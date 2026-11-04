Самарқанддан Бухорога атиги 1,5 соатда: Янги пулли трасса қурилади

·23·Ўзбекистон
Самарқанддан Бухорога атиги 1,5 соатда: Янги пулли трасса қурилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Самарқанд ва Бухоро шаҳарлари ўртасида семент-бетон қопламали янги пулли автомобил йўли қурилиши режалаштирилмоқда.
  • Мазкур стратегик трассанинг ишга туширилиши автомобиллар учун йўл вақтини ҳозирги 5 соатдан 1,5 соатгача қисқартиради.
  • Шунингдек, лойиҳа доирасида ушбу йўналишда юқори тезликда ҳаракатланувчи поездлар учун янги темир йўл тармоғини барпо этиш ҳам кўзда тутилган.

Ўзбекистоннинг икки тарихий ва сайёҳлик маркази — Самарқанд ҳамда Бухоро шаҳарлари ўртасидаги транспорт инфратузилмасини тубдан ўзгартирувчи улкан лойиҳага қўл урилмоқда. Президент Шавкат Мирзиёев маълум қилишича, икки шаҳар оралиғида замонавий цемент-бетон қопламали янги пулли автомобиль йўли қурилади.

Ушбу стратегик трасса ишга туширилиши натижасида енгил ва юк автомобиллари учун ҳозирги қарийб 5 соатлик сафар вақти атиги 1,5 соатгача (90 дақиқа) қисқаради. Шу билан бирга, мазкур йўналишда юқори тезликда ҳаракатланувчи поездлар учун янги темир йўл тармоғи барпо этилиши ҳам белгиланган.

Ҳозирги кунда қандай етиб олиш мумкин? Тезюрар поездлар имконияти

Автомобиль йўли қурилиши бошлангунга қадар ҳам икки қадимий шаҳар ўртасида вақтни сезиларли даражада тежаш имкони бор:

  • «Афросиёб» ва «Жалолиддин Мангуберди» қатновлари: Бугунги кунда Самарқанд ва Бухоро шаҳарлари орасида замонавий «Афросиёб» ҳамда янги йўлга қўйилган «Жалолиддин Мангуберди» тезюрар электропоездлари мунтазам қатновини амалга оширмоқда. Ушбу поездлар орқали манзилга атиги 1 соат-у 30-40 дақиқа ичида етиб олиш мумкин;

  • Чипта хариди бўйича муҳим тавсия: Йўналишда йўловчилар ва хорижий сайёҳлар оқими жуда юқори бўлгани боис, чипталарни «Ўзбекистон темир йўллари» расмий сайти (eticket.railway.uz) ёки мобил иловаси орқали олдиндан — камида 45-60 кун аввал харид қилиш тавсия этилади.

Янги пулли автомобиль йўли нима беради?

Режалаштирилаётган цемент-бетон трасса мамлакат логистикасида янги даврни бошлаб беради:

  • Юқори тезлик ва хавфсизлик: Мустаҳкам цемент-бетон қоплама автомобиль ҳаракатини барқарор ва хавфсиз қилиб, ҳайдовчиларга вақтни 3 баробардан зиёд тежаш имконини беради;

  • Туризм ва савдо ривожи: Самарқанд ва Бухоро каби туризм марказлари ўртасидаги транспорт логистикаси тезлашиши сайёҳлар оқимининг кескин ошишига ва икки вилоят ўртасидаги юк айланмаси арзонлашишига хизмат қилади;

  • Муқобил танлов: Ҳайдовчилар ўз хоҳишига кўра тез ва равон пулли йўлдан ёки одатий мавжуд бепул трассадан фойдаланиш танловига эга бўлади.

Келажакда ҳам автомобиль, ҳам темир йўл орқали 1,5 соатлик масофага айланадиган Самарқанд–Бухоро маршрути юртимизнинг ички ва халқаро сайёҳлик салоҳиятини янги босқичга олиб чиқади.

Самарқанд-БухороШавкат МирзиёевЎзбекистон темир йўллариАфросиёб
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пенсионерлар темирйўл чипталарини қачон ва қандай арзон олиши мумкин?Пенсионерлар темирйўл чипталарини қачон ва қандай арзон олиши мумкин?11 октябр 11:12Муниса Ризаева вагонда «Бевафо» таронасини жонли ижро этди (видео)Муниса Ризаева вагонда «Бевафо» таронасини жонли ижро этди (видео)21 август 09:18“Афросиёб” поездида кутилмаган концерт: Муниса Ризаева йўловчиларни ҳайратда қолдирди! (видео)“Афросиёб” поездида кутилмаган концерт: Муниса Ризаева йўловчиларни ҳайратда қолдирди! (видео)18 август 10:08Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабариТошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари16 август 12:21Афросиёб кўчасида ҳаракат тўхтатилдиАфросиёб кўчасида ҳаракат тўхтатилди25 май 11:01Тошкент — Поп пулли йўли: Қамчиқ орқали масофа 2,5 соатга қисқаради!Тошкент — Поп пулли йўли: Қамчиқ орқали масофа 2,5 соатга қисқаради!28 сентябр 22:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди