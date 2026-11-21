Ўзбекистон тарвузлари 15 та давлатга экспорт қилинди: энг йирик харидор қайси мамлакат?
Ўзбекистон 2026 йилнинг дастлабки тўққиз ойида 15 та хорижий давлатга жами 139 минг тонна тарвуз экспорт қилди. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, экспорт қилинган маҳсулотларнинг умумий қиймати 40,4 миллион долларни ташкил этган.
Қайд этилишича, тарвуз экспортидан тушган даромад 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 7,6 миллион долларга ёки 23,3 фоизга ошган.
Ўзбекистон тарвузларини энг кўп харид қилган давлатлар орасида Россия етакчилик қилмоқда. Ушбу мамлакатга 68,7 минг тонна маҳсулот етказиб берилган. Кейинги ўринларни Қозоғистон ва Қирғизистон эгаллаган.
Экспорт йўналишлари ва ҳажми қуйидагича:
Россия — 68,7 минг тонна;
Қозоғистон — 41,9 минг тонна;
Қирғизистон — 25 минг тонна;
Беларусь — 2,1 минг тонна;
Тожикистон — 424,1 тонна;
Монголия — 286,1 тонна;
Грузия — 228 тонна;
Литва — 206,1 тонна;
Украина — 84 тонна;
Польша — 58,7 тонна;
Бошқа давлатлар — 79,7 тонна.
Статистик маълумотлардан кўринишича, Ўзбекистон тарвузларининг асосий қисми Россия, Қозоғистон ва Қирғизистонга етказиб берилган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…