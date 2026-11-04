Қозоғистон “Дўстлик” орқали нефть экспортини қайта тикламоқчи: Москвага сўров юборилди

·1·Дунё
Қозоғистон “Дўстлик” орқали нефть экспортини қайта тикламоқчи: Москвага сўров юборилди

Қозоғистон стратегик аҳамиятга эга бўлган «Дўстлик» (Дружба) нефть қувури орқали Европага хомашё транзитини қайта тиклашга тўлиқ тайёрлигини маълум қилди. 4 ноябрь куни бўлиб ўтган матбуот анжуманида Қозоғистон Энергетика вазири Ерлан Аккенженов расмий Остона мазкур масала юзасидан Россия Федерацияси томонига расмий таклиф билан чиққанини очиқлади.

Вазирнинг таъкидлашича, нефть узатиш тизимини қайта ишга тушириш бўйича техник база мавжуд бўлиб, эндиги навбат Россия томонининг қарорига боғлиқ.

Тет-а-тет музокаралар ва Москвадан кутилаётган жавоб

Энергетика вазири мурожаат шахсан топширилганини ва жараён дипломатик даражада кузатилаётганини таъкидлади:

  • Шахсий сўров: «Расмий сўровни шахсан ўзим тет-а-тет тарзида Россия томонига етказдим. Ҳозирда Қозоғистон томони транзитни қайта тиклаш бўйича шериклардан расмий жавоб кутмоқда», — деди Ерлан Аккенженов;

  • Техник тайёргарлик: Вазир Қозоғистон инфратузилмаси нефть оқимини қайта йўналтириш учун барча техник имкониятларга эга эканини алоҳида қайд этди.

Транзит нега тўхтаган эди? Рақамлар ва тарих

Қозоғистон нефтининг ушбу йўналиш орқали Европа бозорларига, хусусан Германияга етказилиши минтақавий энергетика хавфсизлигида муҳим ўрин тутади:

  • 2025 йилги натижалар: Ўтган 2025 йил давомида Қозоғистон «Дўстлик» қувури тизими орқали Германияга жами 2,1 миллион тонна нефть жўнатган эди;

  • 2026 йилги режалар: Жорий йилда республика ушбу экспорт ҳажмини ошириб, қарийб 3 миллион тоннага етказишни режалаштирган;

  • Май ойидаги чеклов: Бироқ 2026 йилнинг май ойидан бошлаб Россия томони «Дўстлик» тизими орқали Қозоғистон хомашёси транзитини тўхтатиб қўйган эди.

Агар Россия томони ижобий жавоб қайтарса, Қозоғистон ўзининг йирик углеводород захираларини Ғарб йўналишида барқарор экспорт қилиш бўйича энг арзон ва самарали логистика йўлакларидан бирини қайта жонлантириши мумкин.

Дўстлик нефть қувуриЕрлан АккенженовҚозоғистон энергетикасинефть транзити
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудия Арабистони йирик нефть қувурини тиклади: Нефть нархи 95 долларгача тушдиСаудия Арабистони йирик нефть қувурини тиклади: Нефть нархи 95 долларгача тушди29 сентябр 09:31Саудия Ҳўрмуз бўғозини четлаб ўтувчи стратегик қувурни тиклади: нефть нархи арзонлашдиСаудия Ҳўрмуз бўғозини четлаб ўтувчи стратегик қувурни тиклади: нефть нархи арзонлашди23 сентябр 08:53«Нефть комплексига ҳужум: “Атирау — Самара” йўналиши бўйича насослар қайта ишга туширилди«Нефть комплексига ҳужум: “Атирау — Самара” йўналиши бўйича насослар қайта ишга туширилдиКеча 20:54Мексика кўрфазида нефть сизиб чиқди: Pemex қувурида фавқулодда ҳолат юзага келдиМексика кўрфазида нефть сизиб чиқди: Pemex қувурида фавқулодда ҳолат юзага келди12 сентябр 17:10«Запаслар даҳшатли даражада кам»: Saudi Aramco раҳбари нефть инқирозидан огоҳлантирди«Запаслар даҳшатли даражада кам»: Saudi Aramco раҳбари нефть инқирозидан огоҳлантирди6 октябр 09:20Трамп Ҳормузга муқобил янги нефть йўлларини маълум қилди (видео)Трамп Ҳормузга муқобил янги нефть йўлларини маълум қилди (видео)6 сентябр 18:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди