Энди фаолларнинг хонадонига алоҳида белги ўрнатилади: Яна қандай имтиёзлар берилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда жамият ҳаётида фаоллик кўрсатаётган фуқароларга «Жамиятдаги фаол фуқаро» мақомини бериш ҳамда уларнинг хонадонларига махсус рамзий белги ўрнатиш таклиф этилмоқда.
- Ушбу мақом эгалари давлат хизматлари учун 10 фоизлик чегирма, олий таълим контрактининг 5 фоизини қоплаш ва автокредит бошланғич бадалига кўмак каби имтиёзларга эга бўлиши мумкин.
- Ариза топшириш жараёнини Давлат хизматлари марказлари ёки мй.гов.
Ўзбекистонда жамият ҳаётида, маҳалла ободончилиги ва ижтимоий ташаббусларда алоҳида жонбозлик кўрсатаётган юртдошларимизни рағбатлантириш бўйича янги ташаббус илгари сурилмоқда. Ҳукумат қарори лойиҳасига кўра, мамлакатимизда расман «Жамиятдаги фаол фуқаро» мақомини бериш ва уларга қатор молиявий ҳамда ижтимоий имтиёзлар тақдим этиш режалаштирилмоқда.
Лойиҳада фақат кўкрак нишони билан чекланиб қолмасдан, ташаббускор инсонларнинг яшаш хонадонларига ҳам жамиятдаги ўрнини кўрсатиб турувчи алоҳида рамзий белги ўрнатиш таклиф этилган.
Фаол фуқароларга қандай имтиёзлар берилади?
Ҳужжат лойиҳасида ушбу мақомга сазовор бўлган юртдошларимиз учун бир қатор салмоқли қулайликлар кўзда тутилган:
Давлат хизматларида чегирма: Давлат хизматларидан фойдаланиш чоғида тўланадиган йиғимлар ва давлат божлари учун 10 фоизлик чегирма қўлланилади;
Олий таълим контрактига кўмак: Мақом эгаларининг олий таълим муассасаларидаги тўлов-контракт суммасининг 5 фоизи давлат томонидан қоплаб берилиши мумкин;
Автокредит учун ёрдам: Янги автомобиль харид қилишда кредитнинг бошланғич бадалининг бир қисмини қоплаб бериш механизми жорий этилади;
Махсус нишон ва хонадон белгиси: Ташаббускорлар тантанали равишда «Жамиятдаги фаол фуқаро» кўкрак нишони билан тақдирланади ва уларнинг уйларига махсус таниқлик белгиси ўрнатилади.
Мақомни олиш тартиби ва ариза топшириш
Мазкур мақомни олиш жараёни тўлиқ шаффоф ва рақамлаштирилган форматда йўлга қўйилиши кўзда тутилмоқда:
Ариза бериш манзиллари: Талабгорлар ўз ҳудудларидаги Давлат хизматлари марказлари (ДХМ) орқали бевосита ёки Ягона интерактив давлат хизматлари портали (my.gov.uz) орқали онлайн мурожаат қилишлари мумкин бўлади;
Ҳозирча лойиҳа босқичида: Эслатиб ўтамиз, ушбу ташаббус айни дамда норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси шаклида ишлаб чиқилган бўлиб, жамоатчилик муҳокамаси ва ҳукумат тасдиғидан ўтганидан сўнг расман кучга киради.
Изоҳлар 0
…