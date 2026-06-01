Наманганда сувда оқиб кетган 23 ёшли йигит қидирилмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Наманган вилояти Поп туманида 23 ёшли йигит сувда оқиб кетгани хабар қилинди. Ҳодиса 2026 йил 28 май куни дам олиш маскани ҳудудидан оқиб ўтувчи "Чодаксой" сойида содир бўлган.
Маълум бўлишича, йигит қариндошлари билан бирга дам олиш масканига борган ва чўмилиш мақсадида сойга тушган. Эҳтиётсизлик оқибатида у сувга чўкиб, қайта чиқмаган.
Ҳозирда уни қидириш ишлари давом этмоқда. Қидирувга туман Фавқулодда вазиятлар бўлими қутқарувчилари жалб қилинган.
Мазкур ҳолат юзасидан Поп тумани прокуратураси томонидан терговга қадар текширув ҳаракатлари олиб борилмоқда.
…