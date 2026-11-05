Истанбулда сенсацион камбэк: “Фенербахче” “Ливерпуль”ни 3:2 ҳисобида тиз чўктирди
Европа Чемпионлар лигасининг 4-тури доирасида Истанбулнинг «Шукру Сарачўғлу» стадионида ҳақиқий футбол драмаси ва сенсация қайд этилди. Мусобақа фаворитларидан бири ҳисобланган «Ливерпуль» сафарда Туркиянинг «Фенербахче» клуби меҳмони бўлиб, 5 та гол киритилган шиддатли тўқнашувда 2:3 ҳисобида имкониятни бой берди.
Мезбонлар иродали характер кўрсатиб, икки бор ҳисобда ортда қолаётган вазиятдан чиқиб кетишди ва якунда мерсисайдликлар устидан тарихий камбэкни расмийлаштиришди.
Ҳар икки бўлимда кескин кураш: Баҳс хронологияси
Ўйин дастлабки дақиқалардан юқори темп ва ҳужумкор руҳда бошланди:
Нионининг тезкор голи ва Гринвуднинг жавоби: 25-дақиқада «Ливерпуль»нинг ёш истеъдоди Трей Ниони ҳисобни очди. Бироқ орадан 4 дақиқа ўтиб, 29-дақиқада Мейсон Гринвуд мувозанатни тиклади — 1:1;
Исакдан гол ва Брауннинг қайта жавоби: 69-дақиқада захирадан майдонга тушган Александер Исак мерсисайдликларни яна олдинга олиб чиқди (1:2). Аммо 73-дақиқада «Фенербахче» ҳимоячиси Арчи Браун муҳим гол уриб, таблодаги ҳисобни яна тенглаштирди;
79-дақиқа: Ведат Мурикидан ғалаба тўпи: Захирадан майдонга тушган тажрибали ҳужумчи Ведат Мурики 79-дақиқада рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, стадионни ларзага келтирган ҳал қилувчи ғалаба голига муаллифлик қилди — 3:2.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар:
Мусобақа: УЕФА Чемпионлар лигаси, 4-тур;
Ҳисоб: «Фенербахче» (Туркия) — «Ливерпуль» (Англия) — 3:2;
Голлар: Гринвуд (29), Браун (73), Мурики (79) — Ниони (25), Исак (69);
«Фенербахче»: Эдерсон, Семеду (Мюлдюр, 75), Шкриньяр, Пепра, Браун, Гендузи, Канте, Юксек, Гринвуд (Айдин, 89), Каҳвечи, Лукаку (Мурики, 63);
«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес (Вирц, 66), Жаке, ван Дейк, Цимикас (Керкез, 76), Мак Аллистер, Ниони, Муньос (Исак, 66), Собослаи, Нгумоа (Гакпо, 66), Барколя.
Турнир жадвалидаги кескин ўзгаришлар
Мазкур муҳим ғалабадан сўнг «Фенербахче» ўз очколари сонини 5 тага етказиб, умумий жадвалда 19-поғонага кўтарилди ва плей-офф зонаси учун курашда муҳим устунликка эга бўлди.
Дастлабки мағлубиятини қабул қилиб олган «Ливерпуль» эса 9 очко билан 5-ўринда қолди, бироқ кейинги турлар олдидан очко йўқотиш хавфини оширди.
Изоҳлар 0
…