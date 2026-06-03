АҚШда кўча пойгасида қатнашган ўзбекистонликларга қандай айблов қўйилди?
АҚШнинг Огайо штати Цинциннати шаҳрида ўтказилган махсус рейд давомида 6 нафар ўзбекистонлик қўлга олинди. Улар кўча пойгалари ва хавфли автоманёврларда иштирок этганликда гумон қилинмоқда.
Маълум қилинишича, воқеа Paycor Stadium атрофидаги автотураргоҳда содир бўлган. Гувоҳлар айрим ҳайдовчилар автомобилларда «донат» ва «бурнаут» каби хавфли ҳаракатларни амалга оширганини билдирган.
Стадион хавфсизлик хизмати полицияга Audi, BMW, Mustang ва Challenger русумли автомобиллар шубҳали ҳаракатланаётгани ҳақида хабар берган. Шундан сўнг полиция ҳудудни дрон орқали кузатиб, чиқиш йўлларини назоратга олган.
Натижада А.Валиев, М.Эсенова, М.Забурова, Б.Ҳамидуллаев, Д.Нурматов ва Т.Нурматов қўлга олинган. Уларга хусусий ҳудудга ноқонуний кириш айби қўйилган.
Шунингдек, Темур Нурматовга кўча пойгасини ташкил қилганлик бўйича қўшимча айб ҳам эълон қилинган. Судда гумонланувчилар айбловларни рад этган. Ҳар бири учун 2,5 минг доллар миқдорида гаров пули белгиланган.
Маҳаллий оммавий ахборот воситалари маълумотига кўра, гумонланувчилар ҳозирча ҳибсда сақланмоқда.
…