23 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 дақиқа ўқиш42
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 23 ноябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 32,84 сўмга қимматлаб, 12 004,48 сўмни ташкил этди.
• Евро 4,71 сўмга арзонлаб, 13 155,71 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,23 сўмга қимматлаб, 146,56 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 27,62 сўмга арзонлаб, 15 721,07 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,71 сўмга қимматлаб, 75,58 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 45,73 сўмга қимматлаб, 14 252,02 сўм бўлди.
• Хитой юани 1,55 сўмга қимматлаб, 1 797,29 сўмни ташкил этди.
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…