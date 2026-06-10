Чиябўрининг кутилмаган ҳужуми: Сирдарёда тўрт киши жароҳатланди

·0·Жамият
Чиябўрининг кутилмаган ҳужуми: Сирдарёда тўрт киши жароҳатланди

Сирдарё вилоятида ноодатий ҳодиса содир бўлди. Гулистон туманида пайдо бўлган ёввойи чиябўри бир вақтнинг ўзида тўрт нафар фуқарога ташланиб, аҳоли ўртасида хавотир уйғотди.

Маълум қилинишича, воқеа 9 июнь куни соат тахминан 17:30 атрофида туманнинг “Ишонч” маҳалласи дала ҳудудига яқин жойда юз берган. Кутилмаганда одамларга ҳужум қилган чиябўри қисқа вақт ичида тўрт нафар фуқарога тан жароҳати етказган.

Вазиятни назоратга олиш мақсадида маҳаллий аҳолидан бири зудлик билан ҳаракат қилиб, ёввойи ҳайвонни зарарсизлантирган. Шу тариқа ҳудуддаги эҳтимолий хавфнинг олди олинган.

Ҳужум оқибатида жабр кўрган фуқароларга шошилинч тиббий ёрдам кўрсатилди. Айни пайтда улар шифокорлар кузатуви остида бўлиб, аҳволи қониқарли экани айтилмоқда.

Мутасадди идоралар мазкур ҳолат бўйича текширув ва профилактик тадбирларни бошлаган. Расмийларга кўра, вазият тўлиқ назоратга олинган бўлиб, аҳоли хавфсизлигини таъминлаш бўйича қўшимча чоралар кўрилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда кўп қаватли уйларнинг нархлари ўтган 5 ойда қандай ўзгарди?Тошкентда кўп қаватли уйларнинг нархлари ўтган 5 ойда қандай ўзгарди?Бугун, 04:40Тошкент шаҳар ҳокимлиги аҳоли билан ишлашда «қора рўйхат»га кирдиТошкент шаҳар ҳокимлиги аҳоли билан ишлашда «қора рўйхат»га кирдиБугун, 04:31Шайхонтоҳурда ака-укалар уй сотиш баҳонасида катта маблағни ўзлаштирдиШайхонтоҳурда ака-укалар уй сотиш баҳонасида катта маблағни ўзлаштирдиБугун, 04:23Тошкентда етказиб бериш хизмати курьери кекса аёлни талаб кетдиТошкентда етказиб бериш хизмати курьери кекса аёлни талаб кетдиБугун, 04:16Инспектор ёқасидан тортган ҳоким ўринбосари жазоландиИнспектор ёқасидан тортган ҳоким ўринбосари жазоландиБугун, 00:08«Солиқ» иловасидаги кэшбэкни дарахт экишга йўналтириш имкони яратилди«Солиқ» иловасидаги кэшбэкни дарахт экишга йўналтириш имкони яратилдиКеча, 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди