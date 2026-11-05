Истанбулда сенсацион камбэк: “Фенербахче” “Ливерпуль”ни 3:2 ҳисобида тиз чўктирди

·8·Спорт
Истанбулда сенсацион камбэк: “Фенербахче” “Ливерпуль”ни 3:2 ҳисобида тиз чўктирди

Европа Чемпионлар лигасининг 4-тури доирасида Истанбулнинг «Шукру Сарачўғлу» стадионида ҳақиқий футбол драмаси ва сенсация қайд этилди. Мусобақа фаворитларидан бири ҳисобланган «Ливерпуль» сафарда Туркиянинг «Фенербахче» клуби меҳмони бўлиб, 5 та гол киритилган шиддатли тўқнашувда 2:3 ҳисобида имкониятни бой берди.

Мезбонлар иродали характер кўрсатиб, икки бор ҳисобда ортда қолаётган вазиятдан чиқиб кетишди ва якунда мерсисайдликлар устидан тарихий камбэкни расмийлаштиришди.

Ҳар икки бўлимда кескин кураш: Баҳс хронологияси

Ўйин дастлабки дақиқалардан юқори темп ва ҳужумкор руҳда бошланди:

  • Нионининг тезкор голи ва Гринвуднинг жавоби: 25-дақиқада «Ливерпуль»нинг ёш истеъдоди Трей Ниони ҳисобни очди. Бироқ орадан 4 дақиқа ўтиб, 29-дақиқада Мейсон Гринвуд мувозанатни тиклади — 1:1;

  • Исакдан гол ва Брауннинг қайта жавоби: 69-дақиқада захирадан майдонга тушган Александер Исак мерсисайдликларни яна олдинга олиб чиқди (1:2). Аммо 73-дақиқада «Фенербахче» ҳимоячиси Арчи Браун муҳим гол уриб, таблодаги ҳисобни яна тенглаштирди;

  • 79-дақиқа: Ведат Мурикидан ғалаба тўпи: Захирадан майдонга тушган тажрибали ҳужумчи Ведат Мурики 79-дақиқада рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, стадионни ларзага келтирган ҳал қилувчи ғалаба голига муаллифлик қилди — 3:2.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар:

  • Мусобақа: УЕФА Чемпионлар лигаси, 4-тур;

  • Ҳисоб: «Фенербахче» (Туркия) — «Ливерпуль» (Англия) — 3:2;

  • Голлар: Гринвуд (29), Браун (73), Мурики (79) — Ниони (25), Исак (69);

  • «Фенербахче»: Эдерсон, Семеду (Мюлдюр, 75), Шкриньяр, Пепра, Браун, Гендузи, Канте, Юксек, Гринвуд (Айдин, 89), Каҳвечи, Лукаку (Мурики, 63);

  • «Ливерпуль»: Алиссон, Гомес (Вирц, 66), Жаке, ван Дейк, Цимикас (Керкез, 76), Мак Аллистер, Ниони, Муньос (Исак, 66), Собослаи, Нгумоа (Гакпо, 66), Барколя.

Турнир жадвалидаги кескин ўзгаришлар

Мазкур муҳим ғалабадан сўнг «Фенербахче» ўз очколари сонини 5 тага етказиб, умумий жадвалда 19-поғонага кўтарилди ва плей-офф зонаси учун курашда муҳим устунликка эга бўлди.

Дастлабки мағлубиятини қабул қилиб олган «Ливерпуль» эса 9 очко билан 5-ўринда қолди, бироқ кейинги турлар олдидан очко йўқотиш хавфини оширди.

Европа Чемпионлар лигасиФенербахчеЛиверпуль
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фенербахче — Ливерпуль: таркиблар ва жонли матнФенербахче — Ливерпуль: таркиблар ва жонли матнКеча 21:36«ПСЖ» – «Барселона» ва бошқа марказий ўйинлар учун бошланғич таркиблар эълон қилинди«ПСЖ» – «Барселона» ва бошқа марказий ўйинлар учун бошланғич таркиблар эълон қилинди20 октябр 23:46Астон Вилла — Фенербахче: таркиблар ва жонли матнАстон Вилла — Фенербахче: таркиблар ва жонли матн14 октябр 23:41Фенербахче — Славия Прага: таркиблар ва жонли матнФенербахче — Славия Прага: таркиблар ва жонли матн20 октябр 20:31«Ливерпуль»нинг зафари ва Исакнинг супер голи: «Борнмут» ўз уйида тор-мор этилди!«Ливерпуль»нинг зафари ва Исакнинг супер голи: «Борнмут» ўз уйида тор-мор этилди!20 сентябр 20:09«Ирқчиликка жой йўқ»: Нега 5 та клуб вакиллари рамзий ҳаракатни рад этди?«Ирқчиликка жой йўқ»: Нега 5 та клуб вакиллари рамзий ҳаракатни рад этди?20 октябр 21:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози