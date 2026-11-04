Даҳшатли камбэк: “Насаф” 0:2 ҳисобини 3:2 га айлантириб, иродали ғалабага эришди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё Чемпионлар лигаси 2 мусобақасининг 4-турида Қаршининг «NASAф» клуби сафарда «Кувайт СК» жамоасини 3:2 ҳисобида мағлуб этди.
- Учрашувнинг биринчи бўлимида 0:2 ҳисобида ортда қолган Рўзиқул Бердиев шогирдлари иккинчи таймда Бобур Абдухолиқовнинг дубли ва Ойбек Рустамовнинг голи эвазига иродали ғалабани тантана қилди.
- Ушбу муваффақиятдан сўнг 4 очкога эга бўлган қаршиликлар плей-офф босқичига чиқиш имкониятларини сақлаб қолди.
Осиё Чемпионлар лигаси 2 (ОЧЛ-2) мусобақасининг 4-тури доирасида Қаршининг «Насаф» клуби сафарда «Кувайт СК» жамоаси меҳмони бўлиб, ҳақиқий ирода ва шиддат намойиш этди. Учрашув давомида икки тўп фарқи билан ютқазаётган қаршиликлар иккинчи бўлимда ўйин тизгинини тўлиқ ўз қўлларига олиб, якунда 3:2 ҳисобида суперкамбэк қайд этди.
Ушбу ғалаба орқали Рўзиқул Бердиев шогирдлари ўз ҳисобидаги очколарини 4 тага етказиб, плей-офф босқичига чиқиш учун назарий имкониятларини сақлаб қолди.
Биринчи бўлимдаги инқироз ва иккинчи таймдаги инқилоб
Ўйин кувайтликларнинг кескин ҳужумлари билан бошланди ва қаршиликлар биринчи бўлимда жиддий босим остида қолди:
«Кувайт СК»нинг тезкор голлари: Баҳснинг 27-дақиқасида Ёсин Хенисий ҳисобни очган бўлса, орадан 7 дақиқа ўтиб, 34-дақиқада Муҳаммад Фурайх мезбонларнинг иккинчи голини урди — 2:0;
Бобур Абдухолиқовнинг бенуқсон дубли: Танаффусдан сўнг амалга оширилган кескин ўзгаришлар ўз мевасини берди. Ҳужумчи Бобур Абдухолиқов 57 ва 67-дақиқаларда икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни тенглаштирди;
81-дақиқа: Ойбек Рустамовдан ғалаба нуқтаси: Ўйин тугашига 9 дақиқа қолганда яримҳимоячи Ойбек Рустамов рақиб жарима майдонида аниқ ҳаракат қилиб, «Насаф»га қимматли 3 очкони олиб келган ҳал қилувчи голга муаллифлик қилди.
Ўйин баёни ва таркиблар:
Мусобақа: ОЧЛ-2, «А» гуруҳи, 4-тур;
Ҳисоб: «Кувайт СК» (Кувайт) — «Насаф» (Ўзбекистон) — 2:3;
Голлар: Ёсин Хенисий (27), Муҳаммад Фурайх (34) — Бобур Абдухолиқов (57, 67), Ойбек Рустамов (81);
«Насаф» таркиби: Абдувоҳид Неъматов, Алибек Давронов (Қувончбек Хушвақтов 55), Акрамжон Комилов (Дилшод Муртазаев 46), Аденис Шала (Юсуф Отубанжо 46), Зафармурод Абдираҳматов, Бобур Абдухолиқов, Шароф Муҳитдинов, Ойбек Рустамов, Муродбек Раҳматов, Аббосжон Ғуломов (Сардорбек Баҳромов 46, Диёрбек Абдуназаров 78), Умарбек Эшмуродов.
«А» гуруҳидаги вазият ва кейинги манзил
Муҳим сафар ғалабасидан сўнг «Насаф» гуруҳда 4 очко билан учинчи ўринни эгаллаб турибди. Жамоанинг кейинги тақдири ўз майдонида кечадиган тўқнашувга боғлиқ:
Қарши клуби ОЧЛ-2 доирасидаги навбатдаги ҳал қилувчи учрашувини 25 ноябрь куни ўз мухлислари қаршисида Баҳрайннинг «Ал Холидия» жамоасига қарши ўтказади.
Изоҳлар 0
…