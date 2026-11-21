Маҳлиё Омон кўз ёш билан мурожаат қилди: хонанданинг сирли мурожаати мухлисларини хавотирга солди (видео)
Хонанда Маҳлиё Омоннинг ижтимоий тармоқларда кўз ёш билан эълон қилган видеоси мухлислари орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Айниқса, унинг видео остида қолдирган изоҳи кузатувчиларни ўйлантириб қўйди.
«Бу пост остида ичимда кечаётган, сизларга айтмоқчи бўлган барча ҳақиқатларни ёзгим келяпти, лекин қўлимдан келмаяпти, буларни сизларга тушунтириб беролмаяпман.
Менга бироз вақт керак, ҳаммасини кейинроқ тушунтираман…» — деб ёзди хонанда.
Ушбу мурожаатдан сўнг мухлислар изоҳларда Маҳлиёни қўллаб-қувватлаб, унга далда беришмоқда. Кўпчилик хонандадан хавотирда эканини билдириб, барча қийинчиликларни енгиб ўтишини тилаган.
Ҳозирча Маҳлиё Омон ўзини бунчалик таъсирчан ҳолатда кўрсатган видеонинг сабабларини очиқламади. Хонанда бу ҳақда кейинроқ батафсил маълумот беришини билдирган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…