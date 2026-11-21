Шимолий Корея ўз сунъий интеллект чат-ботини яратди: сиёсий саволлар бериш тақиқланган
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Шимолий Корея «Донолик булоғи» ёки «AI Сервисе Сйстем 1.0» деб номланган генератив сунъий интеллект тизимини ишлаб чиқди.
- Ушбу технология асосан илмий-техник саволларга жавоб бериш ва корейс ҳамда инглиз тиллари ўртасида таржима қилиш учун мўлжалланган.
- Тизимдан фойдаланишда қатъий чекловлар мавжуд бўлиб, фойдаланувчиларга ижтимоий-сиёсий мавзуларда ёки «маданияциз» деб баҳоланган мазмунда савол бериш тақиқланади.
Шимолий Корея «Донолик булоғи» деб номланган генератив сунъий интеллект тизимини ишлаб чиқди. У илмий-техник саволларга жавоб бериш ва матнларни таржима қилишга мўлжалланган. Бироқ янги технологиянинг имкониятлари қатъий чекланган: фойдаланувчиларга ижтимоий-сиёсий мавзулардаги саволларни беришга рухсат этилмайди.
Сунъий интеллект технологиялари дунё бўйлаб жадал ривожланаётган бир пайтда Шимолий Корея ҳам ўз чат-ботини тақдим этди. «Донолик булоғи» («AI Service System 1.0») деб номланган тизим фойдаланувчиларга фан ва техника соҳасида маълумот бериш, шунингдек, корейс ва инглиз тиллари ўртасида таржима қилиш имконини яратади.
Бироқ ушбу сунъий интеллектнинг энг эътиборли жиҳати унинг вазифаларигина эмас, балки фойдаланишга қўйилган чекловларидир. Тизим экранидаги огоҳлантиришда айрим мавзуларда савол бериш тақиқлангани очиқ кўрсатилган.
«Донолик булоғи» қандай вазифаларни бажаради?
Шимолий Кореяда ишлаб чиқилган генератив сунъий интеллект тизими, тақдим этилган маълумотларга кўра, асосан амалий ва илмий-техник мақсадларга йўналтирилган.
Унинг асосий имкониятлари қуйидагилардан иборат:
Илмий-техник маслаҳатлар: фан ва техникага оид саволларга жавоб бериш.
Маълумот тақдим этиш: турли техник ва илмий мавзуларни тушунтириш.
Матнларни таржима қилиш: корейс тилидан инглиз тилига ва аксинча таржима қилиш.
Генератив жавоблар: фойдаланувчи сўровларига сунъий интеллект асосида жавоб шакллантириш.
Шу жиҳатдан тизимнинг вазифалари замонавий генератив чат-ботларнинг айрим асосий имкониятларига ўхшайди. Бироқ унинг аниқ техник имкониятлари, қайси маълумотлар базасидан фойдаланиши ва қайси модел асосида ишлаши ҳақида батафсил маълумот келтирилмаган.
Сиёсий мавзуларда савол бериш мумкин эмас
«Донолик булоғи» атрофидаги энг катта қизиқиш унинг фойдаланиш қоидалари билан боғлиқ.
Тизим экранида кўрсатиладиган огоҳлантиришга кўра, фойдаланувчилар ижтимоий-сиёсий мавзуларга оид ёки «маданиятсиз» деб баҳоланган мазмундаги саволларни бермаслиги керак. Чат-ботдан фақат фан ва техника соҳасига тегишли сўровлар учун фойдаланишга рухсат этилади.
Бу чеклов тизимнинг универсал мулоқот воситаси сифатида эмас, балки муайян йўналишларга ихтисослаштирилган хизмат сифатида ишлаб чиқилганини кўрсатади.
Шу билан бирга, тақиқланган мавзуларнинг аниқ рўйхати, улар қандай мезонлар асосида аниқланиши ва тизим бундай сўровларга қандай жавоб қайтариши ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.
Шимолий Кореянинг сунъий интеллект соҳасидаги қадами
Сунъий интеллект бугун таълим, тиббиёт, саноат, ахборот технологиялари ва давлат бошқаруви каби кўплаб соҳаларда қўлланилмоқда. Мамлакатлар эса ушбу технологияларни ўз эҳтиёжлари ва имкониятларига мослаштиришга ҳаракат қилмоқда.
Шимолий Кореянинг «Донолик булоғи» тизими ҳам мамлакатда генератив сунъий интеллектдан фойдаланиш йўналишидаги қадамлардан бири сифатида эътиборга лойиқ.
Бироқ унинг халқаро миқёсдаги машҳур чат-ботлар билан рақобатлаша олиши ҳақида ҳозирча хулоса қилиш қийин. Бунинг учун тизимнинг техник кўрсаткичлари, маълумотлар базаси, жавоблар сифати ва амалдаги имкониятлари ҳақида кўпроқ маълумот зарур.
Қизиғи шундаки, Шимолий Корея янги сунъий интеллект яратган бўлса-да, унга фойдаланувчилар нималар ҳақида савол бериши мумкинлигини ҳам олдиндан белгилаб қўйган. Бу эса технологиянинг имкониятлари билан бир қаторда, унинг қўлланиш доираси ҳам қанчалик муҳим эканини кўрсатади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…