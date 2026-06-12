Бухорода уйида ёввойи тўнғиз боққан фуқаро жаримага тортилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Бухоро вилоятининг Жондор туманида ўтказилган экологик рейд давомида ноодатий ҳолат аниқланди — маҳаллий фуқаро ўз хонадонида ёввойи тўнғиз сақлаб келгани маълум бўлди.
Давлат экология инспекторлари томонидан ўтказилган текширув натижасида жонивор ноқонуний тарзда сақланаётгани аниқланиб, дарҳол тегишли чоралар кўрилди. Тўнғиз мутахассислар томонидан табиат қўйнига, ўз яшаш муҳитига қайтарилди.
Мазкур ҳолат юзасидан хонадон эгасига нисбатан маъмурий баённома расмийлаштирилиб, унга 2 миллион 60 минг сўм миқдорида жарима қўлланилди.
Мутасаддилар фуқароларга ёввойи ҳайвонларни ноқонуний равишда сақламаслик, уларни табиий муҳитидан ажратмаслик зарурлигини яна бир бор эслатмоқда.
…