлиб, кредит маблағлари йўналтириладиган асосий тармоқлар қаторида қолмоқда.
Марказий банкнинг мазкур таҳлили мамлакатда аҳолининг истеъмол фаоллиги сақланиб қолаётганини, бироқ таълим, уй-жой қурилиши ва тиббиёт каби соҳаларда молиявий кўмакка бўлган эҳтиёж ҳамон устувор аҳамиятга эга эканини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…