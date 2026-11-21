Bitcoin нархи 55 минг долларгача тушди: пасайишга нима сабаб бўлди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Bitcoin нархи 20 ноябр куни 55 830 долларгача пасайиб, сўнгги икки йилдаги энг жиддий пасайишлардан бирини қайд этди.
- Октябр ойида 126 минг доллардан юқори бўлган криптовалюта қийматининг тушишига АҚШ облигациялари даромадлилиги ошиши ва Федерал захира тизимининг қатъий пул-кредит сиёсати таъсир кўрсатмоқда.
Bitcoin нархи 2026 йил 20 ноябрь куни 57 минг долларлик психологик чегарадан ҳам пастга тушди. Бу сўнгги икки йил ичидаги энг жиддий пасайишлардан бири бўлди. 21 ноябрь эрталаб эса етакчи криптовалюта 57 865 доллар атрофида савдо қилинди. Инвесторларни хавотирга солаётган асосий савол — бу вақтинчалик коррекциями ёки бозордаги узоқроқ пасайиш даврининг бошланишими?
Bitcoin нархининг кескин тушиши криптовалюта бозоридаги вазиятни яна бир бор кун тартибига олиб чиқди. CoinDesk таҳлилида қайд этилишича, бунга фақат криптовалюта бозоридаги ички жараёнлар эмас, балки АҚШдаги молиявий шароит ва жаҳон бозорларида хавфли активларга бўлган муносабатнинг ўзгариши ҳам таъсир кўрсатмоқда.
Энг эътиборли жиҳати шундаки, Bitcoin октябрь ойида 126 минг доллардан юқори кўтарилганидан кейин бир неча ҳафта давомида қийматини йўқотиб, катта пасайишга юз тутди.
Bitcoin нима сабабдан арзонлашмоқда?
CoinDesk таҳлилига кўра, пасайишга бир вақтнинг ўзида бир нечта иқтисодий омил таъсир қилмоқда.
1. АҚШ облигацияларининг даромадлилиги ошиши
АҚШ давлат облигацияларининг инфляция ҳисобга олинган реал даромадлилиги ошиши инвесторлар учун муҳим омилга айланди. Чунки бундай шароитда улар нисбатан хавфсиз ҳисобланган давлат қимматли қоғозларига маблағ йўналтиришни афзал кўриши мумкин.
Bitcoin эса фоиз даромади келтирмайдиган актив бўлгани учун облигациялар даромадлилиги ошиши унга бўлган талабни пасайтириши эҳтимолини кучайтиради.
2. Федерал захира тизимининг қатъий сиёсати
АҚШ Федерал захира тизимининг инфляцияга қарши қатъийроқ пул-кредит сиёсатини давом эттириши мумкинлиги ҳақидаги сигналлар ҳам бозорга босим ўтказмоқда.
Фоиз ставкалари ошиши ёки уларнинг юқори даражада сақланиши қарз олишни қимматлаштиради. Бу эса инвесторларни юқори хавфли активларга маблағ киритишда эҳтиёткор бўлишга ундайди.
3. Технологик акциялар ва бошқа активлар ҳам арзонлашмоқда
Bitcoin нархидаги пасайиш алоҳида ҳолат эмас. CoinDesk маълумотларига кўра, сотувлар технологик акциялар, олтин, мис ва Осиё бозорларига ҳам тарқалган.
Жумладан, Nasdaq индекси бир савдо кунида 4 фоиздан ортиқ пасайган. Бу инвесторлар нафақат криптовалюталардан, балки бошқа хавфли активлардан ҳам маблағларини чиқараётганини кўрсатади.
Bitcoin 126 минг долларлик чўққидан қанча арзонлашди?
Bitcoin октябрь ойида 126 минг доллардан юқори кўтарилган эди. Кейинчалик бозордаги вазият ўзгариб, криптовалюта қиймати кескин пасайишни бошлади.
20 ноябрь куни Bitcoin 57 минг доллардан пастга тушди. Reuters маълумотига кўра, савдолар давомида унинг нархи 55 830 долларгача пасайган. Бу 2024 йил сентябридан бери қайд этилган энг паст кўрсаткич бўлди.
Bitcoin нархидаги асосий ўзгаришлар
Октябрь ойидаги юқори кўрсаткич - 126 000 доллардан юқори
20 ноябрь куни қайд этилган пастлик - 55 830 доллар
57 000 долларлик чегара - Пастга тушди
Кўрсаткичлар турли вақтлардаги савдо маълумотларига асосланган. Криптовалюта нархи биржага қараб фарқ қилиши мумкин.
Криптовалюта бозоридаги пасайиш давом этадими?
Bitcoin нархининг икки йиллик паст даражага тушиши криптовалюта бозоридаги хавфлар ҳали бартараф этилмаганини кўрсатади. АҚШдаги пул-кредит сиёсати, облигациялар даромадлилиги ва жаҳон фонд бозорларидаги вазият кейинги ҳаракатларга таъсир қилиши мумкин.
Шунингдек, нархнинг кескин ўзгариши фьючерс бозорида қарз маблағлари билан савдо қилаётган иштирокчилар учун ҳам катта хавф туғдиради. CoinDesk 20 ноябрь куни криптовалюта бозорида тахминан 1,5 миллиард долларлик леверажли позициялар мажбуран ёпилганини хабар қилган.
Ҳозирча Bitcoin қачон тикланиши ёки пасайиш давом этиши ҳақида қатъий хулоса чиқариш қийин. Бироқ сўнгги воқеалар криптовалюта бозори ҳам жаҳон иқтисодиётидаги ўзгаришлардан мустақил эмаслигини яна бир бор кўрсатди.
Инвесторлар учун эса бу ҳолат муҳим эслатма: Bitcoin юқори даромад олиш имконияти билан бирга, катта молиявий йўқотиш хавфини ҳам сақлаб қолади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…