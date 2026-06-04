Самарқандда нуфузли халқаро экологик форум ўз ишини бошлади

·60·Жамият
Самарқандда нуфузли халқаро экологик форум ўз ишини бошлади

Фото: Саида Мирзиёева

Қадимий ва ҳамиша навқирон Самарқанд шаҳри яна бир бор дунё нигоҳидаги йирик сиёсий ва экологик мулоқотлар марказига айланди. Мазкур тарихий кентда юксак савияда ташкил этилган Глобал экологик жамғарманинг 8-Ассамблеяси расмий равишда ўз ишини бошлади. Ушбу нуфузли анжуманнинг очилиш маросимида Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева иштирок этди ва йиғилиш қатнашчиларига мамлакатимиз раҳбарининг самимий табрик сўзларини тантанали равишда ўқиб эшиттирди.

Мазкур йирик форум нафақат Марказий Осиё минтақаси, балки бутун сайёрамиз учун бугунги кунда энг оғриқли ва долзарб бўлиб турган иқлим ўзгаришлари ҳамда глобал экологик муаммоларни кенг муҳокама қилиш учун бетакрор майдон вазифасини ўтамоқда. Бундан ташқари, ушбу анжуман Ўзбекистоннинг жаҳон миқёсидаги экологик кун тартибини белгилашдаги ўрни ва обрў-эътибори кундан-кунга юксалиб бораётганини яқин тарихда яна бир бор яққол исботлади.

Миллиардлаб сармоялар: «Яшил» келажак учун улкан қадам

Ассамблеянинг энг диққатга сазовор ва амалий қисмларидан бири, шубҳасиз, унинг доирасида ташкил этилган «Eco Expo Central Asia-2026» ихтисослаштирилган кўргазмаси бўлди. Ушбу кўргазма майдонида она табиатни муҳофаза қилишга қаратилган истиқболли лойиҳалар учун мисли кўрилмаган ҳажмдаги молиявий ҳужжатлар имзоланди:

  • Экологик барқарорликни таъминлаш учун 80 миллион доллар миқдоридаги беғараз грант маблағлари қўлга киритилди;

  • Энергия тежамкор ва экологик лойиҳаларни ҳаётга тадбиқ этиш учун 520 миллион доллардан зиёд тўғридан-трағри хорижий инвестицияларни жалб қилиш бўйича муҳим келишувларга эришилди.

Эндиликда энг асосий вазифа — қоғоздаги ушбу улкан рақамлар ва табиатни асраб-авайлашга қаратилган эзгу ташаббусларни ҳаётимизга изчил ҳамда сифатли татбиқ этишдан иборатдир. Қувонарлиси, айни кунларда ушбу икки йирик тадбирда ер юзининг 180 та мамлакатидан ташриф буюрган 8,5 мингдан ортиқ етакчи олимлар, экспертлар ва соҳа мутахассислари қатнашмоқда.

МАГАТЭ билан ядро энергетикаси ва тиббиётдаги ҳамкорлик

Самарқанддаги тадбирлар доирасида Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева юртимизга ташриф буюрган Халқаро атом энергияси агентлиги (МАГАТЭ) бош директори Рафаэль Гросси билан расмий учрашув ўтказди.

Олий мартабали меҳмон

Ташрифнинг бош мақсади

Муҳокама қилинган асосий йўналишлар

Рафаэль Гросси (МАГАТЭ раҳбари)

Жиззахдаги АЭС қурилиши бошланиши маросими

Навқирон ядро инфратузилмаси, ядровий тиббиёт ва кадрлар тайёрлаш

Мартабали меҳмон мамлакатимизда узоқ кутилган тарихий воқеа — Жиззах вилоятида илк атом электр станцияси (АЭС) қурилишининг бошланишига бағишланган тантанали маросимда иштирок этиш учун Ўзбекистонга келган. Самимий ва дўстона руҳда ўтган мулоқот давомида томонлар юртимизда замонавий миллий ядро энергетикаси инфратузилмасини барпо этиш, саратон ва бошқа оғир касалликларни даволашда муҳим бўлган ядровий тиббиёт соҳасини ривожлантириш ҳамда ушбу тармоқлар учун халқаро андозаларга мос юқори малакали ёш кадрларни тайёрлаш борасидаги истиқболли шериклик масалаларини атрофлича кўриб чиқдилар.

Замин шарҳи: Ўзбекистоннинг глобал экологик муаммоларга қарши курашда ва хавфсиз тинчлик мақсадларидаги ядро технологияларини ўзлаштиришда ташлаётган бу каби улкан қадамлари, юртимизнинг келажакда янада мусаффо ва қудратли давлатга айланишига замин яратади.

Мамлакатимиздаги энг қайноқ сиёсий жараёнлар, халқаро даражадаги йирик келишувлар ва экология соҳасидаги муҳим янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда завқ билан кузатиб боринг!

СамарқандСаида МирзиёеваЎзбекистонГлобал экологик фондEco Expo Central Asia-2026
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зангиота туманида замонавий янги йўл ўтказгич қурилиши бошландиКеча, 18:11Наманганда 40 минг доллар пора олган терговчи ва адвокат ушландиКеча, 18:00Бахмалда ҳайдовчилик гувоҳномасини пулламоқчи бўлган маcъуллар ушландиКеча, 17:56Юқори Чирчиқда 5 ёшли бола қудуққа тушиб кетдиКеча, 11:33Тошкентнинг 5 та тумандаги электрдаги носозлик метро ҳаракатига ҳам таъсир қилдиКеча, 09:46Тошкентда шифокорнинг талаба қизларга қилган уятсиз ҳаракатлари фош этилдиКеча, 09:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди