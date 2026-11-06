Энди фаолларнинг хонадонига алоҳида белги ўрнатилади: Яна қандай имтиёзлар берилади?

·3·Жамият
Энди фаолларнинг хонадонига алоҳида белги ўрнатилади: Яна қандай имтиёзлар берилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда жамият ҳаётида фаоллик кўрсатаётган фуқароларга «Жамиятдаги фаол фуқаро» мақомини бериш ҳамда уларнинг хонадонларига махсус рамзий белги ўрнатиш таклиф этилмоқда.
  • Ушбу мақом эгалари давлат хизматлари учун 10 фоизлик чегирма, олий таълим контрактининг 5 фоизини қоплаш ва автокредит бошланғич бадалига кўмак каби имтиёзларга эга бўлиши мумкин.
  • Ариза топшириш жараёнини Давлат хизматлари марказлари ёки мй.гов.

Ўзбекистонда жамият ҳаётида, маҳалла ободончилиги ва ижтимоий ташаббусларда алоҳида жонбозлик кўрсатаётган юртдошларимизни рағбатлантириш бўйича янги ташаббус илгари сурилмоқда. Ҳукумат қарори лойиҳасига кўра, мамлакатимизда расман «Жамиятдаги фаол фуқаро» мақомини бериш ва уларга қатор молиявий ҳамда ижтимоий имтиёзлар тақдим этиш режалаштирилмоқда.

Лойиҳада фақат кўкрак нишони билан чекланиб қолмасдан, ташаббускор инсонларнинг яшаш хонадонларига ҳам жамиятдаги ўрнини кўрсатиб турувчи алоҳида рамзий белги ўрнатиш таклиф этилган.

Фаол фуқароларга қандай имтиёзлар берилади?

Ҳужжат лойиҳасида ушбу мақомга сазовор бўлган юртдошларимиз учун бир қатор салмоқли қулайликлар кўзда тутилган:

  • Давлат хизматларида чегирма: Давлат хизматларидан фойдаланиш чоғида тўланадиган йиғимлар ва давлат божлари учун 10 фоизлик чегирма қўлланилади;

  • Олий таълим контрактига кўмак: Мақом эгаларининг олий таълим муассасаларидаги тўлов-контракт суммасининг 5 фоизи давлат томонидан қоплаб берилиши мумкин;

  • Автокредит учун ёрдам: Янги автомобиль харид қилишда кредитнинг бошланғич бадалининг бир қисмини қоплаб бериш механизми жорий этилади;

  • Махсус нишон ва хонадон белгиси: Ташаббускорлар тантанали равишда «Жамиятдаги фаол фуқаро» кўкрак нишони билан тақдирланади ва уларнинг уйларига махсус таниқлик белгиси ўрнатилади.

Мақомни олиш тартиби ва ариза топшириш

Мазкур мақомни олиш жараёни тўлиқ шаффоф ва рақамлаштирилган форматда йўлга қўйилиши кўзда тутилмоқда:

  • Ариза бериш манзиллари: Талабгорлар ўз ҳудудларидаги Давлат хизматлари марказлари (ДХМ) орқали бевосита ёки Ягона интерактив давлат хизматлари портали (my.gov.uz) орқали онлайн мурожаат қилишлари мумкин бўлади;

  • Ҳозирча лойиҳа босқичида: Эслатиб ўтамиз, ушбу ташаббус айни дамда норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси шаклида ишлаб чиқилган бўлиб, жамоатчилик муҳокамаси ва ҳукумат тасдиғидан ўтганидан сўнг расман кучга киради.

Жамиятдаги фаол фуқароДавлат хизматлари марказлариmy.gov.uzижтимоий имтиёзлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Инсон соғлиғига хизмат улуғдир”: Президент шифокорлар учун янги имтиёзларни эълон қилди“Инсон соғлиғига хизмат улуғдир”: Президент шифокорлар учун янги имтиёзларни эълон қилди27 октябр 16:22“Ижтимоий реестр”га киритиш рад этилдими? Энди уйдан чиқмай шикоят қилиш мумкин“Ижтимоий реестр”га киритиш рад этилдими? Энди уйдан чиқмай шикоят қилиш мумкин4 ноябр 12:23Ҳайдовчилар диққатига: Экостикер учун қачондан жарима қўлланади ва у пуллик бўладими?Ҳайдовчилар диққатига: Экостикер учун қачондан жарима қўлланади ва у пуллик бўладими?30 октябр 21:35Миллий сертификат имтиҳонлари натижалари чиқди: 4 та фан бўйича баллар эълон қилиндиМиллий сертификат имтиҳонлари натижалари чиқди: 4 та фан бўйича баллар эълон қилинди28 октябр 12:42Бошланғич синф ўқитувчиларига хушхабар: 15 фоиз устама олиш учун нима қилиш керак?Бошланғич синф ўқитувчиларига хушхабар: 15 фоиз устама олиш учун нима қилиш керак?26 октябр 23:18Ўзбекистонда дўкон пешлавҳаси учун реклама паспорти олиш талаби бекор қилиндиЎзбекистонда дўкон пешлавҳаси учун реклама паспорти олиш талаби бекор қилинди16 октябр 17:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?