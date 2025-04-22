Фарғонада операциядан сўнг прокуратура ходими вафот этди
Қисқача
Фарғонадаги хусусий клиникада режалаштирилган бурун операциясидан кўп ўтмай 33 ёшли прокуратура ходими Муҳаммад Ҳусайнов вафот этди. У Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши кураш департаментининг вилоят бошқармасида оператив ваколатли лавозимида ишлаган. Яқинлари унинг операциягача ўзини яхши ҳис қилгани ва соғлиғидан шикоят қилмаганини айтган. Фарғона вилоят прокуратураси ҳолат юзасидан текширув бошлаган.
Фарғонада хусусий клиникада ўтказилган операциядан сўнг прокуратура ходими вафот этди, деб Podrobno.uz хабар берди. Вафот этган шахс — 33 ёшли Муҳаммад Ҳусейнов бўлиб, у Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши кураш департаментининг вилоят бошқармасида оператив ваколатли лавозимида ишлаган.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
У танаффуссиз амалга ошириладиган, режалаштирилган бурин операцияси учун шифохонага мурожаат қилган. Яқинларининг айтишича, у ўзини яхши ҳис қилган ва саломатлигидан шикоят қилмаган. Аммо жарроҳлик амалиёти бошланганидан кўп ўтмай вафот этган.
Podrobno.uz мухбири сўровига жавобан Бош прокуратура вакили Фарғона вилоят прокуратураси томонидан ҳодиса юзасидан текширув ишлари бошланганини маълум қилган.
У танаффуссиз амалга ошириладиган, режалаштирилган бурин операцияси учун шифохонага мурожаат қилган. Яқинларининг айтишича, у ўзини яхши ҳис қилган ва саломатлигидан шикоят қилмаган. Аммо жарроҳлик амалиёти бошланганидан кўп ўтмай вафот этган.
Podrobno.uz мухбири сўровига жавобан Бош прокуратура вакили Фарғона вилоят прокуратураси томонидан ҳодиса юзасидан текширув ишлари бошланганини маълум қилган.
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…