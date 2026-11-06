“Ўзгидромет”дан шошилинч огоҳлантириш: Водийнинг қайси туманларида сел келиши мумкин?

·50·Ўзбекистон
“Ўзгидромет”дан шошилинч огоҳлантириш: Водийнинг қайси туманларида сел келиши мумкин?

Ўзбекистон Гидрометеорология хизмати агентлиги («Ўзгидромет») жорий йилнинг 6–7 ҳамда 9–11 ноябрь кунлари кутилаётган кучли ёғингарчиликлар сабабли Фарғона водийсининг тоғ ва тоғолди ҳудудларида сел-сув тошқин ҳодисалари юзага келиши мумкинлигидан огоҳлантирди.

Синоптикларнинг маълум қилишича, ёғаётган ёмғир сувларининг меъёридан ортиқ тўпланиши натижасида аҳоли яшаш жойлари ва йўлларда сув босиш ҳолатлари ҳам кузатилиши мумкин.

Хавф мавжуд ҳудудлар рўйхати: Қайси туманлар хавф остида?

«Ўзгидромет» тошқин хавфи энг юқори бўлган аниқ туман ва шаҳарлар рўйхатини очиқлади:

  • Андижон вилояти: Андижон, Асака, Жалақудуқ, Қўрғонтепа, Пахтаобод, Избоскан, Хўжаобод ва Марҳамат туманлари, шунингдек, Хонобод шаҳри;

  • Наманган вилояти: Поп, Косонсой, Чортоқ, Чуст, Наманган ва Янгиқўрғон туманлари;

  • Фарғона вилояти: Сўх, Фарғона, Бешариқ туманлари ҳамда Шоҳимардон ҳудуди.

Аҳоли ва ҳайдовчиларга шошилинч тавсиялар

Хавфли гидрометеорологик ҳодисалар муносабати билан мутахассислар қуйидаги эҳтиёткорлик чораларига қатъий амал қилишни тавсия этади:

  • Ҳайдовчилар диққатига: Тоғ ва тоғолди йўлларида ҳаракатланувчи ҳайдовчилардан йўл ҳаракати хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш, сирпанчиқ йўлларда тезликни оширмаслик ва сел йўллари яқинида тўхтамаслик сўралади;

  • Аҳоли ва дам олувчилар: Тоғли ҳудудларда истиқомат қилувчи фуқаролар ҳамда дам олиш мақсадида борган сайёҳларга сой ва дарё ўзанларига яқинлашмаслик, хавфли зоналардан узоқроқ бўлиш тавсия этилади;

  • Сув босишининг олдини олиш: Аҳоли пунктларида ариқ ва зовурларни ўз вақтида чиқиндилардан тозалаш ёмғир сувлари тўпланиб қолишининг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга.

ЎзгидрометФарғона водийсиСел-сув тошқиниГидрометеорология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дам олиш кунлари Ўзбекистонда ёмғир ёғиши мумкинДам олиш кунлари Ўзбекистонда ёмғир ёғиши мумкин25 сентябр 13:08Ҳафта давомида Ўзбекистонда об-ҳаво қандай бўлади?Ҳафта давомида Ўзбекистонда об-ҳаво қандай бўлади?21 сентябр 16:02Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқдаЎзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда7 август 15:15Ҳафта охиригача жазирама кучаяди: +44 даража кутилмоқдаҲафта охиригача жазирама кучаяди: +44 даража кутилмоқда13 июл 11:50Дам олиш кунлари ҳаво қандай бўлади? Ўзгидрометдан муҳим огоҳлантиришДам олиш кунлари ҳаво қандай бўлади? Ўзгидрометдан муҳим огоҳлантириш10 июл 11:144 июнь куни Тошкентда ёмғир кутилмоқда4 июнь куни Тошкентда ёмғир кутилмоқда3 июн 14:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди
Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди