АҚШда кўча пойгасида қатнашган ўзбекистонликларга қандай айблов қўйилди?

·301·Жамият
АҚШда кўча пойгасида қатнашган ўзбекистонликларга қандай айблов қўйилди?
Аудио версияси

АҚШнинг Огайо штати Цинциннати шаҳрида ўтказилган махсус рейд давомида 6 нафар ўзбекистонлик қўлга олинди. Улар кўча пойгалари ва хавфли автоманёврларда иштирок этганликда гумон қилинмоқда.

Маълум қилинишича, воқеа Paycor Stadium атрофидаги автотураргоҳда содир бўлган. Гувоҳлар айрим ҳайдовчилар автомобилларда «донат» ва «бурнаут» каби хавфли ҳаракатларни амалга оширганини билдирган.

Стадион хавфсизлик хизмати полицияга Audi, BMW, Mustang ва Challenger русумли автомобиллар шубҳали ҳаракатланаётгани ҳақида хабар берган. Шундан сўнг полиция ҳудудни дрон орқали кузатиб, чиқиш йўлларини назоратга олган.

Натижада А.Валиев, М.Эсенова, М.Забурова, Б.Ҳамидуллаев, Д.Нурматов ва Т.Нурматов қўлга олинган. Уларга хусусий ҳудудга ноқонуний кириш айби қўйилган.

Шунингдек, Темур Нурматовга кўча пойгасини ташкил қилганлик бўйича қўшимча айб ҳам эълон қилинган. Судда гумонланувчилар айбловларни рад этган. Ҳар бири учун 2,5 минг доллар миқдорида гаров пули белгиланган.

Маҳаллий оммавий ахборот воситалари маълумотига кўра, гумонланувчилар ҳозирча ҳибсда сақланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент вилоятида йирик ер фирибгарлигига чек қўйилдиБугун, 07:53Тошкентдаги бир қатор кўчалар 4 кунга транспорт ҳаракати учун ёпиладиБугун, 07:49Тошкент вилоятида тўққиз килограммга яқин гиёҳванд модда ушландиБугун, 07:39Чорвоқ сув омборида махсус сув патруль хизмати фаолияти йўлга қўйилдиБугун, 07:191 миллиард 674 миллионлик дорилар оловга ташландиБугун, 07:1378 ёшли аёлнинг зиракларини юлиб қочган курьер қўлга олиндиБугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди