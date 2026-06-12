ИИО ходимларидан қочган Cobalt ўқ узиб тўхтатилди

·0·Жамият
ИИО ходимларидан қочган Cobalt ўқ узиб тўхтатилди

Тошкент шаҳрида Ички ишлар органлари ходимларининг тўхташ ҳақидаги қонуний талабига бўйсунмаган ва хавфли ҳаракатланган Cobalt автомашинаси ўқ узиш орқали тўхтатилди. Бу ҳақда пойтахт ИИББ матбуот хизмати маълум қилди.

Аввалроқ ижтимоий тармоқларда Cobalt русумли автомобиль бир нечта транспорт воситаларига шикаст етказгани акс этган видео тарқалган эди. Расмий маълумотларга кўра, воқеа 11 июнь куни соат тахминан 21:30 атрофида содир бўлган. Автомобилни руҳий-асаб касалликлари шифохонасида рўйхатда турувчи 44 ёшли Р.Й. бошқарган.

У Яккасарой туманидаги Шота Руставели кўчасида йўл ҳаракати қоидаларини бузган ҳолда ҳаракатланиб, бошқа фуқаролар ҳаётини хавф остига қўйган. Шунингдек, ИИО ходимларининг тўхташ ҳақидаги қонуний талабига амал қилмасдан, ҳаракатини давом эттирган ва бир нечта автомашинага техник шикаст етказган.

Тезкор чоралар натижасида бошқа фуқароларга зарар етказилишининг олдини олиш мақсадида ИИО ходимлари томонидан табел қуролидан фойдаланилган. Огоҳлантириш берилгач, автомашина ғилдирагига ўқ узилиб, транспорт воситаси тўхтатилган ва ҳайдовчининг кейинги ноқонуний ҳаракатларига чек қўйилган.

Мазкур ҳолат юзасидан терговга қадар текширув ишлари олиб борилмоқда. Ҳодиса Тошкент шаҳар ИИББ раҳбарияти томонидан назоратга олинган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 34 килограммдан ортиқ наркотик моддалар мусодара қилиндиТошкентда 34 килограммдан ортиқ наркотик моддалар мусодара қилиндиБугун, 07:47«Чинор» метро бекати кенг кўламли модернизация сабаб вақтинча ёпилади«Чинор» метро бекати кенг кўламли модернизация сабаб вақтинча ёпиладиБугун, 07:04Чирчиқ дарёси соҳили кутилмаганда ўпирилиб кетдиЧирчиқ дарёси соҳили кутилмаганда ўпирилиб кетдиКеча, 16:12Йўлларда хавфсизликни таъминлаш чоралари кучайтириладиЙўлларда хавфсизликни таъминлаш чоралари кучайтириладиКеча, 15:53Кадастр агентлиги раҳбарияти таркибида муҳим тайинловлар амалга оширилдиКадастр агентлиги раҳбарияти таркибида муҳим тайинловлар амалга оширилдиКеча, 12:14Фарғонада 13 ёшли бола машинада ЙТҲ содир қилдиФарғонада 13 ёшли бола машинада ЙТҲ содир қилдиКеча, 12:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди