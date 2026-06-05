Алишер Қодиров бюджет харажатлари самарадорлигини танқид қилди
Олий Мажлис Қонунчилик палатасидаги фракция аъзолари Алишер Қодиров бошчилигида Ҳукуматнинг ўтган йил учун Давлат бюджети ва мақсадли жамғармалар бюджетлари ижроси тўғрисидаги ҳисоботини кўриб чиқди.
Ҳисобот якунда маъқулланган бўлса-да, муҳокамалар давомида депутатлар бюджет маблағларидан фойдаланиш самарадорлиги юзасидан танқидий фикрлар билдирдилар.
Таъкидланишича, ажратилаётган маблағлар ҳажми ҳар доим ҳам эришилган натижаларга мос келмаяпти.
Депутатлар давлат харажатларининг кўлами белгиланган мақсадлар билан оқланиши кераклигини қайд этдилар.
Шу муносабат билан бюджет маблағларининг мақсадли ва самарали сарфланиши устидан назоратни янада кучайтириш зарурлиги таъкидланди.
Фракция аъзолари давлат маблағларининг ҳар бир сўми аниқ натижа ва ижтимоий самара бериши лозимлигини билдирди.
…