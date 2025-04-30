Бир марталик пакетларга муқобил: пластик асоратларини қандай камайтириш мумкин?

·284·Жамият
Бир марталик пакетларга муқобил: пластик асоратларини қандай камайтириш мумкин?
Ер шарида ҳар куни миллионлаб инсонлар пластик пакетлардан фойдаланишади. Аммо сиз бу пакетлар қанчалик зарарли эканлигини биласизми? Бугун бу ҳақда сизларга яна бир бор эслатиб ўтмоқчимиз.

Биз ҳар куни ишлатадиган пластик пакетлар 200 йилда парчаланади ва йўқ бўлиб кетмайди. Улар сув манбаларимизни ифлослантиради ва денгиздаги тирик жонзотларга зарар етказади. Кўплаб денгиз ҳайвонлари пластик пакетларни ютиб юборади ёки уларга ўралиб қолади. Бу нафақат ҳайвонларга, балки фарзандларимизга ҳам хавф туғдиради.

Пластикнинг майда бўлаклари - микропластиклар - тупроқ ва сув орқали озиқ-овқат занжиримизга кириб, соғлиғимизга зарар этказиши мумкин. Пластик пакетларни камроқ ишлатиб, тоза муқобил варянтлардан фойдаланиш вақти келди. Бу жуда осон.

Ювиладиган ва кўп марта фойдаланиладиган мато ёки пахта сумкалар пластик пакетларнинг ўрнига фойдаланиш мумкин бўлган энг яхши варянтлардан биридир. Улар узоқ муддат хизмат қилади ва кам ресурс сарфини талаб этади. Бу сумкалар табиий толалардан тайёрланиб, экологик жиҳатдан хавфсиздир. Улар мустаҳкам, кўп марта ишлатилади, замонавий ва осон ташилади. Кичик ўлчамлари сабабли чўнтакда ёки сумкада сақлаш мумкин.

Касса олдида сотувчи сизга пакет керакми, деб сўраса, унга йўқ, дея жавоб беринг. Харид қилган маҳсулотларингизни ўзингиз билан олиб келган шопперларга солинг. Бу ҳаракатлар пластик пакетлардан фойдаланишни камайтиришга ёрдам беради ва атроф-муҳитга салбий таъсирни камайтиради.
Пластик ПакетларМикропластикларТабиий ТолаларКўп Марта ФойдаланишАтроф-МуҳитЎзгартириш Вақти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

15 ёшли қиз ютиб юборган игна билан уч ҳафта яшади15 ёшли қиз ютиб юборган игна билан уч ҳафта яшадиБугун, 11:05Юнусободда электромобиль ёниб кетдиЮнусободда электромобиль ёниб кетдиБугун, 11:02Расул Кушербаевга янги унвон берилди: У «II даражали экология маслаҳатчиси» бўлдиРасул Кушербаевга янги унвон берилди: У «II даражали экология маслаҳатчиси» бўлдиБугун, 08:34Қарздорликка беэътибор бўлмангҚарздорликка беэътибор бўлмангБугун, 00:35Telegram’да хавфли тузоқ: Ҳукумат номидан компенсация ваъда қилаётган фирибгарлардан огоҳ бўлинг!Telegram’да хавфли тузоқ: Ҳукумат номидан компенсация ваъда қилаётган фирибгарлардан огоҳ бўлинг!Кеча, 15:26Олмаота–Тошкент поездида янгилик: алоҳида аёллар вагони йўлга қўйилмоқда!Олмаота–Тошкент поездида янгилик: алоҳида аёллар вагони йўлга қўйилмоқда!Кеча, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди