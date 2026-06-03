Тошкентда автомобиль сотиш билан боғлиқ йирик фирибгарлик фош этилди
Пойтахтимизда иккинчи қўл автотранспорт воситаларини сотиб олиш истагида бўлган фуқароларни чув тушириб, уларнинг маблағларини алдов йўли билан ўзлаштириб келаётган жиноий гуруҳ аъзолари қўлга олинди. Тошкент шаҳрининг Учтепа туманида машина савдоси ниқоби остида фуқаронинг жуда йирик миқдордаги пулларини ўғирлаган шахсларнинг қонунга зид фаолиятига ички ишлар органлари ходимлари томонидан чек қўйилди.
Афсуски, бу галги молиявий тузоққа Тошкент шаҳрида яшовчи фуқаро Абдулазиз К. тушиб қолган. У интернет тармоғидаги оммабоп сайтлардан бирида жойлаштирилган жозибадор автомобиль сотуви ҳақидаги эълонга ишонган.
Банк гарови яширилган «иссиққина» келишув
Харидор Абдулазиз К. эълон эгалари билан боғлангандан сўнг, 2002 йилда туғилган Муҳаммадали Р. ва унинг жиноий шериги Асатулла А. билан фаол музокараларга киришган. Ушбу уддабурон "сотувчилар" ўзлари таклиф қилаётган автомобиль аслида тижорат банкида расман гаровда турганини харидордан атайлаб яширишган.
Икки томон узоқ тортишувлардан сўнг, машинанинг умумий нархини 20 000 АҚШ доллари этиб белгилашган ва келишувга эришишган. Фирибгарлар ўз ўйинларини охирига етказиш учун қуйидаги ҳаракатларни амалга оширишган:
Залог (закалат) олиш: Улар гўёки ҳужжатларни расмийлаштириш ва машинани банд қилиб қўйиш баҳонасида жабрланувчидан нақд 13 000 АҚШ доллари миқдорида олдиндан тўлов олишган.
Ғойиб бўлиш: Улкан миқдордаги маблағни қўлга киритгач, шериклар қисқа фурсатда ўз телефонларини ўчириб, жабрланувчи билан умуман алоқага чиқмай қўйишган.
Ҳуқуқий чора: Жиноят иши қўзғатилди
Алданиб қолганини тушунган фуқаро зудлик билан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идораларга мурожаат қилган. Олиб борилган тезкор қидирув ҳаракатлари натижасида гумонланувчилар қўлга олинди.
Мазкур ҳолат юзасидан Учтепа тумани ИИО ФМБ (Ички ишлар органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бошқармаси) ҳузуридаги Тергов бўлими томонидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 168-моддаси ("Фирибгарлик") билан расман жиноят иши қўзғатилди. Ҳозирда ушбу шахсларнинг бошқа худди шундай жиноятларга алоқадорлигини текшириш мақсадида қатъий тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.
ИИВдан муҳим огоҳлантириш: Маблағларингизни асранг!
Ички ишлар вазирлиги мазкур нохуш воқеа муносабати билан юртимиз аҳолиси ва автомобиль ишқибозларини яна бир бор огоҳликка чақиради.
Келажакда кутилмаган молиявий йўқотишларга ёки фирибгарлар тузоғига тушиб қолмаслик учун, ҳар қандай йирик олди-сотди битимларида пул маблағларини, айниқса бошланғич тўловларни, фақат ва фақат ҳужжатлар нотариал тартибда тўлиқ расмийлаштирилиб, давлат рўйхатидан ўтказилганидан сўнг амалга ошириш тавсия этилади. Машинанинг банк ёки бошқа ташкилотларда тақиқда (гаровда) йўқлигини олдиндан тегишли базалар орқали текширишни унутманг.
Юртимиздаги энг муҳим ҳуқуқий воқеалар ва кундалик долзарб хабарларни Замин саҳифаларида кузатиб боринг.
…