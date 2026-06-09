Истанбулдаги фожиа: 6 ёшли ўзбекистонлик бола ҳалок бўлди

·0·Жамият
Истанбулдаги фожиа: 6 ёшли ўзбекистонлик бола ҳалок бўлди

Туркиянинг Истанбул шаҳрида содир бўлган аянчли бахтсиз ҳодиса оқибатида 6 ёшли Ўзбекистон фуқароси ҳаётдан кўз юмди. Мудҳиш воқеа шаҳарнинг энг гавжум нуқталаридан бири саналган Фотиҳ туманидаги Лалели трамвай бекатида рўй берган.

Маълум қилинишича, вояга етмаган бола ота-онаси ва яқинлари билан сайёҳлик мақсадида Туркияга келган бўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, у трамвайдан тушганидан сўнг транспорт воситаси билан бекат оралиғида қисилиб қолган. Трамвай ҳаракатни давом эттириши натижасида бола оғир тан жароҳатлари олган ва воқеа жойида вафот этган.

Ҳозирда ҳодиса юзасидан Туркия ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари томонидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Воқеанинг аниқ сабаблари ва барча тафсилотлари ўрганилмоқда.

Ўзбекистоннинг Истанбул шаҳридаги Бош консулхонаси марҳумнинг оила аъзолари ва яқинларига чуқур ҳамдардлик билдириб, зарур консуллик ҳамда ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш чоралари кўрилаётганини маълум қилди.

Шу билан бирга, консулхона хорижда бўлиб турган ватандошларни, айниқса, йирик шаҳарларда жамоат транспортидан фойдаланиш вақтида фарзандлар хавфсизлигига жиддий эътибор қаратишга чақирди. Мутахассислар серқатнов ҳудудларда болаларни назоратсиз қолдирмаслик муҳим эканини таъкидламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Навоийда даҳшатли ЙТҲ: Tico ҳайдовчиси ҳалок бўлдиНавоийда даҳшатли ЙТҲ: Tico ҳайдовчиси ҳалок бўлдиБугун, 15:13Андижонда тўрт нафар эгизак чақалоқ дунёга келдиАндижонда тўрт нафар эгизак чақалоқ дунёга келдиБугун, 11:52Андижонда кам учрайдиган ҳолат: 4 нафар эгизак туғилдиАндижонда кам учрайдиган ҳолат: 4 нафар эгизак туғилдиБугун, 09:52Қидирувдаги BYD SONG PLUS автотранспорт воситаси топилдиҚидирувдаги BYD SONG PLUS автотранспорт воситаси топилдиБугун, 08:49Қарздорни топишга собиқ турмуш ўртоғи ёрдамлашдиҚарздорни топишга собиқ турмуш ўртоғи ёрдамлашдиБугун, 08:42Фарғонада кэшбек орқали 3,2 млрд сўмни ўғирлаган гуруҳ қўлга тушди...Фарғонада кэшбек орқали 3,2 млрд сўмни ўғирлаган гуруҳ қўлга тушди...Бугун, 08:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди