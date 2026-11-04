Бухорода 300 млн долларлик аэропорт: 20 та самолёт, BRT йўлаги ва янги халқаро рейслар

·0·Ўзбекистон
Бухорода 300 млн долларлик аэропорт: 20 та самолёт, BRT йўлаги ва янги халқаро рейслар

Ўзбекистоннинг асосий тарихий ва сайёҳлик чорраҳаларидан бири бўлган Бухоро вилоятида транспорт ва шаҳар инфратузилмасини тубдан янгиловчи стратегик лойиҳалар бошланди. Шаҳарда ўтказилиши режалаштирилган нуфузли халқаро тадбирларга тайёргарлик доирасида умумий қиймати 300 миллион АҚШ долларига тенг янги халқаро аэропорт мажмуаси қад ростламоқда.

Президент Шавкат Мирзиёев раислигида ўтказилган йиғилишда замонавий ҳаво портини ва унга элтувчи янги йўлларни Мустақиллик байрамига қадар тўлиқ фойдаланишга топшириш бўйича муҳим топшириқлар берилди.

Бухорода 300 млн долларлик аэропорт: 20 та самолёт, BRT йўлаги ва янги халқаро рейслар

Янги ҳаво портининг қуввати ва парвозлар географияси

Замонавий стандартлар асосида қурилаётган янги халқаро аэропорт Бухоронинг сайёҳлик ва логистика салоҳиятини янги босқичга олиб чиқади:

  • Техник имкониятлар: Ҳаво дарвозаси бир вақтнинг ўзида 20 та самолётга ва соатига 1 200 нафар йўловчига юқори даражада хизмат кўрсатиш қувватига эга бўлади;

  • Шаҳар билан боғловчи трасса ва BRT: Аэропортни шаҳар маркази билан боғлаш учун қарийб 24 километрлик (23,5 км) равон автомобиль йўли барпо этилмоқда. Шунингдек, йўловчи автобуслари учун алоҳида 5,5 километрлик тезюрар BRT йўлаги қурилади;

  • Янги халқаро рейслар: Туркиянинг арзон парвозларни амалга оширувчи таниқли «Pegasus» авиакомпанияси Бухорога тўғридан-тўғри авиақатновларни йўлга қўймоқда. Бундан ташқари, келаси йилда Малайзия, Индонезия, Қувайт, Миср ва Баҳрайн каби давлатлар билан тўғридан-тўғри ҳаво йўлларини очиш бўйича аниқ кўрсатмалар берилди.

Бухорода 300 млн долларлик аэропорт: 20 та самолёт, BRT йўлаги ва янги халқаро рейслар

Темир йўл вокзаллари ва шаҳар транспорти: 120 та янги автобус

Давлатимиз раҳбари шаҳарга қадам ранжида қилган меҳмонлар дастлаб аэропорт, вокзал ва йўллар ҳолатига қараб баҳо беришини алоҳида урғулади:

  • Жамоат транспорти инқилоби: Шаҳар ва туманларни вокзаллар ҳамда аэропорт билан узлуксиз боғлаш мақсадида қўшимча 120 та янги замонавий автобус йўналишларга чиқарилади;

  • Вокзаллар атрофини ободонлаштириш: Темир йўл вокзаллари атрофида кенг автотураргоҳлар, ёритиш тизимлари ва сервис хизматлари тўлиқ янгиланади;

  • Яшил белбоғ ва дренаж: Бухоронинг қурғоқчил иқлимини ҳисобга олган ҳолда, йўл бўйларини кўкаламзорлаштириш, дарахт ва буталар экиш ҳамда уларни доимий сақлаш учун самарали суғориш ва дренаж тизимлари йўлга қўйилади.

Бухорода 300 млн долларлик аэропорт: 20 та самолёт, BRT йўлаги ва янги халқаро рейслар

Рақамли хавфсизлик ва халқаро иқтисодий фойда

Йиғилишда катта анжуманлар фақатгина протокол учрашувлари эмас, балки аҳоли фаровонлиги ва ҳудуд иқтисодиётига хизмат қилиши зарурлиги белгилаб берилди:

  • Вазият марказлари ва киберхавфсизлик: Жамоат жойлари ва тарихий обидалар ҳудудида рақамли видеокузатув, ақлли йўл ҳаракати тизимлари ҳамда замонавий вазият марказлари ишга туширилади;

  • «Маҳалла еттилиги» билан ҳамкорлик: Маҳаллаларда ҳуқуқбузарликларни жиловлашда профилактика инспекторлари ва еттиликнинг мувофиқлашган иши кучайтирилади;

  • Инвестиция ва саноат кооперацияси: Хорижий ҳамкорлар билан саноат кооперацияси, юқори қўшилган қийматли экспорт маҳсулотлари, яшил энергетика ва электр сақлаш тизимлари бўйича муҳим шартномалар имзоланиши режалаштирилди.

Президент таъкидлаганидек, тайёргарлик жараёнида яратилган барча инфратузилма тадбирлардан кейин ҳам узоқ йиллар давомида маҳаллий аҳолига хизмат қилиши ва вилоят турмуш сифатини ошириши шарт.

Бухоро халқаро аэропортиШавкат МирзиёевБухоро вилоятиPegasus Airlines
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Pegasus Ўзбекистоннинг учта шаҳрига парвозларни бошлашини эълон қилдиPegasus Ўзбекистоннинг учта шаҳрига парвозларни бошлашини эълон қилди29 октябр 10:41Яна бир BRT йўлаги фойдаланишга топширилди: пойтахт жамоат транспортида янги даврЯна бир BRT йўлаги фойдаланишга топширилди: пойтахт жамоат транспортида янги давр3 сентябр 19:18Самарқанддан Бухорога атиги 1,5 соатда: Янги пулли трасса қуриладиСамарқанддан Бухорога атиги 1,5 соатда: Янги пулли трасса қуриладиБугун 16:24Тошкент метросида аёллар учун алоҳида вагонлар ташкил этилиши мумкинТошкент метросида аёллар учун алоҳида вагонлар ташкил этилиши мумкинБугун 15:25Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилиндиОб-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилиндиБугун 13:54Самарқанд шаҳрида 24 давлат махсус хизматлари янги таҳдидларга қарши тўпланадиСамарқанд шаҳрида 24 давлат махсус хизматлари янги таҳдидларга қарши тўпланадиБугун 12:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди