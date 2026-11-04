Самарқанддан Бухорога атиги 1,5 соатда: Янги пулли трасса қурилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқанд ва Бухоро шаҳарлари ўртасида семент-бетон қопламали янги пулли автомобил йўли қурилиши режалаштирилмоқда.
- Мазкур стратегик трассанинг ишга туширилиши автомобиллар учун йўл вақтини ҳозирги 5 соатдан 1,5 соатгача қисқартиради.
- Шунингдек, лойиҳа доирасида ушбу йўналишда юқори тезликда ҳаракатланувчи поездлар учун янги темир йўл тармоғини барпо этиш ҳам кўзда тутилган.
Ўзбекистоннинг икки тарихий ва сайёҳлик маркази — Самарқанд ҳамда Бухоро шаҳарлари ўртасидаги транспорт инфратузилмасини тубдан ўзгартирувчи улкан лойиҳага қўл урилмоқда. Президент Шавкат Мирзиёев маълум қилишича, икки шаҳар оралиғида замонавий цемент-бетон қопламали янги пулли автомобиль йўли қурилади.
Ушбу стратегик трасса ишга туширилиши натижасида енгил ва юк автомобиллари учун ҳозирги қарийб 5 соатлик сафар вақти атиги 1,5 соатгача (90 дақиқа) қисқаради. Шу билан бирга, мазкур йўналишда юқори тезликда ҳаракатланувчи поездлар учун янги темир йўл тармоғи барпо этилиши ҳам белгиланган.
Ҳозирги кунда қандай етиб олиш мумкин? Тезюрар поездлар имконияти
Автомобиль йўли қурилиши бошлангунга қадар ҳам икки қадимий шаҳар ўртасида вақтни сезиларли даражада тежаш имкони бор:
«Афросиёб» ва «Жалолиддин Мангуберди» қатновлари: Бугунги кунда Самарқанд ва Бухоро шаҳарлари орасида замонавий «Афросиёб» ҳамда янги йўлга қўйилган «Жалолиддин Мангуберди» тезюрар электропоездлари мунтазам қатновини амалга оширмоқда. Ушбу поездлар орқали манзилга атиги 1 соат-у 30-40 дақиқа ичида етиб олиш мумкин;
Чипта хариди бўйича муҳим тавсия: Йўналишда йўловчилар ва хорижий сайёҳлар оқими жуда юқори бўлгани боис, чипталарни «Ўзбекистон темир йўллари» расмий сайти (eticket.railway.uz) ёки мобил иловаси орқали олдиндан — камида 45-60 кун аввал харид қилиш тавсия этилади.
Янги пулли автомобиль йўли нима беради?
Режалаштирилаётган цемент-бетон трасса мамлакат логистикасида янги даврни бошлаб беради:
Юқори тезлик ва хавфсизлик: Мустаҳкам цемент-бетон қоплама автомобиль ҳаракатини барқарор ва хавфсиз қилиб, ҳайдовчиларга вақтни 3 баробардан зиёд тежаш имконини беради;
Туризм ва савдо ривожи: Самарқанд ва Бухоро каби туризм марказлари ўртасидаги транспорт логистикаси тезлашиши сайёҳлар оқимининг кескин ошишига ва икки вилоят ўртасидаги юк айланмаси арзонлашишига хизмат қилади;
Муқобил танлов: Ҳайдовчилар ўз хоҳишига кўра тез ва равон пулли йўлдан ёки одатий мавжуд бепул трассадан фойдаланиш танловига эга бўлади.
Келажакда ҳам автомобиль, ҳам темир йўл орқали 1,5 соатлик масофага айланадиган Самарқанд–Бухоро маршрути юртимизнинг ички ва халқаро сайёҳлик салоҳиятини янги босқичга олиб чиқади.
Изоҳлар 0
…