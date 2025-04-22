Фарғонада операциядан сўнг прокуратура ходими вафот этди

·7.2K·Жамият
Фарғонада операциядан сўнг прокуратура ходими вафот этди
Қисқача

Фарғонадаги хусусий клиникада режалаштирилган бурун операциясидан кўп ўтмай 33 ёшли прокуратура ходими Муҳаммад Ҳусайнов вафот этди. У Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши кураш департаментининг вилоят бошқармасида оператив ваколатли лавозимида ишлаган. Яқинлари унинг операциягача ўзини яхши ҳис қилгани ва соғлиғидан шикоят қилмаганини айтган. Фарғона вилоят прокуратураси ҳолат юзасидан текширув бошлаган.

Фарғонада хусусий клиникада ўтказилган операциядан сўнг прокуратура ходими вафот этди, деб Podrobno.uz хабар берди. Вафот этган шахс — 33 ёшли Муҳаммад Ҳусейнов бўлиб, у Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши кураш департаментининг вилоят бошқармасида оператив ваколатли лавозимида ишлаган.

У танаффуссиз амалга ошириладиган, режалаштирилган бурин операцияси учун шифохонага мурожаат қилган. Яқинларининг айтишича, у ўзини яхши ҳис қилган ва саломатлигидан шикоят қилмаган. Аммо жарроҳлик амалиёти бошланганидан кўп ўтмай вафот этган.

Podrobno.uz мухбири сўровига жавобан Бош прокуратура вакили Фарғона вилоят прокуратураси томонидан ҳодиса юзасидан текширув ишлари бошланганини маълум қилган.
Фарғонада ВафотОперациядан СўнгПрокуратура ХодимиШифохона МурожаатИқтисодий ЖиноятларТекширув Ишлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чотқолда кам учрайдиган ҳайвонлар бир кадрда: фототузоқлар сирли манзарани очдиЧотқолда кам учрайдиган ҳайвонлар бир кадрда: фототузоқлар сирли манзарани очдиБугун, 10:31Ўзбекистондаги тўйлардан бирида раққоса улкан китоб ичидан чиқиб тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотдиЎзбекистондаги тўйлардан бирида раққоса улкан китоб ичидан чиқиб тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотдиБугун, 10:16Ноқонуний "новостройка"ларни аниқловчи онлайн геопортал ишга тушдиНоқонуний "новостройка"ларни аниқловчи онлайн геопортал ишга тушдиБугун, 09:50Бухорода 18 ёшли қиз нотўгри овқатланиш сабабли жиддий муаммога дуч келгани айтилмоқдаБухорода 18 ёшли қиз нотўгри овқатланиш сабабли жиддий муаммога дуч келгани айтилмоқдаБугун, 05:49Ўзбекистонда олимпиадада кутилмаган можаро: олтин медаль соҳиби Исроил байроғини кўтаргани учун рейтингдан чиқарилдиЎзбекистонда олимпиадада кутилмаган можаро: олтин медаль соҳиби Исроил байроғини кўтаргани учун рейтингдан чиқарилдиБугун, 05:40Камерунда олтин кони ўпирилиши 107 кишининг умрига зомин бўлдиКамерунда олтин кони ўпирилиши 107 кишининг умрига зомин бўлдиКеча, 22:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди