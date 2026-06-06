Фарғонада 6 мингдан ортиқ “Regapen” дориси мусодара қилинди

·0·Жамият
Фарғонада 6 мингдан ортиқ “Regapen” дориси мусодара қилинди

ДХХ ходимлари Ички ишлар ва Божхона органлари билан ҳамкорликда ўтказган тезкор тадбирларда 6 мингдан ортиқ кучли таъсир қилувчи “Regapen” дори воситалари мусодара қилинди.

Фарғона шаҳрида яшовчи 1974 йилда туғилган фуқаронинг уйида сотиш мақсадида сақланган 3580 дона “Regapen” аниқланиб, ашёвий далил сифатида олинди.

Шунингдек, “Қўқон – Тошкент” йўналишида ҳаракатланган “Lacetti” автомобили текширилганда, салон қисмига яширилган 2520 дона “Regapen” топилди.

Ҳар икки ҳолат бўйича жиноят ишлари қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. ДХХ кучли таъсир қилувчи дориларнинг ноқонуний савдоси ҳақида маълумотга эга бўлган фуқаролар 1520 қисқа рақамига мурожаат қилиши мумкинлигини эслатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

4 кун ичида икки фожиа: она ва чақалоқ ҳаётдан кўз юмди4 кун ичида икки фожиа: она ва чақалоқ ҳаётдан кўз юмдиБугун, 20:52Метеорологлар Марказий Осиёда аномал серёғин ёз бўлишини айтишмоқда...Метеорологлар Марказий Осиёда аномал серёғин ёз бўлишини айтишмоқда...Кеча, 18:07Тошкентда автобус йўлакларини тозалаш бўйича рейдлар бошландиТошкентда автобус йўлакларини тозалаш бўйича рейдлар бошландиКеча, 17:28Алиментдан қочган ота тандир ичидан топилдиАлиментдан қочган ота тандир ичидан топилдиКеча, 16:42Қидирувдаги “MAN” Термиз кўчаларида бошқа рақам билан юргани аниқландиҚидирувдаги “MAN” Термиз кўчаларида бошқа рақам билан юргани аниқландиКеча, 15:27Қашқадарёда эшак гўшти савдоси: суд айбдорларга жазо тайинладиҚашқадарёда эшак гўшти савдоси: суд айбдорларга жазо тайинладиКеча, 10:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Фарғонада 6 мингдан ортиқ “Regapen” дориси мусодара қилинди – Zamin.uz, 06.06.2026