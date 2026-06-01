Олмазорда подстанциядаги трансформатор ёниб кетди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Бугун, 1 июнь куни Тошкент шаҳрининг Олмазор туманида жойлашган подстанциялардан бирида ёнғин содир бўлди. Бу ҳақда пойтахт Фавқулодда вазиятлар бош бошқармаси маълум қилди.
Қайд этилишича, соат 18:57 да Олмазор тумани, Кичик ҳалқа йўли кўчасидаги подстанция ҳудудида трансформатор ёнаётгани ҳақида Тошкент шаҳар ФВББга хабар келиб тушган.
Шундан сўнг қутқарув экипажлари воқеа жойига соат 19:01 да етиб борган. Ёнғин соат 19:12 да қуршовга олиниб, 19:17 да тўлиқ бартараф этилган.
Маълум қилинишича, ҳодиса оқибатида жабрланганлар йўқ. Шунингдек, тан жароҳати олган фуқаролар ҳам қайд этилмаган.
Айни пайтда вазият Тошкент шаҳар Фавқулодда вазиятлар бош бошқармаси томонидан тўлиқ назоратга олинган.
…