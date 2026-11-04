Бухорода 300 млн долларлик аэропорт: 20 та самолёт, BRT йўлаги ва янги халқаро рейслар
Ўзбекистоннинг асосий тарихий ва сайёҳлик чорраҳаларидан бири бўлган Бухоро вилоятида транспорт ва шаҳар инфратузилмасини тубдан янгиловчи стратегик лойиҳалар бошланди. Шаҳарда ўтказилиши режалаштирилган нуфузли халқаро тадбирларга тайёргарлик доирасида умумий қиймати 300 миллион АҚШ долларига тенг янги халқаро аэропорт мажмуаси қад ростламоқда.
Президент Шавкат Мирзиёев раислигида ўтказилган йиғилишда замонавий ҳаво портини ва унга элтувчи янги йўлларни Мустақиллик байрамига қадар тўлиқ фойдаланишга топшириш бўйича муҳим топшириқлар берилди.
Янги ҳаво портининг қуввати ва парвозлар географияси
Замонавий стандартлар асосида қурилаётган янги халқаро аэропорт Бухоронинг сайёҳлик ва логистика салоҳиятини янги босқичга олиб чиқади:
Техник имкониятлар: Ҳаво дарвозаси бир вақтнинг ўзида 20 та самолётга ва соатига 1 200 нафар йўловчига юқори даражада хизмат кўрсатиш қувватига эга бўлади;
Шаҳар билан боғловчи трасса ва BRT: Аэропортни шаҳар маркази билан боғлаш учун қарийб 24 километрлик (23,5 км) равон автомобиль йўли барпо этилмоқда. Шунингдек, йўловчи автобуслари учун алоҳида 5,5 километрлик тезюрар BRT йўлаги қурилади;
Янги халқаро рейслар: Туркиянинг арзон парвозларни амалга оширувчи таниқли «Pegasus» авиакомпанияси Бухорога тўғридан-тўғри авиақатновларни йўлга қўймоқда. Бундан ташқари, келаси йилда Малайзия, Индонезия, Қувайт, Миср ва Баҳрайн каби давлатлар билан тўғридан-тўғри ҳаво йўлларини очиш бўйича аниқ кўрсатмалар берилди.
Темир йўл вокзаллари ва шаҳар транспорти: 120 та янги автобус
Давлатимиз раҳбари шаҳарга қадам ранжида қилган меҳмонлар дастлаб аэропорт, вокзал ва йўллар ҳолатига қараб баҳо беришини алоҳида урғулади:
Жамоат транспорти инқилоби: Шаҳар ва туманларни вокзаллар ҳамда аэропорт билан узлуксиз боғлаш мақсадида қўшимча 120 та янги замонавий автобус йўналишларга чиқарилади;
Вокзаллар атрофини ободонлаштириш: Темир йўл вокзаллари атрофида кенг автотураргоҳлар, ёритиш тизимлари ва сервис хизматлари тўлиқ янгиланади;
Яшил белбоғ ва дренаж: Бухоронинг қурғоқчил иқлимини ҳисобга олган ҳолда, йўл бўйларини кўкаламзорлаштириш, дарахт ва буталар экиш ҳамда уларни доимий сақлаш учун самарали суғориш ва дренаж тизимлари йўлга қўйилади.
Рақамли хавфсизлик ва халқаро иқтисодий фойда
Йиғилишда катта анжуманлар фақатгина протокол учрашувлари эмас, балки аҳоли фаровонлиги ва ҳудуд иқтисодиётига хизмат қилиши зарурлиги белгилаб берилди:
Вазият марказлари ва киберхавфсизлик: Жамоат жойлари ва тарихий обидалар ҳудудида рақамли видеокузатув, ақлли йўл ҳаракати тизимлари ҳамда замонавий вазият марказлари ишга туширилади;
«Маҳалла еттилиги» билан ҳамкорлик: Маҳаллаларда ҳуқуқбузарликларни жиловлашда профилактика инспекторлари ва еттиликнинг мувофиқлашган иши кучайтирилади;
Инвестиция ва саноат кооперацияси: Хорижий ҳамкорлар билан саноат кооперацияси, юқори қўшилган қийматли экспорт маҳсулотлари, яшил энергетика ва электр сақлаш тизимлари бўйича муҳим шартномалар имзоланиши режалаштирилди.
Президент таъкидлаганидек, тайёргарлик жараёнида яратилган барча инфратузилма тадбирлардан кейин ҳам узоқ йиллар давомида маҳаллий аҳолига хизмат қилиши ва вилоят турмуш сифатини ошириши шарт.
Изоҳлар 0
…