Даҳшатли камбэк: “Насаф” 0:2 ҳисобини 3:2 га айлантириб, иродали ғалабага эришди

·2·Спорт
Даҳшатли камбэк: “Насаф” 0:2 ҳисобини 3:2 га айлантириб, иродали ғалабага эришди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё Чемпионлар лигаси 2 мусобақасининг 4-турида Қаршининг «NASAф» клуби сафарда «Кувайт СК» жамоасини 3:2 ҳисобида мағлуб этди.
  • Учрашувнинг биринчи бўлимида 0:2 ҳисобида ортда қолган Рўзиқул Бердиев шогирдлари иккинчи таймда Бобур Абдухолиқовнинг дубли ва Ойбек Рустамовнинг голи эвазига иродали ғалабани тантана қилди.
  • Ушбу муваффақиятдан сўнг 4 очкога эга бўлган қаршиликлар плей-офф босқичига чиқиш имкониятларини сақлаб қолди.

Осиё Чемпионлар лигаси 2 (ОЧЛ-2) мусобақасининг 4-тури доирасида Қаршининг «Насаф» клуби сафарда «Кувайт СК» жамоаси меҳмони бўлиб, ҳақиқий ирода ва шиддат намойиш этди. Учрашув давомида икки тўп фарқи билан ютқазаётган қаршиликлар иккинчи бўлимда ўйин тизгинини тўлиқ ўз қўлларига олиб, якунда 3:2 ҳисобида суперкамбэк қайд этди.

Ушбу ғалаба орқали Рўзиқул Бердиев шогирдлари ўз ҳисобидаги очколарини 4 тага етказиб, плей-офф босқичига чиқиш учун назарий имкониятларини сақлаб қолди.

Биринчи бўлимдаги инқироз ва иккинчи таймдаги инқилоб

Ўйин кувайтликларнинг кескин ҳужумлари билан бошланди ва қаршиликлар биринчи бўлимда жиддий босим остида қолди:

  • «Кувайт СК»нинг тезкор голлари: Баҳснинг 27-дақиқасида Ёсин Хенисий ҳисобни очган бўлса, орадан 7 дақиқа ўтиб, 34-дақиқада Муҳаммад Фурайх мезбонларнинг иккинчи голини урди — 2:0;

  • Бобур Абдухолиқовнинг бенуқсон дубли: Танаффусдан сўнг амалга оширилган кескин ўзгаришлар ўз мевасини берди. Ҳужумчи Бобур Абдухолиқов 57 ва 67-дақиқаларда икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни тенглаштирди;

  • 81-дақиқа: Ойбек Рустамовдан ғалаба нуқтаси: Ўйин тугашига 9 дақиқа қолганда яримҳимоячи Ойбек Рустамов рақиб жарима майдонида аниқ ҳаракат қилиб, «Насаф»га қимматли 3 очкони олиб келган ҳал қилувчи голга муаллифлик қилди.

Ўйин баёни ва таркиблар:

  • Мусобақа: ОЧЛ-2, «А» гуруҳи, 4-тур;

  • Ҳисоб: «Кувайт СК» (Кувайт) — «Насаф» (Ўзбекистон) — 2:3;

  • Голлар: Ёсин Хенисий (27), Муҳаммад Фурайх (34) — Бобур Абдухолиқов (57, 67), Ойбек Рустамов (81);

  • «Насаф» таркиби: Абдувоҳид Неъматов, Алибек Давронов (Қувончбек Хушвақтов 55), Акрамжон Комилов (Дилшод Муртазаев 46), Аденис Шала (Юсуф Отубанжо 46), Зафармурод Абдираҳматов, Бобур Абдухолиқов, Шароф Муҳитдинов, Ойбек Рустамов, Муродбек Раҳматов, Аббосжон Ғуломов (Сардорбек Баҳромов 46, Диёрбек Абдуназаров 78), Умарбек Эшмуродов.

«А» гуруҳидаги вазият ва кейинги манзил

Муҳим сафар ғалабасидан сўнг «Насаф» гуруҳда 4 очко билан учинчи ўринни эгаллаб турибди. Жамоанинг кейинги тақдири ўз майдонида кечадиган тўқнашувга боғлиқ:

Қарши клуби ОЧЛ-2 доирасидаги навбатдаги ҳал қилувчи учрашувини 25 ноябрь куни ўз мухлислари қаршисида Баҳрайннинг «Ал Холидия» жамоасига қарши ўтказади.

НасафОЧЛ-2Бобур АбдухолиқовРўзиқул Бердиев
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОЧЛ-2 баҳси: «Ал Холидия» — «Насаф» учрашуви асосий таркиблари эълон қилиндиОЧЛ-2 баҳси: «Ал Холидия» — «Насаф» учрашуви асосий таркиблари эълон қилинди16 сентябр 20:56Рўзиқул Бердиев «Ал Ваҳда»га қарши мағлубият ва Неъматов атрофидаги шов-шувга нуқта қўйдиРўзиқул Бердиев «Ал Ваҳда»га қарши мағлубият ва Неъматов атрофидаги шов-шувга нуқта қўйди15 октябр 16:41Рўзиқул Бердиев “Сурхон” билан дуранг, чарчоқ ва танқидларга кескин жавоб қайтардиРўзиқул Бердиев “Сурхон” билан дуранг, чарчоқ ва танқидларга кескин жавоб қайтарди1 ноябр 07:46Рўзиқул Бердиев “Насаф”нинг Қаршидаги аламли мағлубияти сабабини очиқ айтдиРўзиқул Бердиев “Насаф”нинг Қаршидаги аламли мағлубияти сабабини очиқ айтди29 октябр 14:10Қаршида аламли мағлубият: “Насаф” ўз майдонида “Ал Кувайт”га ютқазиб қўйдиҚаршида аламли мағлубият: “Насаф” ўз майдонида “Ал Кувайт”га ютқазиб қўйди28 октябр 21:11Бердиевдан «Насаф» мухлисларига муҳим хабар: «Қувайт СК»га қарши фақат ғалаба керакБердиевдан «Насаф» мухлисларига муҳим хабар: «Қувайт СК»га қарши фақат ғалаба керак27 октябр 23:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози