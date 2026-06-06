ИИБ ходими вояга етмаган қиз билан боғлиқ ишда қўлга олинди

·22·Жамият
ИИБ ходими вояга етмаган қиз билан боғлиқ ишда қўлга олинди

Андижон вилоятида вояга етмаган шахс билан боғлиқ оғир жиноят юзасидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходими қўлга олинди. Бу ҳақда вилоят прокуратураси маълум қилди.

Дастлабки маълумотларга кўра, 2010 йилда туғилган вояга етмаган У.М исмли қизнинг йўқолиб қолиши бўйича Қўрғонтепа туман прокуратураси томонидан терговга қадар текширув ўтказилган. Текширув давомида қизнинг Ички ишлар вазирлиги тизимидаги вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказида ишлаган С.Б. билан боғлиқ ҳолда Андижон шаҳридаги кўп қаватли уйга олиб борилгани ва у ерда қонунга зид ҳаракат содир этилгани аниқланган.

Мазкур ҳолат юзасидан С.Б.га нисбатан Ўзбекистон Жиноят кодекси 128-моддаси (ўн олти ёшга тўлмаган шахс билан жинсий алоқа қилиш) 3-қисми “в” банди бўйича жиноят иши қўзғатилиб, суд қарорига асосан у қамоққа олинган. Ҳозирда иш бўйича дастлабки тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Вилоят прокуратураси ушбу ишни алоҳида назоратга олган бўлиб, якуний ҳуқуқий қарор қонунчиликка мувофиқ қабул қилиниши билдирилган.

Инсон ҳуқуқлари фаоллари ҳам мазкур ҳолат юзасидан ўз муносабатларини билдириб, хизмат мавқеини суиистеъмол қилиш билан боғлиқ жиноятлар қатъий жазоланиши кераклигини таъкидлашмоқда.

Айни пайтда тергов сир сақланмоқда ва қўшимча маълумотлар расмий органлар томонидан берилиши кутилмоқда.

АндижонЎзбекистонИчки ишлар вазирлигиҚўрғонтепа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистоннинг Нью-Йоркдаги бош консулхонаси муҳим огоҳлантириш йўлладиЎзбекистоннинг Нью-Йоркдаги бош консулхонаси муҳим огоҳлантириш йўлладиКеча, 18:41Тошкентда автобус ҳаракати пайтида пиёда ҳалок бўлдиТошкентда автобус ҳаракати пайтида пиёда ҳалок бўлдиКеча, 17:42Тошкентда фожиавий ҳодиса: автобус пиёдани босиб кетдиТошкентда фожиавий ҳодиса: автобус пиёдани босиб кетдиКеча, 17:36Андижонда бекатда ёнғин: қисқа фурсатда ўчирилган ҳодиса тафсилотлариАндижонда бекатда ёнғин: қисқа фурсатда ўчирилган ҳодиса тафсилотлариКеча, 15:36Янгийўлда эркак ҳомиладор турмуш ўртоғини пичоқладиЯнгийўлда эркак ҳомиладор турмуш ўртоғини пичоқладиКеча, 15:20Мисрга борган ўзбекистонлик сайёҳлар сони ошиб бормоқда...Мисрга борган ўзбекистонлик сайёҳлар сони ошиб бормоқда...Кеча, 10:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
ИИБ ходими вояга етмаган қиз билан боғлиқ ишда қўлга олинди – Zamin.uz, 06.06.2026