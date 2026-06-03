Ўзбекистонда болалар учун хавфли ўйинчоқлар сотилаётгани аниқланди

·281·Жамият
Ўзбекистонда болалар учун хавфли ўйинчоқлар сотилаётгани аниқланди
Аудио версияси

талабларига жавоб бермаслиги аниқланди. Мутахассислар томонидан ўтказилган лаборатория текширувлари натижасида бир қатор маҳсулотларда болалар саломатлиги учун хавф туғдириши мумкин бўлган камчиликлар фош этилди.

Техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасида назорат инспекциясининг Жиззах вилояти бўлими ҳамда санитария хизмати мутахассислари иштирокида ўтказилган назорат харидлари давомида Хитойда ишлаб чиқарилган бир нечта ўйинчоқ намуналари ўрганилди.

Текширув учун олинган “Эластик спирал ипли тўп”, “Pinch” савдо белгиси остидаги мушук панжаси шаклидаги ўйинчоқ ҳамда Avengers superhero маҳсулотлари махсус лабораторияларда синовдан ўтказилди.

Таҳлиллар давомида маҳсулотларда ўткир кимёвий ҳид мавжудлиги, ташқи қопламанинг намликка чидамсизлиги, майда қисмларнинг етарли даражада мустаҳкам бириктирилмагани ва механик таъсирга бардош бермаслиги маълум бўлди. Шунингдек, айрим намуналарда формальдегид миқдори белгиланган меъёрдан юқори экани қайд этилди.

Мутахассислар таъкидлашича, формальдегид нафас олиш тизими, кўз ва терига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Бу модда аллергик ҳолатларни келтириб чиқариши ва болалар саломатлиги учун жиддий хавф туғдириши эҳтимолдан холи эмас.

Бундан ташқари, ўйинчоқлардаги майда деталларнинг осон ажралиши кичик ёшдаги болалар учун яна бир хавф омили сифатида баҳоланмоқда. Чунки бундай қисмларнинг ютиб юборилиши ёки жароҳатларга сабаб бўлиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент вилоятида йирик ер фирибгарлигига чек қўйилдиБугун, 07:53Тошкентдаги бир қатор кўчалар 4 кунга транспорт ҳаракати учун ёпиладиБугун, 07:49Тошкент вилоятида тўққиз килограммга яқин гиёҳванд модда ушландиБугун, 07:39Чорвоқ сув омборида махсус сув патруль хизмати фаолияти йўлга қўйилдиБугун, 07:191 миллиард 674 миллионлик дорилар оловга ташландиБугун, 07:1378 ёшли аёлнинг зиракларини юлиб қочган курьер қўлга олиндиБугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди