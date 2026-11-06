Шофирконда ҳамкорликдаги тезкор рейд: Ер остидан 2,8 кг “марихуана” топилди (видео)
Бухоро вилоятида хавфли гиёҳвандлик моддаларининг ноқонуний муомаласига қарши кенг қамровли тезкор тадбир амалга оширилди. Шофиркон туманида ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари томонидан ўтказилган рейд натижасида хонадонлардан бирида яшириб келинган жами 2 килограмм 875 грамм «марихуана» аниқланиб, мусодара қилинди.
Ушбу муваффақиятли амалиёт Давлат божхона қўмитаси, Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ҳамда Ички ишлар органлари ходимларининг яқин ҳамкорлигида амалга оширилди.
Пойдевор тагидаги махфий тузоқ
Тезкор ходимларнинг кузатувига тушган гумонланувчи шахснинг яшаш манзили холислар иштирокида синчковлик билан кўздан кечирилганда, ашёвий далиллар кутилмаган жойдан топилди:
Махсус яширин жой: Гиёҳвандлик воситаси кўздан пана қилиш мақсадида уй пойдеворининг остки қисмига, ер остига чуқур кўмиб қўйилган бўлган;
Мусодара ва расмийлаштириш: Тезкор гуруҳ томонидан пойдевор остидан қазиб олинган 2,8 килограммдан зиёд ўткир ҳидли модда белгиланган тартибда процессуал равишда расмийлаштирилиб, далилий ашё сифатида олиб қўйилди.
Жиноят иши қўзғатилди: Тергов давом этмоқда
Қонунбузарга нисбатан кескин ҳуқуқий чоралар кўрилмоқда:
Модда бўйича иш: Мазкур аниқланган ҳолат юзасидан божхона органлари томонидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилди;
Дастлабки тергов: Айни пайтда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар томонидан гиёҳвандлик моддасининг келиб чиқиш манбаси ҳамда уни тарқатишга алоқадор бўлиши мумкин бўлган бошқа шахслар доирасини аниқлаш бўйича дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Изоҳлар 0
…