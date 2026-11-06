Текширувсиз ўтган 1003 та фура ва сотилган давлат сири: Қозоғистондаги йирик коррупция

·24·Дунё
Текширувсиз ўтган 1003 та фура ва сотилган давлат сири: Қозоғистондаги йирик коррупция
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Остона суди Ғарбий Қозоғистон вилояти Давлат даромадлари департаментининг собиқ бошлиғи Р.ни 1003 та фура учун пора олгани ва давлат сирларини сотгани учун 10 йилга озодликдан маҳрум қилди.
  • Собиқ амалдор Россия фуқароси билан тил бириктириб, божхона текширувларисиз юкларни ўтказиб бериш эвазига 100 миллион танга пора олган ҳамда хавфларни бошқариш тизимидаги махфий маълумотларни ошкор қилган.
  • Ушбу иш бўйича воситачи К.

Остона шаҳрининг жиноят ишлари бўйича ихтисослаштирилган туманлараро суди давлат хавфсизлиги ва иқтисодий манфаатларига жиддий зарба берган йирик коррупцион схема бўйича якуний ҳукмни чиқарди. Ғарбий Қозоғистон вилояти Давлат даромадлари департаменти бошқарма бошлиғи вазифасини бажарган Р. исмли собиқ юқори мартабали мансабдор ўта йирик миқдорда пора олганликда айбдор деб топилиб, 10 йил муддатга озодликдан маҳрум этилди.

Суд ва тергов материалларидан маълум бўлишича, амалдор назорат-ўтказиш масканлари орқали минглаб оғир юк машиналарини ҳеч қандай текширувларсиз чегарадан ноқонуний ўтказиб бериш бўйича тизимли канал ташкил қилган.

1 003 та фура ва 100 миллион тангалик «хизмат ҳақи»

Жиноят иши доирасида фош қилинган схема тафсилотлари қуйидагича:

  • «Яшил йўлак» шартномаси: Собиқ амалдор Россия Федерацияси фуқароси билан тил бириктириб, вилоят чегара назорат пунктлари орқали жами 1 003 та катта ҳажмли юк машинасининг ҳеч қандай божхона ва солиқ текширувларисиз, тўсиқларсиз ўтиб кетишига шароит яратиб берган;

  • Ўта йирик миқдордаги пора: Ушбу ноқонуний ҳомийлиги ва чегарадаги «сояли назорат» эвазига собиқ мансабдор жами 100 миллион танга (тахминан 221 минг АҚШ доллари) пора олган;

  • Хизмат сирларини сотиш: Бундан ташқари, у давлатнинг «хавфларни бошқариш тизими»га тушган шубҳали компаниялар ҳақидаги махфий база маълумотларини жиноий шерикларига етказиб, назоратни қандай айланиб ўтиш бўйича кўрсатмалар бериб борган.

Воситачининг жазоси, мусодара ва умрбод тақиқ

Мазкур жиноий занжирда пул маблағларини етказиб беришда иштирок этган шахс ҳам жазодан қутулиб қололмади:

  • Воситачига 1,5 йиллик қамоқ: Миллионлаб тангани амалдорга етказиб берган К. исмли шахс кўрсатган хизмати учун 24,8 миллион танга олган. Суд уни 1 йил-у 6 ой муддатга озодликдан маҳрум қилди;

  • Қасамёдга хиёнат — оғирлаштирувчи ҳолат: Суд ҳайъати собиқ амалдорнинг давлат хизматчиси сифатида қабул қилган қасамёдини қасддан бузганини жазони кескин оғирлаштирувчи ҳолат деб топди;

  • Мусодара ва умрбод манъ этиш: Чиқарилган ҳукмга кўра, иккала маҳкумнинг ҳам барча жиноий йўл билан орттирилган мол-мулки давлат фойдасига мусодара қилинади ва улар умрбод давлат идораларида ишлаш ҳуқуқидан маҳрум этилди.

ҚозоғистонКоррупцияБожхонаСуд ҳукми
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наманганда 51,5 млн сўмлик қалбаки пуллар аниқландиНаманганда 51,5 млн сўмлик қалбаки пуллар аниқланди3 октябр 12:45Тошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилдиТошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилди10 сентябр 14:27Қорақалпоғистонда марихуананинг яширин айланмаси фош этилдиҚорақалпоғистонда марихуананинг яширин айланмаси фош этилди11 сентябр 12:35Турин аэропортида йўловчининг юкидан тимсоҳ боши топилдиТурин аэропортида йўловчининг юкидан тимсоҳ боши топилди10 сентябр 10:09Тошкентда Германиядан келган посилкадан 4 кг наркотик топилдиТошкентда Германиядан келган посилкадан 4 кг наркотик топилди10 сентябр 10:38Германиядан Тошкентга келган жўнатмадан наркотик моддалар чиқди (видео)Германиядан Тошкентга келган жўнатмадан наркотик моддалар чиқди (видео)9 сентябр 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди