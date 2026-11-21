Словакиялик овчи ўз бўйига тенг келадиган баҳайбат ёввойи қуённи овлади!
Словакияда овчилардан бири деярли ўз бўйи билан тенг келадиган улкан ёввойи қуённи овлагани ҳақидаги хабар эътибор тортди. Ғайриоддий ўлчамдаги ҳайвон билан тушган суратлар кўпчиликда ҳайрат уйғотди.
Одатда қуёнлар унчалик катта бўлмаган жониворлар сифатида тасаввур қилинади. Бироқ Европада учрайдиган ёввойи товушқонлар ташқи кўриниши ва тана тузилиши билан оддий қуёнлардан анча фарқ қилади. Уларнинг оёқлари узун, қулоқлари катта ва гавдаси нисбатан чўзиқ бўлади.
Маълумотларга кўра, Европа товушқонининг тана узунлиги одатда 55–75 сантиметр атрофида, вазни эса 3–5 килограммни ташкил этади. Айрим йирик вакиллари бундан ҳам каттароқ бўлиши мумкин. Улар асосан очиқ далалар, ўтлоқлар ва ўрмон четларида яшайди.
Бу жониворларнинг энг эътиборга молик хусусиятларидан бири — югуриш тезлиги. Хавф туғилганда товушқонлар соатига 70 километргача тезликда ҳаракатлана олади. Узун ва кучли орқа оёқлари уларга тез югуриш ҳамда узоққа сакраш имконини беради.
Ҳозирча Словакиядаги овланган ҳайвоннинг аниқ вазни, тана узунлиги, овчи кимлиги ва воқеа қаерда содир бўлгани ҳақида батафсил маълумот мавжуд эмас. Шу сабабли унинг ҳақиқатан ҳам рекорд даражада йирик бўлганини тасдиқлаш қийин. Шунга қарамай, овчининг улкан жонивор билан тушган сурати ноодатий воқеа сифатида эътибор қозонди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…