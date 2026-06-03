Тошкентда автомобиль сотиш билан боғлиқ йирик фирибгарлик фош этилди

·0·Жамият
Тошкентда автомобиль сотиш билан боғлиқ йирик фирибгарлик фош этилди

Пойтахтимизда иккинчи қўл автотранспорт воситаларини сотиб олиш истагида бўлган фуқароларни чув тушириб, уларнинг маблағларини алдов йўли билан ўзлаштириб келаётган жиноий гуруҳ аъзолари қўлга олинди. Тошкент шаҳрининг Учтепа туманида машина савдоси ниқоби остида фуқаронинг жуда йирик миқдордаги пулларини ўғирлаган шахсларнинг қонунга зид фаолиятига ички ишлар органлари ходимлари томонидан чек қўйилди.

Афсуски, бу галги молиявий тузоққа Тошкент шаҳрида яшовчи фуқаро Абдулазиз К. тушиб қолган. У интернет тармоғидаги оммабоп сайтлардан бирида жойлаштирилган жозибадор автомобиль сотуви ҳақидаги эълонга ишонган.

Банк гарови яширилган «иссиққина» келишув

Харидор Абдулазиз К. эълон эгалари билан боғлангандан сўнг, 2002 йилда туғилган Муҳаммадали Р. ва унинг жиноий шериги Асатулла А. билан фаол музокараларга киришган. Ушбу уддабурон "сотувчилар" ўзлари таклиф қилаётган автомобиль аслида тижорат банкида расман гаровда турганини харидордан атайлаб яширишган.

Икки томон узоқ тортишувлардан сўнг, машинанинг умумий нархини 20 000 АҚШ доллари этиб белгилашган ва келишувга эришишган. Фирибгарлар ўз ўйинларини охирига етказиш учун қуйидаги ҳаракатларни амалга оширишган:

  • Залог (закалат) олиш: Улар гўёки ҳужжатларни расмийлаштириш ва машинани банд қилиб қўйиш баҳонасида жабрланувчидан нақд 13 000 АҚШ доллари миқдорида олдиндан тўлов олишган.

  • Ғойиб бўлиш: Улкан миқдордаги маблағни қўлга киритгач, шериклар қисқа фурсатда ўз телефонларини ўчириб, жабрланувчи билан умуман алоқага чиқмай қўйишган.

Ҳуқуқий чора: Жиноят иши қўзғатилди

Алданиб қолганини тушунган фуқаро зудлик билан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идораларга мурожаат қилган. Олиб борилган тезкор қидирув ҳаракатлари натижасида гумонланувчилар қўлга олинди.

Мазкур ҳолат юзасидан Учтепа тумани ИИО ФМБ (Ички ишлар органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бошқармаси) ҳузуридаги Тергов бўлими томонидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 168-моддаси ("Фирибгарлик") билан расман жиноят иши қўзғатилди. Ҳозирда ушбу шахсларнинг бошқа худди шундай жиноятларга алоқадорлигини текшириш мақсадида қатъий тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

ИИВдан муҳим огоҳлантириш: Маблағларингизни асранг!

Ички ишлар вазирлиги мазкур нохуш воқеа муносабати билан юртимиз аҳолиси ва автомобиль ишқибозларини яна бир бор огоҳликка чақиради.

Келажакда кутилмаган молиявий йўқотишларга ёки фирибгарлар тузоғига тушиб қолмаслик учун, ҳар қандай йирик олди-сотди битимларида пул маблағларини, айниқса бошланғич тўловларни, фақат ва фақат ҳужжатлар нотариал тартибда тўлиқ расмийлаштирилиб, давлат рўйхатидан ўтказилганидан сўнг амалга ошириш тавсия этилади. Машинанинг банк ёки бошқа ташкилотларда тақиқда (гаровда) йўқлигини олдиндан тегишли базалар орқали текширишни унутманг.

Юртимиздаги энг муҳим ҳуқуқий воқеалар ва кундалик долзарб хабарларни Замин саҳифаларида кузатиб боринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Порадан бош тортган ходимларни мукофотлаш тартиби бекор қилиниши мумкинБугун, 07:29Шўртан газ-кимё мажмуасида миллиардлаб сўмлик талон-торожлик аниқландиБугун, 07:10Тошкентда йигит уй эгалари ухлаб ётганида квартирани ўғирлаб кетдиБугун, 23:20PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунландиБугун, 23:05Рашк фожиага айланди: талаба ва хорижлик ҳалок бўлдиБугун, 22:46Кореяга ишга юборишни ваъда қилган фирибгарлар тузоққа тушдиКеча, 17:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди