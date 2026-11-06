“Ўзгидромет”дан шошилинч огоҳлантириш: Водийнинг қайси туманларида сел келиши мумкин?
Ўзбекистон Гидрометеорология хизмати агентлиги («Ўзгидромет») жорий йилнинг 6–7 ҳамда 9–11 ноябрь кунлари кутилаётган кучли ёғингарчиликлар сабабли Фарғона водийсининг тоғ ва тоғолди ҳудудларида сел-сув тошқин ҳодисалари юзага келиши мумкинлигидан огоҳлантирди.
Синоптикларнинг маълум қилишича, ёғаётган ёмғир сувларининг меъёридан ортиқ тўпланиши натижасида аҳоли яшаш жойлари ва йўлларда сув босиш ҳолатлари ҳам кузатилиши мумкин.
Хавф мавжуд ҳудудлар рўйхати: Қайси туманлар хавф остида?
«Ўзгидромет» тошқин хавфи энг юқори бўлган аниқ туман ва шаҳарлар рўйхатини очиқлади:
Андижон вилояти: Андижон, Асака, Жалақудуқ, Қўрғонтепа, Пахтаобод, Избоскан, Хўжаобод ва Марҳамат туманлари, шунингдек, Хонобод шаҳри;
Наманган вилояти: Поп, Косонсой, Чортоқ, Чуст, Наманган ва Янгиқўрғон туманлари;
Фарғона вилояти: Сўх, Фарғона, Бешариқ туманлари ҳамда Шоҳимардон ҳудуди.
Аҳоли ва ҳайдовчиларга шошилинч тавсиялар
Хавфли гидрометеорологик ҳодисалар муносабати билан мутахассислар қуйидаги эҳтиёткорлик чораларига қатъий амал қилишни тавсия этади:
Ҳайдовчилар диққатига: Тоғ ва тоғолди йўлларида ҳаракатланувчи ҳайдовчилардан йўл ҳаракати хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш, сирпанчиқ йўлларда тезликни оширмаслик ва сел йўллари яқинида тўхтамаслик сўралади;
Аҳоли ва дам олувчилар: Тоғли ҳудудларда истиқомат қилувчи фуқаролар ҳамда дам олиш мақсадида борган сайёҳларга сой ва дарё ўзанларига яқинлашмаслик, хавфли зоналардан узоқроқ бўлиш тавсия этилади;
Сув босишининг олдини олиш: Аҳоли пунктларида ариқ ва зовурларни ўз вақтида чиқиндилардан тозалаш ёмғир сувлари тўпланиб қолишининг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга.
Изоҳлар 0
…