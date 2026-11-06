Текширувсиз ўтган 1003 та фура ва сотилган давлат сири: Қозоғистондаги йирик коррупция
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Остона суди Ғарбий Қозоғистон вилояти Давлат даромадлари департаментининг собиқ бошлиғи Р.ни 1003 та фура учун пора олгани ва давлат сирларини сотгани учун 10 йилга озодликдан маҳрум қилди.
- Собиқ амалдор Россия фуқароси билан тил бириктириб, божхона текширувларисиз юкларни ўтказиб бериш эвазига 100 миллион танга пора олган ҳамда хавфларни бошқариш тизимидаги махфий маълумотларни ошкор қилган.
- Ушбу иш бўйича воситачи К.
Остона шаҳрининг жиноят ишлари бўйича ихтисослаштирилган туманлараро суди давлат хавфсизлиги ва иқтисодий манфаатларига жиддий зарба берган йирик коррупцион схема бўйича якуний ҳукмни чиқарди. Ғарбий Қозоғистон вилояти Давлат даромадлари департаменти бошқарма бошлиғи вазифасини бажарган Р. исмли собиқ юқори мартабали мансабдор ўта йирик миқдорда пора олганликда айбдор деб топилиб, 10 йил муддатга озодликдан маҳрум этилди.
Суд ва тергов материалларидан маълум бўлишича, амалдор назорат-ўтказиш масканлари орқали минглаб оғир юк машиналарини ҳеч қандай текширувларсиз чегарадан ноқонуний ўтказиб бериш бўйича тизимли канал ташкил қилган.
1 003 та фура ва 100 миллион тангалик «хизмат ҳақи»
Жиноят иши доирасида фош қилинган схема тафсилотлари қуйидагича:
«Яшил йўлак» шартномаси: Собиқ амалдор Россия Федерацияси фуқароси билан тил бириктириб, вилоят чегара назорат пунктлари орқали жами 1 003 та катта ҳажмли юк машинасининг ҳеч қандай божхона ва солиқ текширувларисиз, тўсиқларсиз ўтиб кетишига шароит яратиб берган;
Ўта йирик миқдордаги пора: Ушбу ноқонуний ҳомийлиги ва чегарадаги «сояли назорат» эвазига собиқ мансабдор жами 100 миллион танга (тахминан 221 минг АҚШ доллари) пора олган;
Хизмат сирларини сотиш: Бундан ташқари, у давлатнинг «хавфларни бошқариш тизими»га тушган шубҳали компаниялар ҳақидаги махфий база маълумотларини жиноий шерикларига етказиб, назоратни қандай айланиб ўтиш бўйича кўрсатмалар бериб борган.
Воситачининг жазоси, мусодара ва умрбод тақиқ
Мазкур жиноий занжирда пул маблағларини етказиб беришда иштирок этган шахс ҳам жазодан қутулиб қололмади:
Воситачига 1,5 йиллик қамоқ: Миллионлаб тангани амалдорга етказиб берган К. исмли шахс кўрсатган хизмати учун 24,8 миллион танга олган. Суд уни 1 йил-у 6 ой муддатга озодликдан маҳрум қилди;
Қасамёдга хиёнат — оғирлаштирувчи ҳолат: Суд ҳайъати собиқ амалдорнинг давлат хизматчиси сифатида қабул қилган қасамёдини қасддан бузганини жазони кескин оғирлаштирувчи ҳолат деб топди;
Мусодара ва умрбод манъ этиш: Чиқарилган ҳукмга кўра, иккала маҳкумнинг ҳам барча жиноий йўл билан орттирилган мол-мулки давлат фойдасига мусодара қилинади ва улар умрбод давлат идораларида ишлаш ҳуқуқидан маҳрум этилди.
Изоҳлар 0
…