Дунёда 29 дона: iPhone Duo учун 100 000 долларлик энг ҳашаматли дизайн намойиш қилинди

·41·Техно
Дунёда 29 дона: iPhone Duo учун 100 000 долларлик энг ҳашаматли дизайн намойиш қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Caviar бренди нархи 100 000 долларгача етадиган, соф олтин, эмал ва бриллиантлар билан безатилган «Ворлд Треасурес» номли эксклюзив смартфонлар коллексиясини тақдим этди.
  • Тўпламдан ўрин олган Қаср Ал Ноор, Омкара, Дали ва Жингтаи Блуе моделлари дунё бўйлаб жами 29 дона миқдорида чекланган ададда ишлаб чиқарилди.
  • Ҳар бир қурилма заргарлик санъати дурдонаси сифатида яратилган бўлиб, харидорларга 12 ойлик расмий кафолат билан тақдим этилади.

Ҳашаматли смартфонлар ва ноёб аксессуарлар яратиш билан танилган машҳур Caviar бренди яна бир шов-шувли премьера билан чиқди. Компания яқинда намойиш этилган букламали iPhone Duo қурилмаси негизида яратилган ва нархи қарийб 100 000 долларгача ($90 000+) етадиган эксклюзив «World Treasures» («Дунё хазиналари») номли янги коллекциясини расман эълон қилди.

Ушбу ноёб тўпламда смартфоннинг оддий заводий корпуси бутунлай олиб ташланиб, унинг ўрни ҳақиқий заргарлик санъати дурдоналари бўлмиш соф олтин, ноёб эмаль ҳамда табиий бриллиантлар билан тўлдирилган.

Тўртта маданият — тўртта шоҳона дурдона

«World Treasures» серияси турли халқларнинг бой тарихи ва санъатини ўзида мужассам этган 4 та асосий моделдан иборат:

  • Qasr Al Noor («Нур саройи»): Тўпламнинг энг қимматбаҳо ва юқори чўққиси бўлиб, Шарқнинг нафис меъморчилиги ҳамда араб маданиятининг ҳашаматини акс эттиради;

  • Omkara: Ҳинд фалсафаси ва маданиятига бағишланган модел. Корпуснинг марказий қисмидан лотус гули билан уйғунлашган муқаддас «Ом» рамзи жой олган. Смартфон корпуси махсус заргарлик эмали ва 36 та табиий бриллиант билан безатилган;

  • Dali: Буюк сюрреалист рассом Сальвадор Дали ижодидан илҳомланиб яратилган. Орқа панель ҳажмли олтин рельеф билан ишланган бўлиб, орқадаги Apple логотипининг ўзига 36 та бриллиант усталар томонидан қўл меҳнати ёрдамида алоҳида териб чиқилган;

  • Jingtai Blue: Хитойнинг қадимий тўсиқли эмаль («клуазоне») нафосатига асосланган санъат асари. Унда чуқур тўқ кўк ранглар, нозик гулли миллий нақшлар ҳамда зарҳал олтин элементлар мукаммал уйғунлик ҳосил қилган.

Чекланган адад ва 12 ойлик расмий кафолат

Ушбу қурилмалар оммавий ишлаб чиқариш учун эмас, балки дунёнинг саноқли коллекционерлари учун мўлжалланган:

  • Мутлақ эксклюзивлик: Коллекция дунё бўйлаб жуда кам нусхада чиқарилди — Qasr Al Noor, Omkara ва Dali моделларидан атиги 7 донадан, Jingtai Blue моделидан эса бор-ёғи 8 дона тайёрланган;

  • Муҳандислик текшируви: Смартфонларни харидорга юборишдан олдин Caviar муҳандислари букламали экран механизмини махсус стресс-синовлардан ўтказади ва ҳар бир қурилмага 12 ойлик расмий кафолат тақдим этилади.

Шу тариқа, янги букламали технологик ечим нафақат функционал гаджет, балки нархи юз минг доллар атрофида баҳоланадиган инвестицион заргарлик буюмига айлантирилди.

CaviarWorld TreasuresiPhone DuoҲашаматли смартфонлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 ноябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 ноябрдаги нархлари4 ноябр 11:52iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 3 ноябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 3 ноябрдаги нархлари3 ноябр 12:07iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхатиiPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати31 октябр 11:47iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: бугунги нархларiPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: бугунги нархлар29 октябр 12:40iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари27 октябр 10:59iPhone Duo, iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари янгиландиiPhone Duo, iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари янгиланди26 октябр 12:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 ноябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 ноябрдаги нархлари