Шофирконда ҳамкорликдаги тезкор рейд: Ер остидан 2,8 кг “марихуана” топилди (видео)

·28·Жамият
Шофирконда ҳамкорликдаги тезкор рейд: Ер остидан 2,8 кг “марихуана” топилди (видео)

Бухоро вилоятида хавфли гиёҳвандлик моддаларининг ноқонуний муомаласига қарши кенг қамровли тезкор тадбир амалга оширилди. Шофиркон туманида ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари томонидан ўтказилган рейд натижасида хонадонлардан бирида яшириб келинган жами 2 килограмм 875 грамм «марихуана» аниқланиб, мусодара қилинди.

Ушбу муваффақиятли амалиёт Давлат божхона қўмитаси, Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ҳамда Ички ишлар органлари ходимларининг яқин ҳамкорлигида амалга оширилди.

Пойдевор тагидаги махфий тузоқ

Тезкор ходимларнинг кузатувига тушган гумонланувчи шахснинг яшаш манзили холислар иштирокида синчковлик билан кўздан кечирилганда, ашёвий далиллар кутилмаган жойдан топилди:

  • Махсус яширин жой: Гиёҳвандлик воситаси кўздан пана қилиш мақсадида уй пойдеворининг остки қисмига, ер остига чуқур кўмиб қўйилган бўлган;

  • Мусодара ва расмийлаштириш: Тезкор гуруҳ томонидан пойдевор остидан қазиб олинган 2,8 килограммдан зиёд ўткир ҳидли модда белгиланган тартибда процессуал равишда расмийлаштирилиб, далилий ашё сифатида олиб қўйилди.

Жиноят иши қўзғатилди: Тергов давом этмоқда

Қонунбузарга нисбатан кескин ҳуқуқий чоралар кўрилмоқда:

  • Модда бўйича иш: Мазкур аниқланган ҳолат юзасидан божхона органлари томонидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилди;

  • Дастлабки тергов: Айни пайтда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар томонидан гиёҳвандлик моддасининг келиб чиқиш манбаси ҳамда уни тарқатишга алоқадор бўлиши мумкин бўлган бошқа шахслар доирасини аниқлаш бўйича дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Бухоро вилоятиШофиркон туманиДХХгиёҳвандлик моддалари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яшнободда 31 ўрам гиёҳвандлик моддаси билан гумонланувчи ушландиЯшнободда 31 ўрам гиёҳвандлик моддаси билан гумонланувчи ушланди24 июн 09:40Қибрайда 7 кг марихуана ва қурол сақлаб келган шахс қўлга олинди (видео)Қибрайда 7 кг марихуана ва қурол сақлаб келган шахс қўлга олинди (видео)20 октябр 08:37Манас шаҳрида "Дайди ва тиланчи" номли рейд ёрдамида бир тиланчилар тўдаси ушландиМанас шаҳрида "Дайди ва тиланчи" номли рейд ёрдамида бир тиланчилар тўдаси ушланди2 октябр 14:38Шофирконда хотинига тарсаки урган эркак 5 суткага қамалдиШофирконда хотинига тарсаки урган эркак 5 суткага қамалди20 май 10:21Қибрайда сохта прокуратура гувоҳномаси билан йигит ушландиҚибрайда сохта прокуратура гувоҳномаси билан йигит ушланди21 июл 01:02132 та қурилиш компанияси шартномаларида харидорларни тузоққа туширувчи шартлар фош бўлди132 та қурилиш компанияси шартномаларида харидорларни тузоққа туширувчи шартлар фош бўлдиБугун 12:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?