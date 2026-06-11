Қашқадарёда 3 ёшли бола иссиқ машина ичида қолиб ҳалок бўлди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Қашқадарё вилоятининг Қамаши туманида 3 ёшли тарбияланувчи боғча транспортида унутиб қолдирилиши оқибатида вафот этди.
Макттабгача ва мактаб таълими вазирлиги маълумотига кўра, воқеа 4 июнь куни тумандаги "Зафар" маҳалласи ҳудудида жойлашган оилавий нодавлат боғчада содир бўлган.
Дастлабки маълумотларга кўра, бола иссиқ ҳавода автомобил ичида қолиб кетган. Оқибатда у фожиали тарзда ҳаётдан кўз юмган.
Ҳолат юзасидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан жиноят иши қўзғатилган. Айни пайтда воқеа сабаблари ва масъул шахсларни аниқлаш бўйича тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
…