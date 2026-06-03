Фарзандлар ҳаётига зомин бўлган тунги пойга: мудҳиш ЙТҲ тафсилотлари
Йўллардаги бепарволик, тезликни ошириш ва энг ачинарлиси, вояга етмаган ҳамда тегишли ҳужжатларга эга бўлмаган шахсларга руль бошқарувини топшириш ортидан келиб чиқаётган фожиалар жамиятимизнинг энг оғриқли нуқтаси бўлиб қолмоқда. Сурхондарё вилоятининг Узун туманида содир бўлган даҳшатли йўл-транспорт ҳодисаси икки нафар инсоннинг ҳаётига бевақт нуқта қўйди.
Тезлик соясидаги фожиа: Кимўзарга пойга қандай якунланди?
Мудҳиш воқеа жорий йилнинг 28 май куни тунги соат 23:50 ларда Узун туманининг «Чақар» маҳалласи ҳудудидан ўтувчи ички йўлда содир бўлган. Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматининг (ИИВ ЙҲХХ) расмий маълумотларига кўра, икки нафар ўзаро таниш бўлган йигит тунги вақтда «Damas» ва «Nexia» русумли автомобилларда ўзаро «кимўзарга» пойга ташкил қилишган.
Тезликни меъёридан ошириб, бир йўналишда қувишиб ҳаракатланиш оқибатида бошқарув йўқотилган ва машиналар тўқнашиб, ҳалокатга учраган. Фожиа кўлами қуйидагича бўлди:
«Damas» автомобили бошқарувида: 2009 йилда туғилган, ҳали ҳайдовчилик ёшига ҳам етмаган ва гувоҳномаси бўлмаган 17 ёшли ўсмир йигит бўлган. Машина салонида ундан ташқари яна 4 нафар унинг тенгқурлари ҳам бўлган. Оқибатда, ушбу ўсмир ҳайдовчи олган оғир жароҳатлари туфайли ҳаётдан кўз юмди.
«Nexia» автомобили бошқарувида: Уларнинг таниши, 2006 йилда туғилган 20 ёшли йигит бўлган. Унинг ҳам ҳайдовчилик гувоҳномаси мавжуд бўлмаган. Ушбу машинада бўлган йўловчилардан бири ҳам воқеа жойида вафот этган.
Жабрланувчилар: Автомашиналарда бўлган қолган барча йўловчилар турли даражадаги оғир тан жароҳатлари билан зудлик билан шифохонага ётқизилган.
Маҳалланинг бефарқлиги ва оталарнинг пушаймонлиги
ЙҲХХ томонидан тайёрланган расмий репортажда аянчли бир ҳолат очиқланди: 20 ёшли «Nexia» ҳайдовчиси муқаддам қонуний ҳужжатлари бўлмаса-да, маҳаллада мунтазам равишда машина ҳайдаб юрган ва бундан атрофдагилар, қўни-қўшнилар тўлиқ хабардор бўлишган. Бироқ ҳеч ким бу хавфли ҳолатни тўхтатишга ҳаракат қилмаган.
Ҳодисадан сўнг ички ишлар органлари томонидан маҳаллада кенг жамоатчилик иштирокида қизғин муҳокама йиғилиши ўтказилди. Унда сўз олганлар содир бўлган воқеадан карахт ҳолатга тушганларини яширишмади.
Фарзандидан айрилган отанинг аламли сўзлари: «Фарзанд тарбиясида умуман раҳм-шафқат қилмаслик керак экан, отиб ташласа ҳам... Автомобиль калити ўз жойида, очиқ қолдирилмаганда, бола буни миниб кўчага чиқиб кета олмасди», — дея ўз хатосини алам билан тан олди ҳалок бўлган ҳайдовчининг отаси.
Йиғилишда иштирок этган маҳалла оқсоқоллари ва кексалари ҳам ўз муносабатларини билдириб, фарзандига бефарқ бўлган ота-оналарга нисбатан қонуний чораларни кучайтиришни талаб қилишди:
Маҳалла фаолининг муносабати: «Иккита-учтадан ўғил фарзанд ҳаммада бор, лекин биз машинани тегишли ҳужжати бўлмаган боламизга ҳеч қачон бермаймиз. Кимнинг "праваси" бўлса, ўша ҳайдасин! Шунинг учун бундай ҳолатларда бепарво ота-оналарнинг чўнтагига жаримани қаттиқ босиш керак, командир!»
Жамоатчилик назорати қаерда эди?
Расмий ваколатли органлар ушбу фожианинг туб илдизи сифатида бир нечта омилларни кўрсатиб ўтишди. Маҳалла-кўйнинг, ёши катталарнинг атрофдаги воқеаларга бўлган лоқайдлиги, жамоатчилик назоратининг сустлиги ва энг ачинарлиси, ота-оналарнинг ўз фарзандларини тунги вақтда назоратсиз қолдирганликлари мана шундай мудҳиш якунга сабаб бўлди.
Ҳурматли ота-оналар ва юртдошлар, фарзандларингиз ҳаёти ва келажагига бефарқ бўлманг! Тегишли гувоҳнома ва тажрибага эга бўлмаган ёшларга руль бошқарувини ишониб топшириш — уларни ўз қўлингиз билан ўлимга маҳкум қилиш демакдир.
Юртимиздаги энг долзарб воқеалар, ҳуқуқий хабарлар ва ижтимоий янгиликларни Замин саҳифаларида кузатиб боринг.
…