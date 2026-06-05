Ер йўқми? Наманганда қўйлар томда боқилмоқда

·127·Жамият
Ер йўқми? Наманганда қўйлар томда боқилмоқда

Ўзбек халқининг топқирлиги ва ижодкорлиги яна бир бор ўз тасдиғини топди. “Ўзбекнинг ўзи қизиқ, сўзи эса ундан ҳам қизиқ” деган гапнинг исботини бу сафар Наманган вилоятида кўриш мумкин.

Тўрақўрғон туманида яшовчи бир фуқаро томорқасида ер майдони тор бўлгани сабабли қўйларини уйи томида боқишга мажбур бўлган.

Аввал ҳам томларда бедана ва товуқ боқилгани ҳақида эшитган бўлсак-да, бу сафар том устида қўй боқилиши кўпчилик учун мутлақо кутилмаган ҳолат бўлди.

Айни ҳолат ижтимоий тармоқларда ҳам қизиқиш уйғотиб, турли муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Фойдаланувчилар ўзбекларнинг топқирлигини яна бир бор эътироф этиб, “ер топилмаса, том ҳам яйловга айланади” дея ҳазиломуз фикрлар билдиришмоқда.

ЎзбекистонНаманганТўрақўрғон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Метеорологлар Марказий Осиёда аномал серёғин ёз бўлишини айтишмоқда...Метеорологлар Марказий Осиёда аномал серёғин ёз бўлишини айтишмоқда...Кеча, 18:07Тошкентда автобус йўлакларини тозалаш бўйича рейдлар бошландиТошкентда автобус йўлакларини тозалаш бўйича рейдлар бошландиКеча, 17:28Алиментдан қочган ота тандир ичидан топилдиАлиментдан қочган ота тандир ичидан топилдиКеча, 16:42Қидирувдаги “MAN” Термиз кўчаларида бошқа рақам билан юргани аниқландиҚидирувдаги “MAN” Термиз кўчаларида бошқа рақам билан юргани аниқландиКеча, 15:27Қашқадарёда эшак гўшти савдоси: суд айбдорларга жазо тайинладиҚашқадарёда эшак гўшти савдоси: суд айбдорларга жазо тайинладиКеча, 10:00Йўловчилар олдидаги уятсизлик учун 15 сутка берилдиЙўловчилар олдидаги уятсизлик учун 15 сутка берилдиКеча, 09:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди