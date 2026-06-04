Самарқандда нуфузли халқаро экологик форум ўз ишини бошлади
Фото: Саида Мирзиёева
Қадимий ва ҳамиша навқирон Самарқанд шаҳри яна бир бор дунё нигоҳидаги йирик сиёсий ва экологик мулоқотлар марказига айланди. Мазкур тарихий кентда юксак савияда ташкил этилган Глобал экологик жамғарманинг 8-Ассамблеяси расмий равишда ўз ишини бошлади. Ушбу нуфузли анжуманнинг очилиш маросимида Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева иштирок этди ва йиғилиш қатнашчиларига мамлакатимиз раҳбарининг самимий табрик сўзларини тантанали равишда ўқиб эшиттирди.
Мазкур йирик форум нафақат Марказий Осиё минтақаси, балки бутун сайёрамиз учун бугунги кунда энг оғриқли ва долзарб бўлиб турган иқлим ўзгаришлари ҳамда глобал экологик муаммоларни кенг муҳокама қилиш учун бетакрор майдон вазифасини ўтамоқда. Бундан ташқари, ушбу анжуман Ўзбекистоннинг жаҳон миқёсидаги экологик кун тартибини белгилашдаги ўрни ва обрў-эътибори кундан-кунга юксалиб бораётганини яқин тарихда яна бир бор яққол исботлади.
Миллиардлаб сармоялар: «Яшил» келажак учун улкан қадам
Ассамблеянинг энг диққатга сазовор ва амалий қисмларидан бири, шубҳасиз, унинг доирасида ташкил этилган «Eco Expo Central Asia-2026» ихтисослаштирилган кўргазмаси бўлди. Ушбу кўргазма майдонида она табиатни муҳофаза қилишга қаратилган истиқболли лойиҳалар учун мисли кўрилмаган ҳажмдаги молиявий ҳужжатлар имзоланди:
Экологик барқарорликни таъминлаш учун 80 миллион доллар миқдоридаги беғараз грант маблағлари қўлга киритилди;
Энергия тежамкор ва экологик лойиҳаларни ҳаётга тадбиқ этиш учун 520 миллион доллардан зиёд тўғридан-трағри хорижий инвестицияларни жалб қилиш бўйича муҳим келишувларга эришилди.
Эндиликда энг асосий вазифа — қоғоздаги ушбу улкан рақамлар ва табиатни асраб-авайлашга қаратилган эзгу ташаббусларни ҳаётимизга изчил ҳамда сифатли татбиқ этишдан иборатдир. Қувонарлиси, айни кунларда ушбу икки йирик тадбирда ер юзининг 180 та мамлакатидан ташриф буюрган 8,5 мингдан ортиқ етакчи олимлар, экспертлар ва соҳа мутахассислари қатнашмоқда.
МАГАТЭ билан ядро энергетикаси ва тиббиётдаги ҳамкорлик
Самарқанддаги тадбирлар доирасида Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева юртимизга ташриф буюрган Халқаро атом энергияси агентлиги (МАГАТЭ) бош директори Рафаэль Гросси билан расмий учрашув ўтказди.
Олий мартабали меҳмон
Ташрифнинг бош мақсади
Муҳокама қилинган асосий йўналишлар
Рафаэль Гросси (МАГАТЭ раҳбари)
Жиззахдаги АЭС қурилиши бошланиши маросими
Навқирон ядро инфратузилмаси, ядровий тиббиёт ва кадрлар тайёрлаш
Мартабали меҳмон мамлакатимизда узоқ кутилган тарихий воқеа — Жиззах вилоятида илк атом электр станцияси (АЭС) қурилишининг бошланишига бағишланган тантанали маросимда иштирок этиш учун Ўзбекистонга келган. Самимий ва дўстона руҳда ўтган мулоқот давомида томонлар юртимизда замонавий миллий ядро энергетикаси инфратузилмасини барпо этиш, саратон ва бошқа оғир касалликларни даволашда муҳим бўлган ядровий тиббиёт соҳасини ривожлантириш ҳамда ушбу тармоқлар учун халқаро андозаларга мос юқори малакали ёш кадрларни тайёрлаш борасидаги истиқболли шериклик масалаларини атрофлича кўриб чиқдилар.
Замин шарҳи: Ўзбекистоннинг глобал экологик муаммоларга қарши курашда ва хавфсиз тинчлик мақсадларидаги ядро технологияларини ўзлаштиришда ташлаётган бу каби улкан қадамлари, юртимизнинг келажакда янада мусаффо ва қудратли давлатга айланишига замин яратади.
Мамлакатимиздаги энг қайноқ сиёсий жараёнлар, халқаро даражадаги йирик келишувлар ва экология соҳасидаги муҳим янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда завқ билан кузатиб боринг!
…