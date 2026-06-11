Жиззахда аттракцион синиши оқибатида 4 киши жароҳат олди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Жиззах шаҳридаги "Ўрдa" истироҳат боғида аттракцион синиб кетиши оқибатида 4 нафар фуқаро жароҳат олди.
Маълум қилинишича, ҳодиса 10 июнь куни тахминан соат 21:44 да содир бўлган. "Ниятжон нияти" МЧЖга тегишли 16 ўриндиқли "Bashnya padeniya" аттракционида техник носозлик юзага келган.
Жабрланганлар турли даражадаги тан жароҳатлари билан шифохонага ётқизилган. Ҳозирда улар маҳаллий шифокорлар назоратида.
Мазкур ҳолат юзасидан масъул органлар томонидан терговга қадар дастлабки ўрганиш ва суриштирув ишлари олиб борилмоқда.
…