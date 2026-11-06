Дунёда 29 дона: iPhone Duo учун 100 000 долларлик энг ҳашаматли дизайн намойиш қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Caviar бренди нархи 100 000 долларгача етадиган, соф олтин, эмал ва бриллиантлар билан безатилган «Ворлд Треасурес» номли эксклюзив смартфонлар коллексиясини тақдим этди.
- Тўпламдан ўрин олган Қаср Ал Ноор, Омкара, Дали ва Жингтаи Блуе моделлари дунё бўйлаб жами 29 дона миқдорида чекланган ададда ишлаб чиқарилди.
- Ҳар бир қурилма заргарлик санъати дурдонаси сифатида яратилган бўлиб, харидорларга 12 ойлик расмий кафолат билан тақдим этилади.
Ҳашаматли смартфонлар ва ноёб аксессуарлар яратиш билан танилган машҳур Caviar бренди яна бир шов-шувли премьера билан чиқди. Компания яқинда намойиш этилган букламали iPhone Duo қурилмаси негизида яратилган ва нархи қарийб 100 000 долларгача ($90 000+) етадиган эксклюзив «World Treasures» («Дунё хазиналари») номли янги коллекциясини расман эълон қилди.
Ушбу ноёб тўпламда смартфоннинг оддий заводий корпуси бутунлай олиб ташланиб, унинг ўрни ҳақиқий заргарлик санъати дурдоналари бўлмиш соф олтин, ноёб эмаль ҳамда табиий бриллиантлар билан тўлдирилган.
Тўртта маданият — тўртта шоҳона дурдона
«World Treasures» серияси турли халқларнинг бой тарихи ва санъатини ўзида мужассам этган 4 та асосий моделдан иборат:
Qasr Al Noor («Нур саройи»): Тўпламнинг энг қимматбаҳо ва юқори чўққиси бўлиб, Шарқнинг нафис меъморчилиги ҳамда араб маданиятининг ҳашаматини акс эттиради;
Omkara: Ҳинд фалсафаси ва маданиятига бағишланган модел. Корпуснинг марказий қисмидан лотус гули билан уйғунлашган муқаддас «Ом» рамзи жой олган. Смартфон корпуси махсус заргарлик эмали ва 36 та табиий бриллиант билан безатилган;
Dali: Буюк сюрреалист рассом Сальвадор Дали ижодидан илҳомланиб яратилган. Орқа панель ҳажмли олтин рельеф билан ишланган бўлиб, орқадаги Apple логотипининг ўзига 36 та бриллиант усталар томонидан қўл меҳнати ёрдамида алоҳида териб чиқилган;
Jingtai Blue: Хитойнинг қадимий тўсиқли эмаль («клуазоне») нафосатига асосланган санъат асари. Унда чуқур тўқ кўк ранглар, нозик гулли миллий нақшлар ҳамда зарҳал олтин элементлар мукаммал уйғунлик ҳосил қилган.
Чекланган адад ва 12 ойлик расмий кафолат
Ушбу қурилмалар оммавий ишлаб чиқариш учун эмас, балки дунёнинг саноқли коллекционерлари учун мўлжалланган:
Мутлақ эксклюзивлик: Коллекция дунё бўйлаб жуда кам нусхада чиқарилди — Qasr Al Noor, Omkara ва Dali моделларидан атиги 7 донадан, Jingtai Blue моделидан эса бор-ёғи 8 дона тайёрланган;
Муҳандислик текшируви: Смартфонларни харидорга юборишдан олдин Caviar муҳандислари букламали экран механизмини махсус стресс-синовлардан ўтказади ва ҳар бир қурилмага 12 ойлик расмий кафолат тақдим этилади.
Шу тариқа, янги букламали технологик ечим нафақат функционал гаджет, балки нархи юз минг доллар атрофида баҳоланадиган инвестицион заргарлик буюмига айлантирилди.
Изоҳлар 0
…